Isabel Pickert und Sirkka Renger neue Mitglieder der Geschäftsführung der Rocket Routine GmbH

Seit dem 1. Januar 2023 wird das Startup vom bisherigen Kernteam Isabel Pickert und Sirkka Renger angeführt.

Mitte 2022 von einem erfahrenen Team von Software-, Consulting- und Marketing-Experten gegründet, startet Rocket Routine im Jahr 2023 durch. Mit Hilfe ihrer cloudbasierten Software und dazu passenden Coaching- und Consulting-Angeboten ermöglicht die Rocket Routine GmbH ihren Anwendern, ihre Unternehmensstrategie und -ziele effektiv im Arbeitsalltag umzusetzen und Engpässe in der Unternehmensführung zu reduzieren.

Nach über einem Jahr, in dem jeder alles gemacht hat, alle sehr viel gelernt haben und eine gute Basis mit den Kunden und Anwendern von Rocket Routine geschaffen werden konnte, steht nun der nächste Schritt im Leben des Startups an. Das Team wurde in den vergangenen Monaten bereits vergrößert, Rollen und Aufgaben besser fokussiert und so die Grundlage für die Erhöhung der Geschwindigkeit und des Wachstums geschaffen.

„Bereits wenige Monate nach unserer Gründung sind wir mit unserer geschärften Ausrichtung auf Software- und Consulting-Angebote erfolgreich im Geschäft. Ich freue mich, dass wir für unsere anstehenden strategischen Ziele und Aufgaben mit unseren beiden Mitgründerinnen Sirkka und Isabel zwei ambitionierte Kolleginnen in die Geschäftsleitung berufen können, um die ohnehin schon große Verantwortung der beiden auch juristisch zu besiegeln.“ sagt Sven O. Rimmelspacher, der bisherige alleinige Geschäftsführer der Rocket Routine GmbH.

Isabel Pickert und Sirkka Renger freuen sich über das ihnen entgegengebrachte Vertrauen. „Wir verfolgen unsere gemeinsame Vision, Unternehmen bei ihrer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen, schon seit dem ersten Tag. Wir arbeiten hart daran, und freuen uns, Rocket Routine in diese Richtung zu bringen“, sagt Sirkka Renger. Isabel Pickert ergänzt: „Unsere tägliche Arbeit, z. B. mit Kunden und Partnern, hat sich durch die neue Rolle nicht stark verändert. Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam Unternehmen bei Strategie und Zielen zu unterstützen und so einen Unterschied zu machen, fühlt sich großartig an!“

Über Isabel Pickert

Isabel Pickert ist Wirtschaftsingenieurin (M. Sc). Nach einer Station im Produktmanagement und einer Position im Bereich Finanzen und Qualitätsmanagement richtete sie ihren Fokus auf den Start und Aufbau von Rocket Routine und unterstützte währenddessen verschiedenene Teams der about ZERO Unternehmensgruppe bei der Strategiearbeit und als OKR-Champion. Mit der Outthink-the-Competition-Ausbildung konnte sie zusätzliche Kompetenzen zur Strategieentwicklung gewinnen, die jetzt ein wichtiger Bestandteil von Rocket Routine sind. Bei Rocket Routine sind ihre Schwerpunkte Strategie, Beratung und Finanzen.

Über Sirkka Renger

Sirkka Renger hat einen MBA in Strategischem Management (AHK München und Liverpool John Moores University) und ist ausgebildete Organisationsentwicklerin für agile Teams. Mit über zehn Jahren Erfahrung bei der Leitung von IT-Projekten bringt sie eine hervorragende Kombination aus fachlicher praktischer Expertise mit. Bei Rocket Routine fokussiert sie sich derzeit auf die Weiterentwicklung des Produkts und die Kundenbetreuung.

Die Rocket Routine GmbH mit Sitz in Karlsruhe ermöglicht Unternehmen mit einer cloudbasierten Software ihre Vision, Strategie und Ziele im Arbeitsalltag für alle transparent zu machen, in die Umsetzung zu bringen und so alle auf die gemeinsamen Ziele auszurichten.

Mit einem ganzheitlichen Ansatz aus Software, Coaching und Partnerkonzept unterstützt sie ihre Anwender von der Erarbeitung der Inhalte über die transparente Dokumentation und die systematische Umsetzung zur Erreichung ihrer Ziele.

Damit reduzieren die Organisationen Engpässe und Micromanagement und ermöglichen, dass alle ihren individuellen Beitrag zum Erreichen der gemeinsamen Ziele leisten können.

