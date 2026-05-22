Interzoo 2026: Josera Petfood setzt auf innovations- und partnerschaftsgetriebenes Wachstum in der Heimtierernährung

Nürnberg/Kleinheubach, 22. Mai 2026 – Innovation und partnerschaftliches Wachstum sind zentrale Erfolgsfaktoren für die Zukunft der Heimtierbranche. Wie sich dieser Anspruch konkret umsetzen lässt, zeigt Josera Petfood auf der Interzoo 2026 in Nürnberg. Zur Halbzeit der weltweit größten Fachmesse für Heimtierbedarf zieht das Unternehmen ein positives Zwischenfazit.

„Zukunftsfähiges Wachstum in unserer Branche gelingt nur, wenn wir Innovation, Verantwortung und partnerschaftliche Zusammenarbeit konsequent zusammendenken“, sagt Stephan Hoose, CEO von Josera Petfood und Mitglied des Leadership Boards Sales & Markets von ERBACHER the food family. „Die Interzoo zeigt eindrucksvoll, wie hoch die Bereitschaft in der Branche ist, diesen Weg gemeinsam zu gestalten.“

Mit mehr als 2.350 Ausstellern ist die Interzoo die zentrale Plattform für den internationalen Austausch in der Heimtierbranche. Die Brutto-Ausstellungsfläche wurde um rund 10.000 Quadratmeter vergrößert und erstreckt sich nun über 15 Messehallen. Knapp 88 Prozent der Aussteller kommen aus dem Ausland. Für Josera Petfood bietet die Interzoo den idealen Rahmen, im direkten Dialog mit Fachbesuchern strategische Ansätze, Markttrends und Produktinnovationen zu diskutieren.

Strategischer Ansatz für zukunftsfähiges Wachstum

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Josera Petfood steht ein integrierter Ansatz, mit dem das Unternehmen auf zentrale Herausforderungen der Branche reagiert: steigende Anforderungen an Qualität, Transparenz und verantwortungsvolles Handeln sowie die Notwendigkeit stabiler Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette.

Unter dem Leitgedanken „B2P“ (Pets, Partners, Planet) bündelt Josera Petfood seine Aktivitäten rund um das Wohl von Haustieren, die Zusammenarbeit mit Handelspartnern und eine ressourcenschonende Produktion, auch im Sinn von schonender Bearbeitung der Produkte mit Wasserdampf. Dieser Ansatz wird dabei nicht als Einzelmaßnahme verstanden, sondern als übergreifende Orientierung für langfristig tragfähiges Wachstum.

Produktentwicklungen im Fokus: Meat Lovers und High Protein

Neben strategischen Themen präsentiert Josera auf der Messe auch aktuelle Entwicklungen im Hundefutter-Produktportfolio. Dazu zählt die Nassfutterlinie „Meat Lovers“, die mit einem überarbeiteten Verpackungsdesign und einer erweiterten Sortenvielfalt vorgestellt wird. „Wir zeigen 100 % des Inhalts. Damit sind wir total transparent. Das lieben unsere Endkunden“, kommentiert Stephan Hoose.

Ergänzt wird das Angebot durch die Trockenfutterlinie „High Protein“ für Hunde. Sie ist auf eine proteinreiche Rezeptur ausgerichtet und adressiert damit aktuelle

Nachfrageentwicklungen im Markt. Insbesondere der Trend zu hochwertiger, individuell abgestimmter Ernährung für Hunde gewinnt weiter an Bedeutung.

Auch im Bereich Katzenfutter bietet Josera ein breites Portfolio für unterschiedliche Lebensphasen und Ernährungsbedürfnisse. Das Segment gewinnt im Markt weiter an Bedeutung und ist ein fester Bestandteil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens.

Austausch auf Augenhöhe als Treiber für Branchenentwicklung

Für Josera bestätigt die Interzoo 2026 die Bedeutung internationaler Leitmessen als Impulsgeber für Innovation und Zusammenarbeit. Der direkte Austausch mit Handelspartnern, Distributoren und weiteren Marktakteuren liefert wertvolle Einblicke in aktuelle Anforderungen und zukünftige Entwicklungen.

„Die Dynamik, die wir hier erleben, zeigt: Die Branche ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und neue Wege zu gehen“, so Hoose. „Entscheidend wird sein, diese Impulse in konkrete Lösungen zu übersetzen – gemeinsam mit unseren Partnern wird uns dies auch gelingen.“

Josera bedeutet Leidenschaft – für unsere Hunde, Katzen und Pferde sowie für höchste Super Premium Qualität. Als Profi für Tiernahrung bringt Josera Petfood über 80 Jahre Erfahrung mit. Und die setzt das Team dafür ein, unsere Vierbeiner ein ganzes Leben lang mit bedarfsgerechtem Futter zu versorgen: Vom Welpen und vom Kitten bis zum Senior, vom gemütlichen Genießer bis zum Sportler – auch bei ganz besonderen Ansprüchen.

Dabei kommen keinerlei gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe zum Einsatz. Außerdem wird bei jeder Rezeptur auf den Zusatz von künstlichen Farb- und Aromastoffen verzichtet. Beste Rezepturen, hochwertige Zutaten, eine moderne Produktion sowie kontinuierliche Qualitätskontrollen im eigenen Labor gewährleisten höchste Akzeptanz und Verträglichkeit. Das ist Josera – petfood with passion.

Mehr Informationen unter: www.josera.de

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Bildquelle: @Josera Petfood