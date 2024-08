INTERVISTA AG unterstützt Lotto Brandenburg bei der Digitalisierung

Damit Effizienz keine Glückssache ist!

Die INTERVISTA AG begleitet die Land Brandenburg Lotto GmbH auf ihrem Weg in die digitale Zukunft: Der Spezialist für Digitalisierung und Prozessautomatisierung aus Potsdam wird für Lotto Brandenburg mit seiner bewährten Methodik FMC und seiner Plattform WebActive ein digitales Backoffice entwickeln, damit die gesamte Verwaltung digitalisieren und für künftige Anforderungen rüsten.

INTERVISTA setzte sich bei einer Ausschreibungsrunden durch und überzeugte mit dem ganzheitlichen Ansatz der Software-Lösungsentwicklung. Bis Ende 2025 soll das Projekt für Lotto Brandenburg umgesetzt sein – INTERVISTA wird den Systembetrieb und bei Wartung, Pflege und Support als Partner unterstützen.

Das Ziel ist, die gesamte Verwaltung von Lotto Brandenburg zu digitalisieren: von der Buchung der Meeting- und Konferenzräume, über die Urlaubsplanung bis zur Dokumentenabstimmung soll es eine zentrale digitale Anlaufstelle geben. Bestehende Prozesse werden dafür zunächst digitalisiert und danach, wenn möglich, mithilfe von Regeln und Plausibilitäts- sowie Konsistenzprüfungen automatisiert.

Digitale Prozesse ermöglichen ein schnelleres und effektiveres Arbeiten, da alle notwendigen Daten im Rechner vorliegen. Urlaube, Vertretungen, Reaktionszeiten und entsprechende Regeln sind verfügbar und ermöglichen einen geregelten Ablauf. Im Ergebnis verbessert die Digitalisierung der Verwaltung die Erreichbarkeit und ermöglicht die Einhaltung von Service-Level-Agreements.

Gerüstet für die Zukunft dank WebActive-Framework

INTERVISTA nutzt sein WebActive-Framework, um die Prozessabläufe für Lotto Brandenburg mit der Methodik „Fundamental Modelling Concept“ (FMC) optimal abzustimmen. Dabei wird die Softwareentwicklung wie der Bau eines Hauses betrachtet: Der Grundriss (Aufbaubild) und die Prozessabläufe werden klar visualisiert und ermöglichen es Lotto Brandenburg, bereits früh im Planungsprozess Dimensionen, Aufbau und Ablauf der Software zu verstehen und aktiv mitzugestalten. Durch diese transparente Kommunikationsmethode auf Augenhöhe werden Anforderungen frühzeitig visualisiert, Missverständnissen vorgebeugt und sichergestellt, dass die Software exakt den Bedürfnissen entspricht.

„Statt eine statische Komplettlösung an neue Anforderungen anzupassen, entwerfen wir ein neues, passendes Gesamtsystem auf unserer Plattform. Diese bildet dann das Fundament und stellt Mehrwerte wie Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit bereit, während sie gleichzeitig eine hohe Flexibilität für zukünftige Anforderungen gewährleistet“, erklärt Matthias Stauch, Vorstandsvorsitzender der INTERVISTA AG.

Mit der Software von INTERVISTA wird die Land Brandenburg Lotto GmbH für künftige Anforderungen und Aufgaben gerüstet sein: Dokumentationspflichten seitens EU und Gesetzgeber lassen sich mit dem neuen System einfach erfüllen, da sämtliche Arbeitsabläufe automatisch digital protokolliert und damit nachvollziehbar sind.

INTERVISTA

Die INTERVISTA AG mit Sitz in Potsdam entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen unter anderem für Branchen wie Telekommunikation, Energie, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. 2000 gegründet, setzt INTERVISTA bei der Software auf die ingenieurtechnische Planung und Dokumentationsmethode FMC (Fundamental Modeling Concept), um Aufgaben, Prozesse und Unternehmen zu digitalisieren. Geschaffen werden mit der hauseigenen Plattform Gesamtlösungen, die Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Schnelligkeit vereinen. INTERVISTA hat Lösungen für namhafte Kunden wie die Deutsche Familienversicherung oder innogy’s Omni-Channel-Antragsplattform WebActive entwickelt und gehört zu den Gewinnern DEUTSCHLANDS BESTE JOBS MIT ZUKUNFT in 7.2024 (Softwarehersteller – ServiceValue)

Land Brandenburg Lotto GmbH

Die Land Brandenburg Lotto GmbH mit Sitz in Potsdam ist eine Tochtergesellschaft des Landes Brandenburg und führt seit 1991 im Auftrag der Landesregierung verschiedene Lotterien und TOTO-Wetten durch. Sie bieten den Brandenburgern einen sicheren und legalen Rahmen für Glücksspiele. Rund 120 Mitarbeiter arbeiten für Lotto Brandenburg. 2023 wurden 227 Millionen Euro im Lotto eingesetzt.

Die Potsdamer INTERVISTA AG wurde 2000 gegründet. Schon früh erkannten die Pioniere das immense Potenzial der Digitalisierung: Heute ist das Unternehmen ausgewiesener Spezialist für den digitalen Vertrieb in verschiedenen Branchen. Der Fokus liegt dabei auf Automobil, Versicherungen und Finanzen, Energie und Versorgung sowie Mobilfunk und Telekommunikation. Zum Kerngeschäft der INTERVISTA AG gehört die Software-Entwicklung sowie die Wartung und Erweiterung. Die produktgesteuerte Prozess-Maschine „IV::SolutionFramework“ erlaubt es, die optimale automatisierte Lösung für den Kunden zu finden und in kurzer Zeit in ein produktives System zu überführen. Darüber hinaus gehört auch der performante Betrieb von IT-Systemen ins Portfolio. Nicht zuletzt unterstützt die INTERVISTA AG ihre Kunden durch zielgerichtetes Consulting bei der Transformation und Optimierung von Geschäftsprozessen und der Umsetzung der Digitalisierung.

