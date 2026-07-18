IRIS begleitet Adaptive ML vom Seed-Investment zum Exit an Datadog

Europäischer VC investierte bereits 2024 – nur fünf Monate nach Gründung des KI-Start-ups. Adaptive ML wird Teil der KI-Forschungseinheit von Datadog

Berlin, 17. Juli 2026 – Die europäische Growth- und Venture-Capital-Gesellschaft IRIS meldet den nächsten Exit aus ihrem Portfolio: Das KI-Unternehmen Adaptive ML wird vom US-amerikanischen Software-Konzern Datadog (NASDAQ: DDOG) übernommen. IRIS hatte sich im März 2024 an der Seed-Finanzierung von Adaptive ML beteiligt – nur fünf Monate nach Gründung des Unternehmens.

Adaptive ML wurde 2023 von einem Team ehemaliger Experten von Hugging Face und LightOn gegründet, das zuvor an der Entwicklung großer Open-Source-Sprachmodelle wie Falcon und BLOOM beteiligt war. Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York und Forschungsstandort in Paris beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Seine Plattform Adaptive Engine ermöglicht es Unternehmen, große Sprachmodelle und KI-Agenten mithilfe von Reinforcement Learning kontinuierlich zu optimieren und produktiv einzusetzen. Zu den Kunden zählen internationale Konzerne wie AT&T, Manulife und Deloitte.

IRIS beteiligte sich an der Seed-Runde über 20 Millionen US-Dollar, die im März 2024 unter Führung von Index Ventures und mit Beteiligung von ICONIQ Capital und Motier Ventures abgeschlossen wurde. Gut zwei Jahre später folgt nun die Übernahme durch Datadog: Adaptive ML geht in der neuen KI-Forschungseinheit Datadog AI Research auf und soll dort die Entwicklung spezialisierter KI-Modelle und -Agenten vorantreiben.

„Adaptive ML steht exemplarisch für die Qualität der europäischen KI-Szene. Wir haben früh an das Team geglaubt, weil es herausragende Technologie konsequent an den Bedürfnissen internationaler Unternehmenskunden ausgerichtet hat – und genau das hat sich ausgezahlt“, sagt Thorben Rothe, Partner bei IRIS. „Dass ein führender US-Technologiekonzern wie Datadog ein europäisch geprägtes KI-Unternehmen übernimmt, um damit seine eigene Forschung zu beschleunigen, zeigt: Europa bringt Deeptech hervor, das weltweit Maßstäbe setzt. Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesem Meilenstein.“

Adaptive ML ist der jüngste in einer Reihe von Exits aus dem IRIS-Portfolio

In den vergangenen Jahren begleitete der Investor unter anderem Talon.One (Übernahme durch Adyen), Scibids (Übernahme durch Double Verify), LeanIX (Übernahme durch SAP), Adjust (Übernahme durch AppLovin) und Branchenführer wie Surepay, Kyriba, Lumapps und Talend von der Frühphase bis zum Exit an internationale Käufer.

Über IRIS

IRIS ist eine auf den Digital- und Technologiesektor spezialisierte europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Diese unterstützt Unternehmer und Startups in verschiedenen Entwicklungsstadien – von der Seed- über die Series-A- bis hin zur Late-Stage- und Growth-Equity-Phase. Mit einem ausgesprochenen Tech-Fokus und umfangreicher Expertise steht IRIS ihren Portfolio-Unternehmen von Büros in Berlin, Paris und München aus zur Seite.

Zu den Investments von IRIS gehören unter anderem Adjust, Arango, Braincube, Escape, Exotec, Kyriba, Jedox, LeanIX, Lumapps, Opsmill, Open-Xchange, Pyck, Red Points, Scality, Shift Technology, Staffbase, SurePay, Talend, Talon.One, WeeFin, Workpath und Zeta Global.

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