Ist die Zukunft der Hotellerie digital?

Das Holiday Inn Lübeck sieht in innovativen Lösungen Chancen für die Branche

Mensch oder Maschine? Eine Frage, die oft in Science-Fiction-Filmen gestellt wird. Angesichts des stetig zunehmenden Fachkräftemangels sieht General Manager Christian Schmidt vom Holiday Inn Lübeck in der Digitalisierung eine Zukunftsperspektive für die Hotellerie. Denn befreit von manchen administrativen Abläufen können sich Mitarbeitende darauf fokussieren, mehr besondere Momente für die Gäste zu schaffen.

„Die Digitalisierung bietet uns zahlreiche Möglichkeiten, unsere Prozesse zu optimieren und unseren Gästen einen noch besseren Service zu bieten,“ betont Christian Schmidt. „Sie soll keinesfalls als Verzicht auf Mitarbeitende verstanden werden, denn diese machen den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen einem Zuhause auf Zeit und einer Begegnungsstätte für Schlafsuchende aus.“ Daher treiben das Holiday Inn Lübeck und sein Direktor Christian Schmidt die Digitalisierung des Hotels in zahlreichen Bereichen konsequent voran. Besondere Unterstützung erfährt das Team dabei durch Sven Zogbaum, Project & Sustainability Executive.

Der Experte betont im Gespräch, dass die Digitalisierung verschiedener Prozesse auch die Integration von Quereinsteigern in den Beruf erheblich erleichtert. „Dies können wir aus eigener Erfahrung nur bestätigen“, so Christian Schmidt. „Die Automatisierung und digitale Vernetzung ermöglichen eine effizientere Einarbeitung, sodass neue Mitarbeitende schneller produktiv werden und sich in ihren neuen Aufgaben zurechtfinden.“

Als herausragendes Beispiel für die neue Entwicklung führt der engagierte General Manager den digitalen „Check-in“ an, der den Gästen eine schnelle und unkomplizierte Ankunft ermöglicht. „Diese Neuerungen empfinden die Gäste fast schon als befreiend, denn viele haben nur den Wunsch rasch und ohne langes Warten ihr Zimmer zu bekommen“, weiß Christian Schmidt. „So hat unser Team mehr Zeit, sich um die Gäste zu kümmern, die beispielsweise Tipps zu Ausflugszielen haben möchten.“ Als wertvoll sehen die Mitarbeitenden nach der Erprobungsphase auch das digitale Ordersystem an. So lassen sich die Bestellungen im Restaurant und der Bar effizienter und fehlerfreier abwickeln. Die interne Kommunikation zwischen den Abteilungen ist nahtlos mit dem Property Management System (PMS) des Hotels verbunden, wodurch ein reibungsloser Informationsfluss gewährleistet wird. „Auch in der Buchhaltung arbeiten wir mit dem Ziel – nicht zuletzt im Sinne der Nachhaltigkeit – papierfrei zu agieren, und setzen auf digitale Lösungen“, erklärt Christian Schmidt. Besonders stolz ist er auf den digitalen Shop in der Lobby, der im Rahmen eines Pilotprojektes vor Ort installiert wurde und an dem die Gäste bequem am Self-Service-Terminal bezahlen können.

„In der Zukunft werden wir auch nicht um Roboter herumkommen,“ fügt Christian Schmidt hinzu. „Viele Menschen haben bereits einen Staubsaugerroboter zu Hause. Solche Technologien werden bereits in zahlreichen Hotels für große Flächen eingesetzt. Wir haben bereits einen Roboter zur Poolreinigung im Einsatz.“ Im Bereich der Haustechnik setzt das Holiday Inn Lübeck ebenfalls auf digitale Lösungen, um die hoch gesetzten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. So sind die meisten der Betriebsanlagen im Hotel bereits über ein System steuerbar und die Verbrauchsmengen können in Echtzeit „getrackt“ werden. „Die Zukunft ist bereits Gegenwart. Wir befinden uns auf einer spannenden Reise, auf der sich die Hotellerie für Mitarbeitende und Gäste sicherlich noch weiter verändern wird“, resümiert Christian Schmidt. „Schon jetzt sind wir aber durch die fortschreitende Digitalisierung in der Lage, unseren Gästen ein modernes und nachhaltiges Hotelerlebnis zu bieten und gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.“

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert.

