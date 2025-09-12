IT-Sicherheit im Gesundheitswesen

Wie TTG Einrichtungen in Medizin und Pflege mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt

Branchenfokus Gesundheitswesen: IT-Sicherheit im Umgang mit sensiblen Daten

In Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen des Gesundheitswesens dreht sich alles um Vertrauen: Patient*innen legen ihre sensiblen Daten in die Hände der medizinischen Fachkräfte – und beraten werden diese dadurch, dass ihre Daten sicher sind. Doch in Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen, komplexer Datenschutzanforderungen und technischer Abhängigkeiten reicht eine einfache IT-Absicherung nicht mehr aus. Für das Gesundheitswesen sind besonders vertrauliche Informationen betroffen, weshalb ein robustes Sicherheitskonzept unverzichtbar ist. Die TTG Daten- und Bürosysteme GmbH mit Sitz in Dingelstädt, tätig in Nordthüringen und Südniedersachsen, bietet auch für diese Branche konkrete Lösungen und Leistungen, mit denen Einrichtungen des Gesundheitswesens ihre Daten schützen und ihre IT stabil und rechtskonform betreiben können.

Wesentliche Anforderungen im Gesundheitswesen

Das Gesundheitswesen fordert besondere Standards in Bezug auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten. Elektronische Patientenakten, Untersuchungsergebnisse, Abrechnungsdaten und weitere medizinische Informationen müssen:

-vor unberechtigtem Zugriff geschützt sein,

-verfügbar sein, wenn sie benötigt werden, etwa in Notfallsituationen,

-unverändert und korrekt bleiben, also keine Manipulationen oder Verluste auftreten.

Zudem gelten strenge rechtliche Anforderungen wie Datenschutzgesetze und Vorgaben für die Datensicherheit. Einrichtungen sind verpflichtet, die Systeme regelmäßig zu prüfen, Sicherheitsschichten zu implementieren und Risiken zu minimieren.

Wie TTG Gesundheitsdienstleister unterstützt

TTG stellt für seine Kunden im Gesundheitswesen verschiedene Leistungen bereit:

-Maßgeschneiderte IT-Sicherheitslösungen: TTG bietet Beratung zur IT-Sicherheit, Analyse der aktuellen IT-Landschaft und Identifikation von Schwachstellen, damit eine sichere, den Anforderungen entsprechende Infrastruktur geschaffen werden kann.

TTG GmbH

-Erstellung von IT-Sicherheitskonzepten: Dies beinhaltet die genaue Untersuchung der Systeme und Prozesse, um Handlungsempfehlungen zu formulieren. Für das Gesundheitswesen ergibt sich daraus beispielsweise, wie Zugriffsrechte geregelt werden, wie sensible Daten gespeichert oder übertragen werden und wie Ausfälle gemanagt werden.

TTG GmbH

-Active Directory Check: Sicherstellungen, dass Verzeichnisdienste, also zentrale Accounts- und Zugriffsstrukturen, sicher und ordnungsgemäß konfiguriert sind. Damit lässt sich unter anderem steuern, wer Zugriff auf leistungsstarke Bereiche der IT hat – ein wichtiges Thema gerade dort, wo Personen mit hoher Verantwortung oder Zugriff auf sensible Daten arbeiten.

TTG GmbH

-Proaktive Betreuung & Überwachung: TTG sorgt dafür, dass IT-Systeme aktuell sind, damit Sicherheitslücken nicht durch veraltete Software oder ungewartete Systeme entstehen. Regelmäßige Überprüfungen und Monitoring verhindern, dass Bedrohungen unbemerkt wirken.

Praktische Maßnahmen für Einrichtungen im Gesundheitswesen

Für medizinische Einrichtungen ergeben sich aus den Leistungen von TTG konkrete Maßnahmen:

-Zugriffsmanagement – klare Rollen und Rechte definieren, damit nur befugte Mitarbeitende Zugriff auf Patientendaten haben.

-Sichere Speicherung und Übertragung – Verschlüsselung und sichere Netzwerke, besonders bei Fernzugriffen oder wenn Daten zwischen Einrichtungen geteilt werden.

-Notfallpläne und Backup-Strategien – damit Ausfälle, Datenverluste oder Ausfällen von Systemen möglichst wenig Schaden anrichten.

-Mitarbeiterschulung und Sensibilisierung – wichtig, weil menschliche Fehler oft Eingangspforten für Sicherheitsprobleme sind.

-Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung – durch externe oder interne Audits, durch Monitoring und durch Kontrolle von Systembestandteilen wie Active Directory.

Für Einrichtungen im Gesundheitswesen zählt jede Stunde, jede Information und jede Vertraulichkeit. Die Vertraulichkeit von Patientendaten, die Verfügbarkeit von Systemen und der gesetzliche Rahmen machen IT-Sicherheit zu einem zentralen Thema – nicht nur als Pflicht, sondern als Qualitätsmerkmal. TTG Daten- und Bürosysteme GmbH bietet hier eine Bandbreite an Leistungen, die Gesundheitsdienstleistern helfen, ihre IT stabil, sicher und rechtskonform aufzustellen: von Beratung und Konzept über technische Lösung bis zur kontinuierlichen Betreuung. Wer in der Gesundheitsbranche tätig ist, sollte IT-Sicherheit nicht als technische Zusatzaufgabe sehen, sondern als integralen Bestandteil jeder Praxis, Klinik oder Einrichtung – denn nur so sind Vertrauen, Datenschutz und der reibungslose Betrieb gewährleistet.

TTG Daten & Bürosysteme GmbH unterstützt Kunden aus den gewerblichen und öffentlichen Sektoren in Nordthüringen und Südniedersachsen, um deren IT-Betrieb Sicherheit und Stabilität zu verleihen, indem wir eine durchdachte Planung durchführen und proaktive IT-Dienstleistungen anbieten.

Kontakt

TTG Daten & Bürosysteme GmbH

Martin Trappe

Neue Str. 13

37351 Dingelstädt

036075/5262-0



https://www.ttg-gmbh.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.