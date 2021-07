Interview: Erfolg braucht Intelligenz!

Beruflicher Erfolg ist keine Glückssache. Führungspersönlichkeiten hüten keine tollkühnen Geheimnisse, sondern haben einen klaren Plan.

INTERVIEW “ERFOLGSINTELLIGENZ”

Erfolgsintelligenz – die etwas andere Art der Intelligenz

Dieser Bestandteil eines psychologischen Profils handelt davon, gesellschaftliche Gegebenheiten, Zeit und das individuelle Umfeld als Gelegenheit zum persönlichen Werdegang zu begreifen. Thomas Eckardt, diplomierter Psychologe im Gespräch: “Erfolg trägt ein Maß von Anpassungsleistung mit sich und ist somit keine glückliche Erscheinung.”

Anstatt gegenwärtige Verhältnisse zu stigmatisieren und ihnen die Schuld am eigenen Scheitern zuzuordnen, nutzen Erfolgsintelligente die Chance aus dem, was sich ihnen bietet, das Beste zu machen.

Interviewer: Die psychologische Forschung hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Reihe von Prozessen zur Intelligenzmessung entdeckt. Welche Rolle spielt die Erfolgsintelligenz?

Thomas Eckardt: Jeder Mensch ist in der Lage, Begabungen, Stärken auszubauen und Schwächen zu kompensieren. Außergewöhnliche Fähigkeiten aufzubauen und Potenziale zu erkennen, bedarf Expertise. Davon ist reichlich im Buch zu finden. Auf der anderen Seite sind Erfolgsmenschen Meister im Umschiffen und Aushebeln von Schwächen. Mit anderen Worten: Erfolgsintelligenz beschreibt den gekonnten Umgang mit den eigenen (Un-)Fähigkeiten.

Interviewer: Möglichkeiten erkennen, kreieren und für sich nutzen. Welche Erfolgschancen bieten sich in beruflichen und privaten Lebenssituationen?

Thomas Eckardt: Wertschöpfende attraktive Arbeitsplätze brauchen eine erfolgsintelligente Besetzung. Schon deshalb lohnt sich die Auseinandersetzung mit dem Thema für jeden. Sind wir Verwandlungskünstler mit einem offenen Auge für Chancen oder wandeln wir lediglich auf ausgetretenen Pfaden durchs Leben? Akademisches Wissen alleine ist jedenfalls kein Garant für Erfolgsintelligenz. In meinem Buch “Erfolgsintelligenz” sind unzählige Beispiele und anschauliche Prozessketten enthalten, die genaue Einblicke in mentale Blockaden abbauen und ständige Veränderungsbereitschaft zulassen.

Zum Buch:

Diszipliniert, pflichtbewusst, pünktlich und motiviert, dies sind die Eigenschaften, die Menschen mit Erfolg gerne zugesprochen werden. Doch Erfolg ist vor allem von sozialer Intelligenz abhängig. Er ist überraschend kreativ, offen für Neues und hungrig nach Erweiterung. Mit anderen Worten, Erfolg ist immer individuell. Diese These vertritt der anerkannte diplomierte Psychologe Thomas Eckardt in seinem Buch “Erfolgsintelligenz” und erklärt in detaillierten Abschnitten, wie entscheidend ein guter Mix aus richtigen Eigenschaften für die Karriereleiter ist.

Erfolgsintelligente Menschen verfügen laut Thomas Eckardt über einen stark ausgeprägten Motor, bei dem persönliche Ziele bestimmten Strategien folgen. Das Resultat: Spitzenleute sind damit erfolgreicher und nehmen ihr Fortkommen selbst in die Hand. Verlierer lassen sich lenken. Das Buch “Erfolgsintelligenz” greift interessante Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Strategieerstellung auf. Dabei startet der bewanderte Coach mit der Frage nach der aktuellen Situation und geht direkt in die Analyse. “Persönliche Konzepte sind eine Mischung aus eigenen Vorstellungen, Begabungen und Wünschen, denn sie sind für Höchstleistungen verantwortlich”, erklärt der erfahrene Psychologe.

