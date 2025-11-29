Investoren Nahversorger Immobilien: Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien sucht Nahversorgungsimmobilien für Investoren Nahversorger Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien), ein bekanntes Unternehmen im Bereich der Off Market Gewerbeimmobilien-Transaktionen, ist mit seinen Partnern auf den Erwerb von Nahversorgungsimmobilien fokussiert. Das Unternehmen sucht gezielt weitere geeignete Objekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bietet Investoren und Verkäufern einen professionellen und diskreten Service.

Investor für Nahversorger in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Nahversorgungsimmobilien haben sich in den letzten Jahren als äußerst stabile und renditestarke Investitionsobjekte etabliert. Besonders durch langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Ankermietern, wie Supermärkten und Discountern, bieten diese Immobilien eine attraktive Möglichkeit für Investoren, von sicheren Erträgen und einer geringen Risikoanfälligkeit zu profitieren.

„Die Nachfrage nach Nahversorgern ist nach wie vor hoch. In einer zunehmend unsicheren wirtschaftlichen Lage suchen viele Investoren nach stabilen Immobilien, die langfristig eine konstante Rendite generieren“, erklärt Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien. „Wir konzentrieren uns dabei auf nachhaltige, wirtschaftlich stabile Standorte, die den langfristigen Bedarf an Grundversorgung sichern.“

Fokus auf Off-Market-Transaktionen: Diskretion und schnelle Entscheidungen

Holger Ballwanz Immobilien setzt auf diskrete Off-Market-Transaktionen, um Verkäufern eine vertrauliche und zügige Abwicklung zu ermöglichen. „Unsere Stärke liegt in der Unterstützung von Eigentümern und Investoren für Nahversorger Immobilien. Durch langjährige Marktkenntnis und persönliche Netzwerke können wir gezielt passende Objekte finden oder verkaufen, ohne öffentliche Vermarktung und damit verbundene Streuverluste“, so Holger Ballwanz weiter.

Holger Ballwanz Immobilien und REBA IMMOBILIEN AG: Ein starkes Netzwerk für Investoren und Eigentümer von Nahversorgungsimmobilien

Holger Ballwanz Immobilien arbeitet eng mit der REBA IMMOBILIEN AG zusammen, um eine optimale Betreuung von Investoren und Verkäufern zu gewährleisten. Gemeinsam bündeln die beiden Unternehmen ihre Expertise, um sowohl eigene bestehende Immobilienbestände zu erweitern als auch geeignete Nahversorger-Objekte für Kunden und Partner zu sichern.

„Durch unser Netzwerk sind wir ein verlässlicher Ansprechpartner für alle, die im Bereich Nahversorgungsimmobilien tätig sind, sei es als Verkäufer, der diskret und professionell veräußern möchte, oder als Investor, der von exklusiven Off-Market-Angeboten profitieren möchte“, erklärt Holger Ballwanz.

Leistungen für Eigentümer von Nahversorgungsimmobilien

Eigentümer von Nahversorgungsimmobilien profitieren von einer professionellen und diskreten Vorprüfung durch Holger Ballwanz Immobilien.

Das Unternehmen bietet:

– Realistische Einschätzungen zu Verkaufspreisen

– Zugriff auf geprüfte Investoren und schnelle Rückmeldungen

– Transparente und strukturierte Prozesse ohne öffentliche Vermarktung

„Wer einen Nahversorger verkaufen möchte, kann sich auf uns verlassen“, so Holger Ballwanz weiter. „Wir kümmern uns um alle Details der Transaktion, um sicherzustellen, dass die Interessen der Eigentümer gewahrt bleiben.“

Leistungen für Investoren für Nahversorgungsimmobilien

Für Investoren bietet Holger Ballwanz Immobilien einen umfassenden Service, der neben der Bereitstellung exklusiver Off-Market-Objekte auch die Objektanalyse und Bewertung von Immobilien umfasst. Darüber hinaus wird der gesamte Prüf- und Transaktionsprozess unterstützt, um eine langfristige Begleitung beim Portfolioaufbau und der -optimierung zu gewährleisten.

Holger Ballwanz Immobilien: Partner für Nahversorgungsimmobilien-Transaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein bekanntes Unternehmen im Bereich der Off-Market-Gewerbeimmobilien-Transaktionen und hat sich auf den Ankauf und Verkauf von Nahversorgungsimmobilien spezialisiert.

Mit langjähriger Expertise und einem Fokus auf diskrete, schnelle und professionelle Abwicklungen bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Eigentümer.

Holger Ballwanz Immobilien agiert sowohl als Käufer als auch als Vermittler, unterstützt Investoren beim Aufbau und der Optimierung von Immobilienportfolios und hilft Eigentümern, ihre Objekte ohne öffentliche Vermarktung und mit maximaler Vertraulichkeit zu veräußern.

Das Unternehmen ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig und kooperiert eng mit der REBA IMMOBILIEN AG, um das umfangreiche Netzwerk und die Marktkenntnis optimal zu nutzen.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.