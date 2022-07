Irena Markovic: Run auf Betongold

Irena Markovic von Lifestyle Properties über aktuellen Immobilientrend in Österreich mit Prognose und Tipps

„Wir erleben aktuell einen Hype am Immobiliensektor, der an die Zeiten von 2008/2009 erinnert“, so Irena Markovic, Inhaberin und Geschäftsführerin der Immobilienkanzlei Lifestyle Properties in Wien. Markovic ist trotz ihres jungen Alters seit 14 Jahren erfolgreich im Geschäft und beschäftigt insgesamt 12 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Lifestyle Properties zählen Stiftungen, ebenso wie Bauträger und Privatpersonen. In ihrem Büro am Stock-im-Eisen-Platz im Herzen der Wiener Innenstadt haben wir sie zur aktuellen Marktentwicklung, ihrer Prognose, sowie nach ihrer Expertenmeinung befragt.

IRENA MARKOVIC: NACHFRAGE AM IMMOBILIENSEKTOR ÜBERSTEIGT DAS ANGEBOT BEI WEITEM

„Seit Ausbruch der Corona-Pandemie können wir eine enorme Nachfrage nach Luxusimmobilien, sowie Anlageobjekten beobachten. Die Immobilienpreise sind regelrecht explodiert und die Preisentwicklung wird zusätzlich durch die Ukrainekrise befeuert – dennoch reißt die Nachfrage nach Immobilien nicht ab. Im Gegenteil. Das lässt sich durch zwei Faktoren zusammenfassen: Einerseits flüchten sich viele Anleger aus Sorge vor der Geldentwertung in Betongold, andererseits liegen die Kreditzinsen noch verhältnismäßig niedrig. Die aktuelle Lage lässt sich insofern sehr gut mit der Situation während der letzten Weltwirtschaftskrise vergleichen, als dass die Nachfrage am Immobiliensektor das Angebot bei weitem überstieg und trotzdem mehr Kaufverträge abgeschlossen wurden, als in allen anderen Jahren. Das Resultat in den darauffolgenden Jahren war eine Stagnation der Immobilienpreise auf hohem Niveau, die uns möglicherweise auch nach dieser Krise wieder bevorstehen könnte. Das sollte Anleger nicht abschrecken, denn langfristig betrachtet bietet das Investment in Grund und Boden Wertstabilität und Wertsteigerungspotenzial.

IN IMMOBILIEN INVESTIEREN – TIPPS VON IMMOBILIENEXPERTIN IRENA MARKOVIC

„Wenn man aktuell darüber nachdenkt in Immobilien zu investieren würde ich jedem empfehlen sich mit Experten zu beraten, etwa mit dem Immobilienmakler seines Vertrauens oder mit einem auf Immobilienrecht spezialisierten Anwalt, sowie mit einem erfahrenen Finanzberater. Wir wissen, wie wichtig umfangreiche Beratung und Fachwissen sind und arbeiten deswegen mit einem Expertenteam aus renommierten Finanzberatern, Sachverständigen, sowie Rechtsanwälten zusammen. Auf diese Art stellen wir unseren Kunden wertvolles Fachwissen zur Verfügung und begleiten sie durch den gesamten Prozess. Sollten Sie unmittelbar vor einem Erwerb einer Liegenschaft stehen, ist meine persönliche Empfehlung, diese mit einem Fixzinssatz zu finanzieren, da ich mittel- und langfristig von steigenden Zinsen ausgehe. Auch Aktien, Gold und Kryptowährungen sind ein sehr spannendes Gebiet – allerdings würde ich grundsätzlich dazu raten in Werte zu investieren, auf deren Gebiet man sich auskennt, auf die Expertise von Fachleuten zu vertrauen und zu diversifizieren.“

Das Expertenteam für Investment-, sowie Luxusimmobilien von Lifestyle Properties steht Ihnen jederzeit zur Verfügung:

Geschäftsführerin:

Irena Markovic, e.U.

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

A-1010 Wien

Tel.: +43 1 512 14 84

Fax.: +43 1 512 14 84

E-Mail: office@lifestyle-properties.at

Website: www.lifestyle-properties.at

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

