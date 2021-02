it.mds 2.7.0-Lösung von itelligence erhält SAP-Zertifizierung als mit SAP S/4HANA und SAP S/4HANA Cloud integriertes Produkt

Bielefeld, 2. Februar 2021 – itelligence | NTT DATA Business Solutions teilte heute mit, dass seine it.mds 2.7.0-Lösung von SAP als mit SAP S/4HANA integriertes und auf SAP S/4HANA Cloud, Extended Edition, implementiertes Produkt zertifiziert wurde. Die Integration unterstützt Unternehmen bei der effizienteren Verarbeitung der Stammdatenverwaltung in SAP S/4HANA. Mit it.mds 2.7.0 können Unternehmen ihre Prozesse zur Stammdatenpflege durch Übernahme von Abhängigkeiten zwischen Feldern automatisieren. Darüber hinaus wendet die Lösung Prinzipien der Master Data Governance zur Steuerung von Datenpflegeberechtigungen und Bereitstellung von Workflow-Unterstützung auf jedes Feld an. Nicht zuletzt wurde die Benutzererfahrung durch Maßnahmen zur Vereinfachung schlanker und komfortabler gestaltet.

Weitere Vorteile von it.mds:

-Ausgefeilte Geschäftsprozessregeln tragen zu unternehmensweiter Datenkonsistenz, schneller Umsetzung und hoher Qualität bei.

-Bei Pflegeprozessen für Stammdaten können Automatisierungsgrade von 80 % und mehr erreicht werden.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) bescheinigt it.mds 2.7.0 die Integration mit SAP S/4HANA und die Implementierbarkeit auf SAP S/4HANA Cloud, Extended Edition, mit Standard-Integrationsmethoden. SAP S/4HANA ist ein zukunftsfähiges ERP-System mit integrierten intelligenten Technologien, das Geschäftsprozesse durch intelligente Automatisierung transformiert. Es läuft auf SAP HANA, einer marktführenden In-Memory-Datenbank, die Echtzeit-Verarbeitung und ein stark vereinfachtes Datenmodell bietet. SAP S/4HANA Cloud ist eine innovative, einfache Cloudlösung für einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb in der Cloud.

Dazu Anders Jakobsen, Vice President, Products and Innovation, itelligence Skandinavien: “Der Umstieg auf SAP S/4HANA oder SAP S/4HANA Cloud verlangt nach standardisierten Prozessen und einem sauberen Kern. Er erfordert ein Standardprodukt für die Stammdatenverwaltung in SAP S/4HANA, die den Erfolg des Umstiegs ermöglicht und gewährleistet. Für Kunden ist ein zertifiziertes Produkt auch ein Nachweis für Qualität, was viele von einem Tool zur Stammdatenpflege für SAP-Systeme erwarten.”

Kenneth Madsen, Director, Masterdata Products, itelligence Skandinavien ergänzt: “Wir freuen uns, bekannt machen zu können, dass it.mds 2.7.0 die SAP-Zertifizierung für die Integration mit SAP S/4HANA und für den Einsatz auf SAP S/4HANA Cloud, Extended Edition, erhalten hat. Dass it.mds mit SAP S/4HANA interoperabel ist, wird sich für unsere aktuellen und künftigen Kunden als äußerst vorteilhaft erweisen.”

itelligence | NTT DATA Business Solutions verbindet innovative SAP-Software und -Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch den IT-Einsatz zu ermöglichen – und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin “brand eins” gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern. 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,072 Mrd. Euro.

