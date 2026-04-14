iodata GmbH als Qlik EMEA Channel Growth Partner 2025 ausgezeichnet

Ausgezeichnet für herausragende Kundenwirkung und Marktführerschaft in EMEA, unterstützt iodata GmbH Organisationen, KI, Analysen und Daten in greifbare Ergebnisse zu verwandeln und gleichzeitig die Vorbereitung auf eine agentengetriebene Zukunft zu fördern.

Wichtige Erkenntnisse:

-Treibt Kundenergebnisse in EMEA voran: Hilft Organisationen, messbare Ergebnisse zu erzielen, darunter End-to-End-Projekte, Hoher Kundennutzen und Schnellem ROI, mit klar erkennbarem Geschäftswert.

-Macht Vertrauen praktisch, nicht theoretisch: Stärkt das Vertrauen in Daten, das Teams benötigen, um schneller zu handeln, durch disziplinierte Ansätze zu Qualität, Konsistenz und kontrolliertem Zugriff.

-Bereitet auf agentengetriebene Arbeit vor: Ermöglicht Kunden, mit der Zeit von stärker agentenorientierten Arbeitsabläufen zu profitieren, indem Entscheidungen und Ausführungen auf vertrauenswürdigen Daten basieren.

Karlsruhe, 14. April 2026 – iodata GmbH, the data company, gab heute bekannt, dass sie von Qlik® als EMEA Channel Growth Partner 2025 ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung hebt die Führungsrolle von iodata hervor, herausragende Kundenergebnisse durch wirkungsvolle KI-, Daten- und Analyselösungen zu liefern, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden im EMEA-Markt zugeschnitten sind.

Die jährlichen Qlik Regional Partner Awards würdigen Partner, die in ihren lokalen Märkten echten Fortschritt erzielen. Die Gewinner liefern messbare Ergebnisse und strategischen Mehrwert, unterstützen Kunden, jetzt selbstbewusst zu handeln, und fördern gleichzeitig das Datenvertrauen sowie die betriebliche Einsatzbereitschaft, die für eine agentengetriebene Zukunft erforderlich sind.

iodata GmbH ist Qlik-Only Partner, der das gesamte Qlik-Portfolio anbietet – von Lizenzen über Consulting und Managed Services bis hin zu praxisnahen Trainings. Mit über 220 Kunden und mehr als 750 erfolgreich realisierten Projekten im Mittelstand und Enterprise-Bereich, verfügt iodata über umfangreiche Erfahrung in den Branchen Handel, Industrie, Logistik und Produktion. Das Unternehmen unterstützt Kunden in der DACH-Region bei der schnellen Umsetzung von BI- und Analytics-Projekten, inklusive maßgeschneiderter Dashboards und datenbasierter Entscheidungsprozesse. Für dieses Engagement wurde iodata von Qlik als Regional Partner Award Gewinner 2025 ausgezeichnet.

„Dieser Award spiegelt den Partner wider, den sich jeder Kunde wünscht: jemanden, der jetzt Wirkung zeigt und gleichzeitig die Organisation auf das vorbereitet, was als Nächstes kommt“, sagte Mike Gray, Senior Vice President, WW Channels and Alliances bei Qlik. „iodata GmbH hilft Kunden, das Vertrauen und die betriebliche Einsatzbereitschaft aufzubauen, die agentengetriebene Arbeit künftig erfordern wird.“

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Qlik EMEA Channel Growth Partner 2025 in der DACH-Region. Bei iodata setzen wir uns täglich ein, mittelständischen Unternehmen mit modernen Daten- und KI-Lösungen echten Mehrwert zu liefern. Gemeinsam mit unseren Kunden realisieren wir messbare Erfolge bei Business Analytics- und Data-Management-Projekten – von der Datenintegration über Dashboards bis hin zu KI-gestützten Analysen. Als langjähriger und ausschließlich auf Qlik fokussierter Partner sehen wir diese Anerkennung als Bestätigung unserer regionalen Kompetenz und unserer engen Zusammenarbeit mit Qlik, die unseren Kunden hilft, datengetriebene Entscheidungen sicher und zukunftsfähig zu treffen.“

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Über Qlik / Medienkontakt

Qlik hilft Teams, mehr aus KI herauszuholen – mit Daten, auf die sie sich verlassen und die sie kontrollieren können. Qlik liefert vertrauenswürdige Datenprodukte, eine leistungsstarke Analyse-Engine und KI-Agenten. Damit können Teams Risiken reduzieren, Betriebskosten im Griff behalten und KI verantwortungsvoll skalieren, während sich Bedürfnisse entwickeln. Qlik wird von 75% der Fortune 500-Unternehmen genutzt und unterstützt Kunden weltweit. Qlik arbeitet mit den Systemen und Partnern, die Kunden bereits einsetzen, sodass Teams flexibel bleiben, ohne sich an einen Anbieter zu binden.

Medienkontakt:

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512-367-2884

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Über iodata GmbH

Datengetriebene Entscheidungen mit Qlik: Als Qlik-Only-Partner entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand in den Bereichen Business Analytics, Data Management und AI. Als Full-Service-Partner liefern wir Projekte mit hohem Kundennutzen und schnellem ROI – verbindlich, zielgerichtet und branchenerfahren. Von der Lizenz über Beratung bis zum Betrieb erzielen wir messbare Ergebnisse.

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