Ist der Bavaria Finanz Kredit ohne Schufa seriös?

Bavaria Finanz weiß, dass eine Kreditvergabe bei herkömmlichen Banken an strenge Bedingungen geknüpft sind. Oftmals kommt dann das böse Erwachsen und viele Leute an einer dieser Hürde – den benötigten Kredit erhalten sie nicht. Die Bedingung, die vielen Leuten sorgen bereitet, ist die Prüfung bei der Schufa. Dabei handelt es sich um ein 1972 gegründetes Unternehmen, die “Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung”. Dessen Aufgabe ist es ihre Vertragspartner hinsichtlich der Kreditwürdigkeit der interessierten Kreditnehmer aufzuklären. Dabei reicht ein negativer Eintrag in die Auskunftsdatenbank der Schufa und der ersehnte Kredit wird wegen fehlender Kreditwürdigkeit abgelehnt. Es gibt aber Möglichkeiten, trotzdem an einen Kredit zu gelangen, wie bei der Bavaria Finanz. Eine Spezialbank, die auf seriöse Kredite ohne Schufa spezialisiert ist und den angefragten Kredit binnen weniger Tage auszahlt.

Daher nachgefragt bei Bavaria Finanz Service e. K.:

– Was tun bei einem negativen Schufa-Eintrag? Ist Bavaria Finanz eine Alternative?

– Ist ein Bavaria Finanz Kredit ohne Schufa seriös?

– Wie lange dauert die Auszahlung bei Bavaria Finanz?

– Was bedeutet Schweizer Kredit?

– Wer erhält einen Kredit bei Bavaria Finanz?

– Ist die Kreditvergabe bei Bavaria Finanz an bestimmte Voraussetzungen geknüpft?

– Was sind die Vorteile eines Schweizer Kredits?

WAS TUN BEI EINEM NEGATIVEN SCHUFA EINTRAG? GIBT ES BEI BAVARIA FINANZ EINEN SERIÖSEN KREDIT ALS ALTERNATIVE?

Bavaria Finanz erklärt, dass deutsche Banken per Gesetz dazu verpflichtet sind die Kreditwürdigkeit eines möglichen Kreditnehmers zu überprüfen. Diese Informationen erhalten Banken von der Schufa. Wurde der Kredit wegen einem negativen Schufa-Eintrag abgelehnt, gibt es ein paar Möglichkeiten, die Betroffene durchgehen können:

– Sich an eine Spezialbank wie Bavaria Finanz Service wenden, die auf die Vergabe von Krediten ohne Schufa spezialisiert ist. Bavaria Finanz Kredite ohne Schufa sind ebenfalls seriös und die Beträge werden oftmals schneller ausgezahlt, als bei herkömmlichen Hausbanken

– Bei Zweifeln über den Schufa Eintrag diesen prüfen

– Durch einen Bürgen wird die Bonität erhöhen

– Eine Hypothek auf eine Lebensversicherung oder Rentenversicherung aufnehmen

– Zusätzliche Sicherheiten zum Kredit hinterlegen (Aktien)

– Die Aufnahme eines Privatkredites in Erwägung ziehen

– Einen Kredit aus dem Ausland in Betracht ziehen, so wie den Schweizer Kredit, ebenfalls vergeben durch eine Spezialbank wie Bavaria Finanz Service – Vollkommen seriös und mit schneller Auszahlung (binnen weniger Tage)

IST DER BAVARIA FINANZ KREDIT SERIÖS? WIE LANGE DAUERT DIE AUSZAHLUNG?

Während die Kreditvergabe in Deutschland nach sehr strengen Regeln abläuft, wird in der Schweiz bei der Kreditbewilligung weniger auf einen statistischen Wert der Schufa geschaut. In der Schweiz zählen Sicherheiten wie Immobilien oder zusätzliche Versicherungen weit mehr, erklärt Bavaria Finanz. Schweizer Kredite sind oftmals Ratenkredite, nach Schweizer Recht. Auch Schweizer Kredite sind seriös und die Auszahlung bei Bavaria Finanz dauert wenige Tage, insofern alle Unterlagen vorliegen.

WER ERHÄLT EINEN KREDIT BEI BAVARIA FINANZ?

Bei Bavaria Finanz können alle Personengruppen mit negativem Schufa Eintrag einen Schweizer Kredit beantragen. Aber auch Selbstständige, Freiberufler oder Rentner, die in Deutschland oftmals mit Absagen auf Kreditanfragen rechnen müssen, können einen erhalten, so Bavaria Finanz. Doch auch Schweizer Banken setzen auf Sicherheiten.

IST DIE KREDITVERGABE BEI BAVARIA FINANZ AN VORAUSSETZUNGEN GEKNÜPFT?

Während Deutsche Banken für Konsum- oder Ratenkredite die Einkommensverhältnisse und den Schufa-Score begutachten, werden in der Schweiz Sicherheiten hochgeschrieben. Dazu gehören unter anderem Kapitallebensversicherungen. Zusätzlich müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein, erklärt Bavaria Finanz. Der Kreditnehmer muss…

– über einen festen, angemeldeten Wohnsitz in Deutschland verfügen.

– mindestens 18 Jahre alt sein.

– über ein Konto bei einem deutschen Kreditinstitut verfügen.

– gültige Einkommensnachweise oder Verträge über Lebensversicherungen nachweisen.

Bavaria Finanz Service merkt an, dass aber auch ein Schweizer Kredit verwehrt werden kann, wenn…

– eine Verschuldung oder ein Insolvenzverfahren vorliegen,

– keine Sicherheiten oder Einkommensnachweise erbracht werden,

– keiner geregelten Arbeit nachgegangen wird und somit kein geregeltes Einkommen vorliegt.

Letzten Endes ist ein Bavaria Finanz Service Kredit seriös und ein normaler Kredit wie von jeder anderen Bank, weswegen auch hier gewisse Sicherheiten zur erfolgreichen Kreditvergabe nachzuweisen sind.

SCHWEIZER KREDIT VON BAVARIA FINANZ SERIÖS UND MIT SCHNELLER AUSZAHLUNG

Generell hat ein Schweizer Kredit einige Vorteile, erklärt Bavaria Finanz Service. Der größte ist die Chance auf einen Kredit trotz fehlender Kreditwürdigkeit. Zudem hat die Bonität auf den Schweizer Kredit keinerlei Auswirkungen. Somit kann eine schlechte Bonität nicht überraschend die Zinssätze in die Höhe treiben. Zudem werden bei einem Schweizer Kredit die persönlichen Daten gewahrt und nicht unbestimmt weitergegeben. Weiterer Pluspunkt: Die Auszahlung bei Bavaria Finanz erfolgt oftmals binnen weniger Tage. Weitere Informationen stellt Bavaria Finanz über seine eigene Webseite zur Verfügung https://www.bavariafinanz.com/

Firmenkontakt

Bavaria Finanzservice e.K.

Stefan Seidl

Ahornring 7

94363 Oberschneiding

09426-8522316

Office@bavarifinanz.com

https://www.bavariafinanz.com/

