IT-Security-Spezialist agilimo verstärkt Management-Team

Neue Abteilungsleiter für die Bereiche IT-Operations und Security-Operations

Die Anforderungen an IT-Operations und Security-Operations steigen seit Jahren – Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit sind längst geschäftskritisch geworden. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, erweitert agilimo sein Führungsteam:

Dennis Scheyk übernimmt die Rolle des Directors für IT-Operations.

Maik Pagel verantwortet künftig den Bereich Security-Operations.

Beide Führungskräfte stammen aus den eigenen Reihen und bringen neben langjähriger fachlicher Erfahrung vor allen eine starke Identifikation mit der Unternehmenskultur von agilimo mit.

KONTINUITÄT UND ENTWICKLUNG AUS DEM EIGENEN TEAM

Mit diesem Schritt setzt agilimo auf Förderung von Mitarbeiterpotenzial im eigenen Team: Scheyk und Pagel gehören zwar zum jüngeren Teil der Mannschaft, haben in ihren Bereichen aber schnell Verantwortung übernommen und tragen als Leistungsträger maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Ihre Ernennung signalisiert nicht nur Vertrauen, sondern unterstreicht auch, wie sehr bei agilimo auf interne Entwicklung und nachhaltiges Wachstum gesetzt wird.

agilimo CEO Marcus Heinrich unterstreicht die Entscheidung für die verstärkte Führungsmannschaft „Mit Maik Pagel und Dennis Scheyk konnten wir zwei Mitarbeiter gewinnen, die sich von Beginn an engagiert einbringen und hundertprozentig mit agilimo identifizieren. Ihr Einsatz und ihr Commitment zieht die Teams mit und wirkt positiv im ganzen Unternehmen. Es ist erfrischend zu sehen, dass beide ihre Bereiche weiterbringen wollen und gezielt Synergien entwickeln, die agilimo insgesamt verbessern.“

MEHR EFFIZIENZ UND KUNDENNUTZEN

Die beiden neuen Unit-Directors verstärken die bestehende Geschäftsleitung – Marcus Heinrich, Thomas Edelmann, Florian Vigyikan und Tobias Schanda – insbesondere in der operativen Steuerung und Weiterentwicklung der wachsenden Geschäftsbereiche.

Für die Kunden bedeutet das: noch mehr Stabilität, schnellere Abläufe und eine klare Ausrichtung auf höchste Qualität und Sicherheit.

Mit der erweiterten Führungsebene stellt agilimo sicher, dass die Innovationskraft weiter ausgebaut und die operativen Abläufe konsequent an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden. IT- und Security-Operations bleiben damit zentrale Bausteine, um Unternehmen effizient, sicher und zukunftsorientiert zu unterstützen.

agilimo unterstützt nationale und internationale Kunden mit IT-Sicherheit made in Germany. Mit hoch performanten, skalierbaren Lösungen sorgen unsere Experten für hochsicheres und ultramobiles Arbeiten, vor Ort im Unternehmen, im Homeoffice, oder unterwegs – an 365 Tagen im Jahr.

Für den optimalen Schutz von IT-Infrastruktur und Unternehmensdaten gegen Cyber-Attacken bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an: Vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und deutsches SOCaaS, bis zur External Exposure Defense mit agilimo Darkscan.

Mit einem ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz deckt agilimo nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse ab. Über zwanzig Jahre Projekterfahrung in IT-Operations, IT-Security- und Mobility-Lösungen in Organisationen unterschiedlichster Größen sind das Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Produkte & Dienstleistungen:

– SOCaaS / German Security Operations Center.

– External Exposure Defense mit agilimo Darkscan

– Mobiles Arbeiten bis VS NfD-Klassifizierung (auf Basis von Apple iNDIGO)

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Kreuzfeldring 9

63820 Elsenfeld

+49 6022-65193-0



https://www.agilimo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.