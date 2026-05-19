ISO 27001 mit Kopexa umsetzen: GRC smart automatisiert

Digitale GRC-Plattform bündelt Informationssicherheit und Compliance in einem zentralen Managementsystem

Die Kopexa GmbH bietet eine cloudbasierte Softwarelösung an, die Unternehmen in Deutschland bei der Steuerung von IT-Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorgaben unterstützt. Die neue GRC-Plattform führt Governance, Risikomanagement und Compliance in einem zentralen Informationssicherheits-Managementsystem zusammen. Diese Struktur reduziert den administrativen Aufwand für Betriebe spürbar. Unternehmen können die ISO 27001 mit Kopexa umsetzen und gleichzeitig weitere relevante Standards wie die NIS2-Richtlinie oder die DSGVO integrieren. Das System richtet sich an Organisationen aller Branchen, die eine nachweisbare und revisionssichere Sicherheitsstruktur aufbauen müssen.

Effizientes Management durch Cross-Framework-Mappings

Die technologische Grundlage der Software ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung verschiedener regulatorischer Anforderungen. Durch integrierte Cross-Framework-Mappings identifiziert das System überlappende Vorgaben automatisch. Identische Kontrollpunkte werden somit einmalig bearbeitet und dokumentiert, statt dieselben Prozesse für jeden Standard separat zu durchlaufen. Zu den Kernfunktionen gehören ein Framework-Katalog, ein systematisches Risikomanagement sowie die Verwaltung von internen Richtlinien. Ein lückenloser, revisionssicherer Audit-Trail dokumentiert jede Änderung und sorgt für regulatorische Sicherheit bei externen Prüfungen.

Technologische Unterstützung und flexible Nutzung

Die digitale Anwendung kombiniert standardisierte Prozesse mit moderner Technologie. Eine integrierte Agentic AI unterstützt Verantwortliche bei der Analyse von Sicherheitsrisiken und der Erstellung notwendiger Nachweise. Die Plattform ermöglicht eine eigenständige Einführung im Self-Service-Modell, bietet jedoch auch die Option, Implementierungen gemeinsam mit zertifizierten Partnern durchzuführen. Transparente Preisstrukturen erlauben eine exakte Budgetierung ohne versteckte Zusatzkosten. Datenströme und Nachweise verbleiben in einer geschützten Umgebung, was die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards garantiert.

Relevanz und Vorteile für Anwender

Die Konsolidierung von IT-Sicherheit und Compliance in einer einzigen Software steigert die operative Effizienz in Fachabteilungen. Die Verknüpfung von Daten verhindert Wissenssilos innerhalb der Organisation, während Entscheidungsträger Echtzeit-Einblicke in den aktuellen Erfüllungsgrad der Compliance-Vorgaben erhalten. Dies beschleunigt die Vorbereitung auf externe Zertifizierungen und minimiert Haftungsrisiken. Der Fokus liegt auf der Schaffung einer resilienten Unternehmensstruktur, die dynamisch auf veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen reagiert.

Steigerung der Resilienz im digitalen Markt

Ein strukturiertes Sicherheitsmanagement stärkt das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern nachhaltig. Der Schutz sensibler Unternehmensdaten wird durch automatisierte Kontrollen und die Digitalisierung der Evidenzverwaltung vereinfacht. Die ISMS-Plattform von Kopexa senkt die Fehlerquote bei der Risikoanalyse und entlastet interne Ressourcen. Das Erreichen der ISO 27001-Zertifizierung wird somit von einer manuellen Pflichtaufgabe zu einem skalierbaren, digitalen Prozess. Das Einholen von weiterführenden Produktinformationen und die Buchung von Demos ist direkt über die Plattform des Anbieters möglich.

Die Kopexa GmbH ist ein deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Kiel, das sich auf digitale Lösungen im Bereich Governance, Risikomanagement und Compliance spezialisiert. Das Kernprodukt ist eine GRC-Plattform, die Informationssicherheit, ISO 27001 und gesetzliche Vorgaben in einem zentralen Managementsystem bündelt.

Kontakt

Kopexa GmbH

Julian Köhn

Schauenburgerstr. 116

24118 Kiel

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