Investition in das Personal ist das größte Gut

XPRON weiht seinen neuen Schulungsraum ein!

Nichts ist wichtiger als in das eigene Personal zu investieren. Das hat XPRON schon lange gewusst.

Damit das jetzt noch besser funktioniert weiht XPRON seinen neuen Schulungsraum ein.

Mit Platz für 4-6 Teilnehmer und einem Trainerarbeitsplatz kann XPRON seine Mitarbeiter noch besser auf die anstehenden Tätigkeiten vorbereiten.

Alle Mitarbeiter innerhalb von XPRON durchlaufen vor der Aufnahme der eigentlichen Tätigkeit ein individuelles Trainingsprogram.

Die Kernkomponenten des Trainings sind unter anderem folgende:

1.Einführung in die XPRON Familie

2.Kommunikationsschulung

3.Bedienung der Telefonanlage und Call Center Lösung

4.Projektbezogenes Training auf die Systemlandschaft des Kunden

5.Schulung der individuellen Workflows und Tätigkeiten

6.Abschlussprüfung

Damit die Schulungen ein größtes Maß an Effektivität bringen, werden die Schulungen in kleinen Gruppen oder sogar 1:1 durchgeführt.

Das hat den Vorteil, dass bei den komplexen Themengebieten die XPRON im First, Second und Third Level Support sowie im Call Center Service aus Neuss heraus betreut viel intensiver geschult werden können.

Dafür stehen den Mitarbeitern der XPRON immer kompetente Vollzeit Trainer zur Verfügung, die durch die einzelnen Teamleiter und IT-Experten unterstützt werden.

Neben den ganz normalen IT Dienstleistungen für kleine, mittelständige und große Unternehmen bietet XPRON insbesondere tiefgreifenden Produktsupport an.

Unter anderem werden durch XPRON folgende Produkte über Telefon und durch Fernwartung betreut:

-WLAN

-Internetserviceprovider

-E-Ladesäulen

-Photovoltaik

-Notfallhotlines für den Maschinenbau

-Softwaresupport

Und viele weitere.

Für weitere Bilder des neuen Schulungsraumes besuchen Sie unsere Webseite.

XPRON ist ein IT Dienstleister und Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

