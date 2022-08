Für die Aktienmärkte war 2022 bislang kein gutes Jahr. Sowohl der DAX als auch der S&P500 haben deutlich an Wert verloren. Ganz anders stellt sich die Situation für den innovativen Investmentdienst Investui dar. Mit einer Nettorendite von aktuell +14,1 Prozent beweist Investui erneut, dass die auf Markteffekten basierenden Strategien sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten funktionieren.

In den letzten Jahren haben ETFs alljährlich eine gute Rendite abgeworfen. Die stetig steigenden Kurse der Indizes machten es möglich. Anleger, die auf eine passive Strategie gesetzt haben, konnten sich darauf verlassen, dass ihr Geld sich vermehrte. Doch in diesem Jahr sieht es anders aus. Der S&P500 hat 14 Prozent verloren, der DAX sogar 15 Prozent. Selbst die Spdr Gold Shares liegen mit drei Prozent im Minus. Die Zeiten, in denen passive Anleger ohne viel Mühe Geld verdienen konnten scheinen damit vorerst vorbei.

Doch es gibt eine Alternative für alle jene, die wenig Zeit oder Lust haben, sich stets und ständig mit ihren Geldanlagen zu befassen oder denen schlicht das nötige Wissen fehlt. Der innovative Investmentdienst Investui bietet mit seinen Managed Accounts die Vorteile einer aktiven Vermögensverwaltung zu minimalen Kosten. Dabei generieren die vier auf Markteffekten basierenden Strategien Signale, die im von Investui verwalteten Konto direkt umgesetzt werden. Alternativ haben die Kunden aber auch die Möglichkeit, sich für ein selbst verwaltetes Konto zu entscheiden und die Signale per Klick in Käufe oder Verkäufe umzusetzen.

Wie sehr sich diese Vorgehensweise lohnt zeigt ein Blick auf die Zahlen: Während die großen Indizes alle im Minus dahindümpeln, konnten Kunden von Investui sich über eine satte Rendite von +14,1 Prozent nach Kosten freuen. Noch deutlicher werden die Stärken der Investui-Strategie beim Blick auf einen längeren Zeitraum: „Wenn wir uns die Entwicklung unseres verwalteten Musterdepots seit dem Start von Investui im Januar 2020 ansehen, konnten wir bis heute ein Plus von 64 Prozent nach Kosten erwirtschaften. Im gleichen Zeitraum liegt der DAX nach den Verlusten der letzten Monate bei lediglich +/- Null – was natürlich auch für die entsprechenden ETFs gilt, die den DAX nachbilden“, erklärt Iris Heinen, Produktmanagerin von Investui. „Das zeigt deutlich, dass unsere Strategien sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten funktionieren und unsere Kunden von diesem Erfolg profitieren – ohne, dass sie viel Zeit investieren müssen.“

Weitere Informationen zu Investui, einer Marke von WH Selfinvest, stehen im Internet unter www.investui.de zur Verfügung.

Über Investui

Investui ist ein Service für Anleger, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, aber nur begrenzte Zeit investieren können. Ob Gold, Währungen oder Börsenindizes – die Strategien, die bei Investui zum Einsatz kommen, nutzen Markteffekte wie den Turnaround-Tuesday-Effekt, um für die Nutzer das Optimum aus ihrem Investment herauszuholen. Markteffekte sind Preismuster, welche zu ganz bestimmten Zeiten eintreten. So steigt der Preis für Gas beispielsweise, wenn der Winter bevorsteht. Der Goldpreis ist ein anderes Beispiel. Er steigt normalerweise am Freitag, weil Gold von Institutionen als „Versicherung“ gegen unerwartete Ereignisse am Wochenende gekauft wird.

Die Funktionsweise von Investui ist für die Nutzer denkbar einfach: Per E-Mail erhalten sie klare Alarme, ähnlich wie bei einem Signaldienst. Doch Investui kann noch mehr. Mit nur einem Klick in der E-Mail können die Alarme in ein echtes Investment konvertiert werden. Dabei haben die Kunden die Wahl, ein verwaltetes Konto zu nutzen oder selbst aktiv zu werden.

Investui (Ihre Investments) ist eine Marke und ein Service des preisgekrönten Brokers WH SelfInvest. WH SelfInvest ist bekannt für seinen ausgezeichneten Service und betreut seit 1998 private Investoren. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland.

Firmenkontakt

Investui

Dominic Schorle

Niedenau 36

60325 Frankfurt am Main

06934872671

info@investui.de

https://www.investui.de/de-de/

Pressekontakt

Quadriga Communication GmbH

Kent Gaertner

Potsdamer Platz 5

10785 Berlin

030-303080890

gaertner@quadriga-communication.de

http://www.quadriga-communication.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.