BARF bedeutet „artgerechte Rohfütterung“ – ist getrocknet noch roh?

Ist Trockenbarf richtiges Barf Hundefutter?

Barf Hundefutter ist eine beliebte Ernährungsform für Hunde, die auf rohem Fleisch, Knochen und Gemüse basiert. Barf steht für „biologisch artgerechte Rohfütterung“ und soll die natürlichen Bedürfnisse der Hunde berücksichtigen. Doch was ist mit Trockenbarf? Ist getrocknet noch roh? Ist das richtiges Barf Hundefutter oder nur ein Marketing-Trick? Trockenbarf ist eine Form von Barf Hundefutter, die ebenfalls aus rohem Fleisch, Knochen, Gemüse, Ölen und weiteren natürlichen Rohstoffen besteht. Nur wird es schonend luftgetrocknet (Naturalis). Es wird oft als Alternative zu frischem Barf angeboten, da es länger haltbar ist und weniger Platz im Kühlschrank benötigt. Einige hochwertige Trockenbarf Hundefutter wie Naturalis bieten eine umfassende Nährstoff-Zusammensetzung in ihrer Trockenbarf-Rezeptur und sind damit als Alleinfuttermittel geeignet. Trockenbarf hat viele Vorteile und keine Nachteile gegenüber frischem Barf.

Vorteile von Trockenbarf Hundefutter

Trockenbarf ist praktisch und einfach zu portionieren. Man muss es nicht auftauen oder zubereiten, sondern kann es direkt aus der Packung füttern. Trockenbarf ist hygienischer und sicherer als frisches Barf. Es besteht kein Risiko von Bakterien oder Parasiten, die im rohen Fleisch enthalten sein können. Trockenbarf ist vielfältig und abwechslungsreich. Es gibt viele verschiedene Sorten und Geschmacksrichtungen von Trockenbarf, die man je nach Vorliebe des Hundes auswählen kann. Trockenbarf ist gut für die Zähne des Hundes. Durch das Kauen von getrocknetem Fleisch und Knochen werden die Zähne gereinigt und das Zahnfleisch massiert. Trockenbarf ist preiswert und nährstoffreich. Wenn man den Preis auf die Energiedichte und Zusammensetzung bezieht, ist Trockenbarf oft günstiger als frisches Barf. Trockenbarf bietet eine optimale Nährstoffzusammensetzung, wenn die Rezeptur den Trocknungsprozess berücksichtigt es schonend luftgetrocknet wird. Durch schonende Lufttrocknung gehen nur wenig Nährstoffe verloren und es müssen keine künstlichen Nährstoffe oder Vitatmine zugesetzt werden. Trockenbarf ist flexibel und lecker. Das Trockenbarf kann je nach Bedarf eingeweicht werden, um es noch fleischiger zu machen. Hunde lieben das sehr und können so mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Denn Trockenbarf enthält kaum Wasser, was ein Vorteil für Transport und Lagerung des Barf Hundefutters ist. Wichtig ist daher, dem Hund ausreichend frisches Wasser zum Futter zu reichen. Trockenbarf ist besonders für allergische Hunde geeignet, wenn es nur eine Proteinquelle enthält, getreidefrei und sojafrei sowie frei von jeglichen unnötigen Zusatzstoffen und Konservierungsstoffen ist.

Fazit: Trockenbarf ist wirklich richtiges Barf Hundefutter, aber mit vielen Vorteilen. Trockenbarf ist eine Form von Barf Hundefutter mit vielen Vorteilen. Welche Sorte für den eigenen Hund geeignet ist, hängt von seinem Geschmack und dem Budget des Hundehalters ab. In jedem Fall lohnt es sich, ein hochwertiges Barf Hundefutter wie das Trockenbarf von Naturalis mit seinem Hund auszuprobieren, denn eine ausgewogene Ernährung ist die beste Basis für beste Hundegesundheit.

Naturalis produziert getrocknetes BARF Hundefutter. Das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ist ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

