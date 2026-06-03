Investoren Supermarkt Immobilien und Käufer Supermarkt Deutschland, Österreich und Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien bringt Eigentümer, Investoren Supermarkt Immobilien und Käufer Supermarkt erfolgreich zusammen.

Holger Ballwanz Immobilien: Investoren Supermarkt Immobilien und Käufer Supermarkt für Off-Market Supermarkt-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( www.supermarkt-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien)

Der Fokus liegt auf der Off-Market-Vermittlung von Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien, Fachmarktzentren und weiteren Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Durch ein etabliertes Netzwerk aus Investoren Supermarkt Immobilien, Family Offices, institutionellen Investoren, Bestandshaltern und qualifizierten Käufern ermöglicht Holger Ballwanz Immobilien diskrete und effiziente Immobilientransaktionen im Bereich der Handelsimmobilien.

Investoren Supermarkt Immobilien und Käufer Supermarkt für Off-Market Supermarkt-Immobilien und Nahversorger-Immobilien

Supermarkt-Immobilien und Nahversorger-Immobilien zählen zu den attraktivsten und nachfragestärksten Anlageklassen im Bereich der Gewerbeimmobilien. Aufgrund langfristiger Mietverträge, stabiler Cashflows und bonitätsstarker Mieter stehen Handelsimmobilien in Deutschland bei Investoren, Family Offices und institutionellen Anlegern besonders im Fokus. Viele Transaktionen werden dabei nicht öffentlich angeboten, sondern diskret als Off-Market Supermarkt-Immobilien vermittelt.

Als spezialisierter Ansprechpartner für Investoren Supermarkt Immobilien und Käufer Supermarkt konzentriert sich Holger Ballwanz Immobilien auf den Ankauf, Verkauf und die Off-Market-Vermittlung von Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien, Fachmarktzentren und weiteren Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen unterstützt Eigentümer, Investoren und Betreiber bei der professionellen Vermittlung von Einzelhandelsimmobilien sowie beim Verkauf dieser Investmentobjekte.

Wer einen Supermarkt verkaufen möchte, profitiert von einem umfangreichen Netzwerk aus Investoren für Supermarkt-Immobilien, Bestandshaltern, Family Offices und institutionellen Käufern. Durch die gezielte Off-Market-Vermarktung können Verkaufsprozesse diskret, effizient und marktgerecht umgesetzt werden.

„Der Markt für Supermarkt-Immobilien und Nahversorger-Immobilien ist von einer hohen Nachfrage geprägt. Gerade Off-Market-Transaktionen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da viele Eigentümer und Investoren auf Vertraulichkeit und einen direkten Zugang zu qualifizierten Marktteilnehmern setzen“, erklärt Holger Ballwanz.

Neben der Vermittlung für Eigentümer und Investoren kauft Holger Ballwanz Immobilien gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG ausgewählte Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien auch für den eigenen Immobilienbestand an.

Gesucht werden insbesondere:

• Supermarkt-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen

• Discounter-Standorte

• Nahversorger-Immobilien

• Fachmarktzentren mit Lebensmittelanker

• Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

• Portfolios von Einzelhandelsimmobilien

• Off-Market Supermarkt-Immobilien

Eigentümer, die einen Supermarkt verkaufen oder eine Handelsimmobilie diskret am Markt platzieren möchten, finden über Holger Ballwanz Immobilien direkten Zugang zu qualifizierten Investoren für Supermarkt-Immobilien, Käufern von Supermärkten, Family Offices, institutionellen Investoren und Bestandshaltern.

Über Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist auf die Vermittlung von Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien spezialisiert. Der Fokus liegt auf dem Ankauf, Verkauf und der Off-Market-Vermittlung von Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus begleitet das Unternehmen Investoren und Bestandshalter bei der Akquisition geeigneter Immobilien für langfristige Investmentstrategien.

Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG werden zudem ausgewählte Handelsimmobilien und Supermarkt-Immobilien für den eigenen Immobilienbestand angekauft.

www.supermarkt-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.