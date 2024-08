IT-Sicherheit während der Urlaubszeit: So schützen Sie Ihr Unternehmen in den Sommermonaten

Im Sommer und in den damit verbundenen Urlaubszeiten sehnen sich viele von uns nach Entspannung und einer wohlverdienten Auszeit. Doch für IT-Abteilungen kann diese Zeit auch eine besondere Herausforderung darstellen, da die Abwesenheit von Mitarbeitern das Risiko für Cyberangriffe erhöht. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen gerade jetzt verstärkt auf ihre IT-Sicherheit achten und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Sommermonate nicht zum Albtraum für ihre IT-Mitarbeiter werden zu lassen.

Wichtig ist, dass sich Unternehmen auf mögliche Notfälle vorbereiten und sicherstellen, dass trotz reduzierter Personalstärke keine Sicherheitslücken entstehen. Auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter für potenzielle Risiken und die Bedeutung einer kontinuierlichen Wachsamkeit gehören dazu, selbst wenn das Team personell reduziert ist.

Wie Sie für eine sorgenfreie Urlaubszeit im Unternehmen sorgen können, erfahren Sie hier: https://outpost24.com/de/blog/entspannt-und-sicher-in-der-urlaubszeit-so-werden-die-sommermonate-nicht-zum-albtraum-fuer-ihre-it-mitarbeiter/

Über Outpost24

Als einer der größten europäischen Anbieter für Continous Threat Exposure Management-Lösungen leisten wir international und mit unserem Team in Deutschland Pionierarbeit für mehr IT-Sicherheit in Ihrer Organisation.

Über 2.500 Kunden in mehr als 65 Ländern vertrauen auf unsere Lösungen und Exposure Management Plattform, um Schwachstellen zu identifizieren und zu priorisieren, Bedrohungen zu überwachen und ihre interne und externe Angriffsfläche zuverlässig zu minimieren.

