IT/IP Plattform KAIROS für Live-Videoproduktion erhält Viz Mosart-Unterstützung für automatisierte Steuerung

KAIROS mit weiteren Workflow-Optionen dank Integration mit dem führenden Produktionstool Viz Mosart.

Wiesbaden, DE. 10. September 2024 – Die Live-Produktionsplattform KAIROS von Panasonic ist in Kürze mit Viz Mosart, der führenden Studio-Automatisierungslösung von Vizrt, kompatibel. Die Entwicklung im Rahmen des KAIROS Alliance Partner-Programms erweitert die Workflow-Optionen mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen.

Die IT/IP-Plattform KAIROS geht neue Wege in der Live-Videoproduktion. Sie ermöglicht im Gegensatz zu bestehenden hardwarebasierten Systemen mehr Flexibilität auf allen Ebenen. KAIROS erlaubt zudem unbegrenzte Kontrolle bei der Bereitstellung von Rich-Content-Inhalten für Broadcasts, Großbildschirme und Live-Streams.

Viz Mosart von Vizrt ist der führende Produktionsassistent für Live-Produktionen weltweit. Die Lösung automatisiert wiederholende und komplexe manuelle Produktionsabläufe. Ob für Nachrichten, Sport oder aufgezeichnete Studioproduktionen, Viz Mosart hilft dabei, die Betriebskosten im Blick zu behalten, die Konsistenz in der Produktion zu verbessern und die Technologie in kreativer Hinsicht noch stärker auszuschöpfen.

„Die offene Architektur von KAIROS ermöglicht eine einfache Integration von Systemen und Anwendungen von Drittanbietern. Die neu integrierte Produktionsassistentenlösung Viz Mosart von Vizrt ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir auf die sich verändernden Anforderungen unserer Kunden reagieren“, betont Andre Meterian, Director of Professional Video Systems bei Panasonic Connect Europe. „Dies ist ein weiterer Beleg für die Vorteile des KAIROS Alliance Partner-Programms. Dafür arbeiten etwa 50 Hersteller und Zulieferer über das gesamte Produktionsökosystem hinweg zusammen, um der Branche mehr Effizienz, Flexibilität und Content-Qualität zu bieten – und das alles auf Basis der KAIROS Live-Produktionsplattform.“

„Viele Kunden entscheiden sich für Viz Mosart, um den Wert ihrer Studioinvestition zu maximieren und mit jedem Rundown-Element oder Knopfdruck mehr kreative Kraft freizusetzen“, sagt Andy Newton, Senior Product Manager bei Vizrt. „Die Flexibilität von Panasonic KAIROS unterstützt diese Ziele zusätzlich, und mit seiner Integration festigt Viz Mosart seine Position an der Spitze der softwaredefinierten Studioproduktion.“

Die Hauptvorteile von KAIROS

KAIROS bietet uneingeschränkte Flexibilität bei der Ein- und Ausgabe sowie dem Betrieb für eine effiziente Live-Videoproduktion. Im Gegensatz zu herkömmlichen Produktionsmischern erlaubt KAIROS so viele Videoebenen, wie es die GPU-Kapazität zulässt. Benutzerdefinierte Keyer und Skalierungen können auf jeder Ebene ohne Einschränkungen eingestellt werden. KAIROS ermöglicht einen auflösungs- und formatunabhängigen Betrieb. Kombinierte Eingangsquellen mit unterschiedlichen Auflösungen, wie HD und UHD, können gleichzeitig verarbeitet werden. Die Lösung unterstützt auch Basisband- und IP-Signale wie SDI, ST 2110 und NDI® in beliebiger Kombination ohne externe Wandlung. Als natives IP-System unterstützt KAIROS auch die PTP-Synchronisation (Precision Time Protocol) und eignet sich gut für die Remote-Videoproduktion als Teil einer vollständig IP-basierten Umgebung. KAIROS integriert neu entwickelte, bahnbrechende Software, die ST 2110- und NDI®-Streams in beliebiger Auflösung verarbeitet.

Über diese Plattform mit offener Architektur lassen sich verschiedene externe Quellen und Ziele einfach anbinden. Sie erlaubt zudem die Integration von Hard- und Softwaresystemen und gewährleistet so vollständige Betriebsfreiheit auf allen Ebenen.

Weitere Informationen über KAIROS gibt es unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/broadcast-proav/kairos

Bildmaterial zu dieser Meldung können Sie sich hier herunterladen.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen).

Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Panasonic Connect Europe nahm am 1. Oktober 2021 den Betrieb auf und schuf eine neue Business-to-Business-orientierte und agile Organisation.Mit mehr als 400 Mitarbeitern und unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma möchte das Unternehmen mit innovativen Produkten und integrierten Systemen und Dienstleistungen zum Erfolg seiner Kunden beitragen – alles darauf ausgelegt, seine Vision zu verwirklichen, die Arbeit zu verändern, die Gesellschaft voranzubringen und sich mit der Zukunft zu verbinden.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Der Geschäftsbereich Mobile Solutions hilft mobilen Mitarbeitern, die Produktivität mit seinem Angebot an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds zu verbessern.

– Der Geschäftsbereich Media Entertainment mit Visual System Solutions bietet eine Reihe von hochhellen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertige Displays; und Broadcast & ProAV bietet Smart Live Production Lösungen aus einem End-to-End-Portfolio, bestehend aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Roboterlösungen, die für die Live-Event-Erfassung weit verbreitet sind. Sportproduktion, Fernsehen und xR-Studios.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

