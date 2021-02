Investition sichert Marktstellung und Arbeitsplätze

Stahlbau IHNEN investiert rund 2 Mio. EUR in neue Hightech-Maschinen

Die ersten Monate des Jahres 2021 stehen bei Stahl- und Metallbau IHNEN im ostfriesischen Aurich nicht nur im Zeichen großer Projekte, sondern auch im Zeichen hoher Investitionen in neue, noch modernere Maschinen, als sie ohnehin schon das Bild in den Produktionshallen prägen.

CO2-neutrale Produktion

Im ersten Halbjahr werden zwei Hightech-Maschinen geliefert und installiert, die bereits im Sommer 2020 bestellt wurden. Zum einen handelt es sich um die Laserschneidemaschine TruLaser 5040 fiber aus dem Hause Trumpf. Für bis zu 4 Meter breite Bauteile arbeitet sie noch präziser und noch schneller als die bisherige Anlage. Für IHNEN-Kunden bedeutet das kürzere Lieferzeiten bei extrem hoher Produktqualität. Und das Beste, die neue Maschine arbeitet klimafreundlich CO2-neutral.

Bei der zweiten Maschine handelt es sich um eine Entgratungsanlage der Marke Timesavers. Bei der Entscheidung für dieses Modell stand ebenfalls die hohe Qualität der Endprodukte im Fokus der Entscheider im Hause IHNEN. Neben dem Entgraten leistet die RB 42 Finishschleifen, Kantenverrunden sowie das Entfernen von Oxidschichten auf den produzierten Stahlbauteilen.

Insgesamt investiert IHNEN rund zwei Millionen Euro in die Anschaffung der beiden smarten Anlagen, die den Automatisierungsgrad in der Produktion weiter erhöhen werden. IHNEN-Geschäftsführer Willm Ihnen dazu: “Wir gehören seit jeher zu den Innovatoren der Branche. Das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind, eines der führenden Stahlbauunternehmen in Nordwestdeutschland. Um also unsere gute Marktstellung weiter auszubauen und um Arbeitsplätze zu sichern, müssen wir unseren Marktbegleitern einfach immer eine Nasenlänge voraus sein. Das klappt bisher sehr gut.”

Frank Schünemann, Leiter des Fachbereichs Blechbearbeitung und sein Kollege Paul Axente sind mit den ersten Ergebnissen der Entgratungsmaschine RB42 hochzufrieden und freuen sich auf die Lieferung der Hightech-Laserschneidanlage noch im ersten Quartal 2021.

Innovativer Stahlbau aus Ostfriesland

Gegründet 1967 gehört IHNEN heute zu den führenden Stahlbauunternehmen in Nordwestdeutschland. Mit großer Leidenschaft entwickeln, konstruieren und fertigen über 150 Stahlbauprofis auf dem über 60.000 m2 großen Betriebsgelände Projekte für Kunden i n Europa und darüber hinaus. Die Montage erfolgt in der Regel vor Ort. Zum Beispiel für Industrieanlagen und für den Anlagenbau.

Innovationskraft, Investitionsfreude und ein Maschinenpark, der seinesgleichen sucht, haben Stahlbau IHNEN darüber hinaus zu einem namhaften Hersteller komplexer Serienprodukte gemacht. Auch für die Zukunft hat sich das Unternehmen viel vorgenommen.

Kontakt

Stahl- und Metallbau IHNEN GmbH & Co. KG

Dirk Bieler

Borsigstraße 3

26607 Aurich

04941 1795-0

dirk.bieler@stahlbau.de

https://www.stahlbau.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.