Welche Faktoren darüber entscheiden, wie Situationen besser entwickelbar sind, hängt vom Potenzial jedes Einzelnen ab. Erfolgsintelligenz definiert sich vor allem nach dem Motto: handeln statt abwarten. Neben praxisnahen Tipps bietet der erfahrene Managementcoach fachoptimierte Strategievorschläge und zeigt auf, warum reines Routinehandeln und Bequemlichkeit niemals zu langfristigen Erfolgen führen.

Erfolgsintelligenz offenbart ihre wahren Stärken in Zeiten der Veränderung. Gerade jetzt stehen gesellschaftliche, private und berufliche Wandel im Fokus. In Thomas Eckardt Buch “Erfolgsintelligenz” lernen Leser, wie persönliche Ressourcen optimal zu nutzen sind, damit Erfolgsfaktoren und Wissen entscheidend zum Einsatz kommen können. Mehr Informationen zu Thomas Eckardt, seine umfangreichen Coachingprogramme und die erfolgreiche Bücherserie erhalten Sie unter: www.eckardt.online

Thomas Eckardt ist bekannt als Autor von zahlreichen Erfolgsratgebern. Bereits länger als drei Jahrzehnte unterstützt er Fach- und Führungskräfte beim Erreichen ihrer Ziele.

Als diplomierter Psychologe und Coach legt er besonderen Wert auf die Individualität seiner Klienten und Leser. Eckardt hält nichts von 08/15 Coaching.

Er entlockt jedem einzelnen seine besonderen Stärken und findet Führungsqualitäten, die wichtig für die Umsetzung der eigenen Visionen sind. Er selbst bliebt sich dabei immer treu. Er ist freiberuflich für verschiedene Unternehmen und Manager tätig, die die eingefahrenen Gleise verlassen wollen.

“Auf zu neuen Ufern” könnte seine Wortschöpfung sein.

Mit dem Buch wechselt er das Thema, zumindest auf den ersten Blick. Seine eigenen Inhalte wendet er konsequent auch im eigenen Leben an und daher hat er sich einen seiner Träume erfüllt. Zum 60. Geburtstag gönnt er sich eine Weltreise und setzt damit einen Plan um. “Erfolg ist menschlich” beweist er sich und Anderen, indem er genau das unternimmt, was er will.

Ohne Wenn und Aber gestaltet er sein Leben nach seinen eigenen Vorgaben. Das Ergebnis ist der Bericht seiner Reise. Das Buch liest sich wie eine Mischung aus Ratgeber, Reportage und Unterhaltung. Charismatisch, empathisch und motiviert ist der Mensch Thomas Eckardt. Genauso wirkt sein Buch. Seine Stärke, komplexe Zusammenhänge zu erfassen und Projekte auf die Zielgerade zu bewegen, nutzt er für sich und macht sich auf den Weg.

Er belohnt sich mit der Weltreise, für die er genau 60 Tage braucht, für sein Lebenswerk. So, wie er seine Leser und Klienten immer wieder darauf hinweist, wie wichtig die Anerkennung der eigenen Leistung ist, lebt er selbst.

Diplom-Psychologe Thomas Eckardt hilft, Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei vergisst er seine eigene Person nicht. Ein authentischer Autor mit dem richtigen Gespür für seine Fans, so könnte Eckardt beschrieben werden. Er bleibt am Ball, indem er Augenhöhe und Respekt lebt. Wer sich näher mit dem Autor befassen will, der in keine Schublade passt, sollte sich seine Theorie von der “Erfolgsintelligenz” zu Gemüte führen.

Schnell wird die Leserschaft merken, dass seine erfrischende und unkonventionelle Art nicht nur bei leichten Themen wie einer Reisebeschreibung überzeugt. Seine Art, umfangreiche Themen auf eine sehr gefällige Art zu behandeln, lässt auch anstrengende Themen wie Führungskompetenz locker daherkommen.

Bei Eckardt gibt es keine Geheimnisse. Als Autor befindet er sich inmitten seiner Leserschaft und teils sein Wissen gern und großzügig. Thomas Eckardt motiviert mit seinem Buch über seine Weltreise dazu, die eigenen Visionen umzusetzen. Er ist eine Ermutigung und lässt den Leser auf jeder Seite spüren, dass Eckardt ihm zutraut, die eigenen Träume wahr werden zu lassen.

