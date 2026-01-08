IPEMA® setzt bei der Digitalisierung der Meldeprozesse auf FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Das HR-Tool FIS/hrd KMV unterstützt das Land Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des KONSENS-Mitteilungsverfahren

Grafenrheinfeld, 07.01.2026 – Das IPEMA® -Service-Center (ISC) des Landes Rheinland-Pfalz hat im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung eine Lösung zur Digitalisierung der Meldewege gemäß KONSENS-Mitteilungsverfahren (KMV) vergeben. Den Zuschlag erhielt die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH mit der Softwarelösung FIS/hrd KMV.

Das ISC im Landesamt für Finanzen Rheinland-Pfalz ist für die Pflege und Weiterentwicklung des SAP HCM-basierten Personalmanagementsystems von IPEMA® verantwortlich. Bereits seit mehr als zehn Jahren arbeitet das ISC erfolgreich mit FIS zusammen. Eingesetzt werden unter anderem der FIS/hrd Schemen- und Regeln-Analyzer sowie das Kopier- und Vergleichstool FIS/hrd Copy Compare Convert, um bei der Qualitätssicherung und Wartung der Personalabrechnung zu unterstützen.

Mit der Einführung von FIS/hrd KMV erweitert das ISC seine Systemlandschaft um eine Lösung, die gesetzliche Anforderungen des KONSENS-Mitteilungsverfahrens vollständig abbildet. Das KONSENS-Mitteilungsverfahren ist seit 2025 verpflichtend und bildet die Grundlage für eine einheitliche, vollständig digitale Übermittlung gesetzlich vorgeschriebener Meldungen an die Finanzverwaltung. FIS/hrd KMV ist in SAP HCM integriert und ermöglicht eine automatisierte, revisionssichere Übermittlung der Meldeinformationen einschließlich digitaler Rückmeldungen.

„Seit vielen Jahren vertrauen wir auf die HR-Kompetenz von FIS. Die FIS/hrd Lösungen ergänzen den SAP-Standard genau dort, wo wir mehr Effizienz und Sicherheit benötigen. Daher freuen wir uns, nun auch mit FIS/hrd KMV einen weiteren Teil unserer Meldeprozesse digitalisieren und zukunftssicher gestalten zu können,“ erklärt Rebecca Schmidt, IPEMA®-Service-Center im Landesamt für Finanzen Rheinland-Pfalz.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen des ISC und die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Die langjährige Partnerschaft ist von gegenseitigem Verständnis und guter Zusammenarbeit geprägt – daran möchten wir auch in Zukunft anknüpfen,“ so Dirk Schneider, Geschäftsführer, FIS Informationssysteme und Consulting GmbH.

FIS Informationssysteme und Consulting GmbH ist ein expandierendes, unabhängiges Unternehmen und bildet das Dach der FIS-Gruppe. Innerhalb dieser sind rund 800 Mitarbeiter/innen beschäftigt, um Unternehmen jeden Tag moderner, wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger zu machen. Der Schwerpunkt von FIS liegt in SAP-Projekten und der Entwicklung effizienter Lösungen, welche die Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Als eines der führenden SAP-Systemhäuser in der Region D-A-CH ist FIS mit der Komplettlösung FIS/wws im Technischen Großhandel Marktführer. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen Medienwerft deckt der SAP Gold Partner das komplette SAP-Themenspektrum für den Bereich Customer Experience (CX) ab. In der Tochtergesellschaft FIS-ASP betreiben und administrieren mehr als 100 Spezialisten die SAP-Systeme von Kunden in eigenen Rechenzentren in Süddeutschland.

