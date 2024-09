It-sa Expo & Kongress 2024: NinjaOne präsentiert innovative Lösungen für das IT-Management

NinjaOne, eine führende IT-Plattform für Endpoint Management, Security und Visibility, nimmt an der diesjährigen it-sa Expo & Congress, Europas größtem IT-Sicherheitsevent, vom 22. bis 24. Oktober 2024 in Nürnberg teil.

Am Stand von NinjaOne – 6-308 in Halle 6 – finden an allen drei Veranstaltungstagen Präsentationen rund um IT-Management und -Sicherheit statt.

Zu den Highlights gehören:

– Eine Konsole für alles – von Endpunkten bis zu mobilen Geräten

– Die Herausforderungen des Patchings: Wie man die Kontrolle über alle Patches in hybriden Arbeitsumgebungen behält

– Endpunktschutz – wie man einen der risikoreichsten Bereiche einer jeden Umgebung absichert

Darüber hinaus wird der renommierte Cybersecurity-Experte Florian Hansemann in einer Session zur Cyber-Kill-Chain am Stand von NinjaOne die typischen Schritte eines Hackers während eines Cyberangriffs demonstrieren.

Kommentar von Andre Schindler, General Manager, EMEA und SVP, Global Sales

Angetrieben durch eine Welle von Remote- und Hybrid-Arbeit, verwalten Unternehmen mehr Endgeräte als je zuvor. Laut einer Studie der Enterprise Strategy Group (ESG) nutzen 70 % der Mitarbeiter in modernen Unternehmen heute täglich vier oder mehr Endgeräte.

Dieser Zustrom von Endgeräten bringt IT-Teams in eine schwierige Situation. Es mangelt Unternehmen an Transparenz und Verwaltung all ihrer Geräte, was ernsthafte Sicherheitsrisiken und Herausforderungen mit sich bringt.

Dennoch gibt es Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Risiken zu verringern und die Sicherheit zu erhöhen.

Patching – ein wichtiger Bestandteil der IT-Sicherheit

Das Thema Patching verdient besondere Aufmerksamkeit. Regelmäßiges und zeitnahes Patching sorgt für den reibungslosen Betrieb von Systemen und Anwendungen und ist für die Sicherheit von Unternehmen unerlässlich.

Wenn Computer, Server und andere Endpunkte nicht gepatcht werden, sind sie extrem anfällig für Cyberangriffe. Nach Angaben des Ponemon Institute sind die meisten Datenschutzverletzungen (57 %) direkt darauf zurückzuführen, dass Angreifer eine bekannte Sicherheitslücke ausnutzen, die nicht gepatcht wurde. NinjaOne hilft Unternehmen, das Patchen zu vereinfachen und Risiken zu reduzieren. Mit automatischer Zero-Touch-Identifikation, Genehmigung und Verteilung sowie OS-übergreifendem Patch-Management können IT-Teams entfernte und hybride Endpunkte absichern. Mit NinjaOne können Endgeräte bis zu 90 % schneller gepatcht werden.

Keine Cybersicherheit ohne Endpunkttransparenz und -verwaltung

Die Sichtbarkeit und Verwaltung von Endpunkten ist eine weitere wichtige Maßnahme für die Cybersicherheit – man kann nicht schützen, was man nicht sehen kann. Unternehmen arbeiten mit immer mehr Endpunkten und diese sind immer schwieriger zu verwalten. Laut ESG geben 43 % der Führungskräfte an, dass sie nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um Endpunktsicherheits- und Managementtechnologien effektiv zu erlernen, zu konfigurieren oder zu optimieren.

NinjaOne gibt Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Endgeräte und ermöglicht es ihnen, die entscheidende Grundlage für die Endgerätesicherheit zu schaffen. Die Installation von NinjaOne verhindert, dass Anwender den Agenten deinstallieren – sei es böswillig oder aus Unwissenheit -, so dass Unternehmen immer den Überblick und die Kontrolle behalten.

Backups sind Pflicht

Trotz aller Bemühungen können Unternehmen nicht garantieren, dass sie nicht Opfer eines Cyberangriffs werden. Daher müssen sie nicht nur ihre Endgeräte vollständig im Blick haben sowie Schwachstellen identifizieren und beheben, sondern auch sicherstellen, dass sie wichtige Geschäftsdaten schützen und die Wiederherstellung nach Vorfällen mit Ransomware durch effektives Backup-Management unterstützen.

NinjaOne Backup unterstützt das Wiederherstellen nach Ransomware-Angriffen und den Schutz von Daten aus der Ferne und bietet Backup-Warnungen, -Management und -Wiederherstellung, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen zu erhöhen.

Die Endgeräte entwickeln sich ständig weiter. Von Laptops und Servern bis hin zu mobilen Geräten – die Ausbreitung nimmt immer weiter zu. Um sich und ihre Kunden zu schützen und alle Beteiligten auf Erfolgskurs zu bringen, müssen Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung der Endgerätesicherheit und zur Verringerung des Gesamtrisikos ergreifen.

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 17.000 IT-Teams Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte. Die NinjaOne-Plattform steigert nachweislich die Produktivität und reduziert gleichzeitig Risiken und IT-Kosten. NinjaOne ist durchgängig die Nummer 1 für seinen herausragenden Support und ist die am besten bewertete Software auf G2 in sieben Kategorien, einschließlich Endpunktmanagement, Fernüberwachung und -verwaltung sowie Patch-Management.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.ninjaone.com/de/

