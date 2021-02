Investitionen ins Glück – Glücksbringer und Sachwerte

Exotische Sachwerte: Oldtimer, Teppiche und Co. als Investment-Alternative? Das Glück und sichere Investments – Ökonomie des Glücks: langfristige Investitionen mit Herz und Verstand – Glücksbringer exotische Sachwerte? Anmerkungen von Dr. Peter Riedi, EM Global Service AG, Fürstentum Liechtenstein im Herzen Europas.

Rezepte für das Glück gibt es wie Diäten, doch das Erfolgsrezept ist noch nicht gefunden. Ein Rezept für erfolgreiche und erfahrene Anlagen findet sich im Bottle-Banking-Prinzip: “Investiere nicht in Gerste, Hopfen oder Weizen, sondern direkt in Bierkästen und damit in Rendite mit sofortiger Wirkung: erziele 4,5 Prozent, sobald die Pfandflaschen eingelöst wurden. Ein weiterer Vorteil: relativ diebstahlsicher, denn welcher Dieb ist mit tausenden Pfandflaschen sicher, leise und schnell unterwegs, damit sich das lohnt?

Investitionen in “Alternative Investments” wie Teppiche, Whisky, Oldtimer – Materielle Investments, auch als langfristige Wertanlage geeignet?

Das Interesse an seltenen Malts ist gewachsen und damit auch der Wert der edlen Getränke. Manche Raritäten haben in den vergangenen Jahren um das Fünf- bis Zehnfache zugelegt. Alte Abfüllungen sind zu echten Seltenheiten geworden, denn sogar gute zwölfjährige Sorten sind rar und begehrt. Besonders teure Flaschen lagern meist über dreißig Jahre. Raritäten wie der Glenfiddich 1937 Rare Collection kosten rund 20.000 Euro.

Oldtimer als Investment

Der Handel mit Oldtimern brummt. Rund 400.000 Oldtimer sind derzeit in Deutschland zugelassen, Tendenz steigend. Allerdings stagnieren die Preise in den vergangenen Jahren. Langfristig sind Oldtimer auch weiterhin als Anlage interessant. Vertriebsmitarbeiter der EM Global Service AG Herr Ulrich Bock gibt zu bedenken, dass bei der Bewertung neben dem Baujahr und der Laufleistung vor allem der Pflege- und Erhaltungszustand des Fahrzeugs relevant ist.

Düfte – Erinnerungen und Träume mit Renditepotenzial

Wer ein seltenes Parfum besitzt, kann sich über stattliche Wertzuwächse freuen – aber hierbei ist viel Geduld nötig, um einen passenden Käufer zu finden. Weltweit sind auf dem Investmentmarkt für Parfums nur maximal 200 ernsthafte Käufer unterwegs. Das Interesse der Anleger gilt nicht nur den Düften selbst, sondern auch den Duftgefäßen. Die Preise für viele Flakons haben sich in den vergangenen zehn bis 15 Jahren verdoppelt. Die Aufbewahrung der Verpackung ist ebenso notwendig, denn sie hat einen Liebhaberwert und für Flakons in originaler Verpackung werden höhere Preise erzielt.

Das weiße Gold – Manufaktur in limitierter Auflage

Porzellan gilt nur in Ausnahmefällen als geeignetes Anlageprodukt. Manufaktur Geschirre, die handwerklich einzigartig sind, erzielen Spitzenpreise, sowie Unikate und limitierte Editionen. Wertsteigerungen waren in den vergangenen Jahren vor allem bei Porzellanen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, bei Original Ausformungen und Porzellan mit prominenten Vorbesitzern oder aus berühmten Sammlungen zu beobachten.

Wandel der Zeit und des Geschmacks: Der fliegende Teppich

Gute Teppiche erzielen vierstellige oder gar fünfstellige Summen. Antike Teppiche werden individuell in seiner Gruppe, Farbe, Erhaltung, seinem Flor und seinen anderen Details bewertet und diese entscheiden letztendlich über den Preis. Sogar Teppichfragmente erzielen derzeit Höchstpreise. Der Markt für Orientteppiche ist stark den Mode Geschmäckern unterworfen, sodass Prognosen über zukünftige Renditen kaum möglich sind.

Fazit: Investment verknüpft mit Glück: Was ist Glück? Was bringt Glück? Wie fühlt sich Glück?

Sogenannten Glücksökonomen, sehen es wie folgt: “Investiere in immaterielle Erlebnisse. Denn das Auto verliert an Wert oder der Nachbar kauft ein größeres. Aber eine Weltreise wird umso schöner, umso länger sie zurückliegt. Das Materielle verschwindet oder wird weggenommen, entwendet oder die Zeiten ändern sich, was bleibt dann vom Glück? Erinnerungen und Gefühle, die im Herzen und Gedächtnis verankert sind, zählen als eine solide Investition, die als großes Glück gelten.”

Gold, Silber, Platin und Palladium im Fremdlager – echte Werte, sicher und umsatzsteuerfrei

“Buon vivir” (oder good living genannt) sowie Investitionen in Bildung sind sinnvolle Konzepte. Wer dann noch Energie und Gelder frei hat, könnte über eine Investition bei der EM Global Service AG im Herzen im Europas, nachdenken. “Das Fürstentum Liechtenstein ist seit dem 1. Mai 1995 ist Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), nimmt am EU-Binnenmarkt teil, ist aber kein Teil der Europäischen Union. Der Anbieter EM Global Service AG verfolgt einen ökonomischen Ansatz”, erläutert Vertriebsmitarbeiter Ulrich Bock.

Dr. Peter Riedi, Volkswirt und Edelmetallexperte hierzu: “Die EM Global Service AG wurde im Jahr 2010 im Herzen Europas gegründet. Die handelnden Personen hatten sich bereits seit 2007 mit Edelmetall Konzepten beschäftigt. Unsere Kunden waren zu diesem Zeitpunkt überwiegend in Aktien investiert doch die heraufziehende Finanzkrise lenkte unseren Fokus auf die Vermögenssicherung durch die Investition in Edelmetalle.”

Das Konzept des Unternehmens besteht aus: Kaufen – Lagern – Absichern. Jeder EM Global Service AG Kunde kauft seine Edelmetalle zu einem Preis, der sonst nur Großhändlern vorbehalten ist. Die Gesellschaft lagert das Kundeneigentum in einer liechtensteinischen Hochsicherheitstresor Anlage und gewinnt durch den Vorteil der Umsatzsteuerfreiheit der Fremdlagerung. Der ökonomische Erfolg gibt dem Unternehmen Recht.

