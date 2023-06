Intersolar Europe 2023: Sharp präsentiert PV-Module

„Wir freuen uns auf die diesjährige Intersolar Europe und darauf, unsere Besucher vom 14. bis 16. Juni in München am Stand A1.670 begrüßen zu dürfen“, erklärt Peter Thiele, Präsident von Sharp Energy Solutions Europe. „Sharp ist bekannt für seinen visionären Ansatz und seine Innovationskraft. Wir investieren kontinuierlich in unser Produktportfolio für Privathaushalt- und Projektlösungen. Auf der Intersolar 2023 werden wir unsere neuen bifazialen Module sowie unser komplettes Angebot für Privathaushalte präsentieren. Darüber hinaus können sich Besucherinnen und Besucher über unsere F&E-Aktivitäten und Kooperationsmöglichkeiten im Projektgeschäft informieren.“

Bifaziales TOPCon Halbzellenmodul:

Sharp präsentiert das neue N-Typ Bifacial TOPCon-Solarpanel, das NB-JD570. Hierbei handelt es sich um ein Glas/Glas-Solarpanel mit 144 M10-Halbzellen mit 16 Busbars. Die Bifazialität des N-TOPCon-Moduls beträgt bis zu 80 Prozent bei einem Modulwirkungsgrad von 22,07 Prozent. Für das Modul gilt eine lineare Garantie von 30 Jahren auf die Nennleistung und eine Produktgarantie von 15 Jahren innerhalb der EU und in einer Reihe anderer Länder. Die Garantie beginnt mit der Auslieferung des Moduls an den Endkunden.

Monofaziale Hochleistungs-PV-Module:

Unter den monokristallinen PERC-Silizium-Photovoltaikmodulen sind die ganz in Schwarz gehaltenen Modelle NU-JC410B und NU-JC415B für kleine private und gewerbliche Aufdachanlagen konzipiert. Dank ihrer kompakten Abmessungen lassen sich diese Module leicht und bequem transportieren, handhaben und installieren.

Beim Modell NU-JC410B handelt es sich um eine neue Designlösung mit einem schwarzen Rahmen und einer schwarzen Rückseitenfolie und einer Leistung von 410 Wp. Das Modul besteht aus 108 Halbzellen (M10-Wafer) und 10-Busbar-Technologie. Der Wirkungsgrad des Moduls beträgt 21,0 Prozent.

Das Modul NU-JC415B hat eine weiße Rückseitenfolie und einen schwarzen Rahmen und weist einen Modulwirkungsgrad von 21,25 Prozent auf.

Beide Module unterliegen einer 15-jährigen Produktgarantie und einer 25-jährigen Leistungsgarantie von Sharp von mindestens 85 Prozent nach 25 Jahren innerhalb der EU und verschiedener anderer Länder. Die Garantie beginnt auch bei diesen Modulen ab Lieferung an den Endkunden.

Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit der Module wurden mit IEC-Siegeln (IEC61215 und IEC61730) ausgezeichnet. Die Module wurden strengen Tests, unter anderem gegen Ammoniak, Salznebel, Sand und PID unterzogen, um die Einhaltung internationaler Normen und die Beständigkeit unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.

Das auf der Messe ausgestellte Angebot wird durch ein TOPCon-420W-Modul abgerundet, das im zweiten Halbjahr 2023 auf den Markt kommen wird.

F&E Highlights:

Auf der Intersolar präsentiert Sharp außerdem eine Dreifach-Verbund-Solarzelle mit einer Größe von 29 mal 34 cm und einem Rekordwirkungsgrad von 32,65 Prozent. Dank der Struktur, bei der die Solarzelle zwischen zwei Folienschichten eingebettet ist, ist das Solarmodul sowohl leicht als auch flexibel und passt sich gekrümmten Oberflächen an. Sharp rüstet bereits seit einigen Jahren Satelliten mit dieser Technologie aus. Die Vision von Sharp ist es, alle Arten von Mobilität mit Solarenergie zu versorgen: von der Luftfahrt bis hin zum Elektroauto.

Darüber hinaus zeigt Sharp einen Prototyp einer Perowskit-Solarzelle – einer dünnen, leichten und flexiblen Solarzelle der nächsten Generation, die kostengünstig und mit geringem Energieverbrauch hergestellt werden kann. Sie macht eine Installation an Orten möglich, die bisher aufgrund von Problemen wie Tragfähigkeit und Konfiguration unzugänglich waren.

Flexible Projektzusammenarbeit:

Auch im Projektgeschäft bietet Sharp flexible Kooperationslösungen an. Neben seinen Produkten verfügt Sharp über 60 Jahre Erfahrung im Photovoltaikgeschäft, insbesondere in der technischen Planung, und kann auf ein umfangreiches Know-how in der Projektentwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen zurückgreifen. Sharp ist in der Lage, die Projektumsetzung zu managen. Für die Veräußerung der schlüsselfertigen Projekte steht Sharp ein umfangreiches Netzwerk an Investoren zur Verfügung. Für Projekte, die nicht durch die EEG-Vergütung abgedeckt sind, bietet Sharp den Zugang zu Stromverbrauchern (PPA-Verträge).

Durch eine Zusammenarbeit mit Sharp profitieren Partner von den Vorteilen, die Sharp als Modullieferant in Kooperationen einbringen kann, darunter der direkte Zugang zu Produktionskapazitäten und die finanzielle Beteiligung.

Weitere Informationen zu den Produktneuheiten von Sharp Energy Solutions Europe finden Interessierte am Stand A1.670 auf der Intersolar 2023.

Über Sharp Energy Solutions

Sharp ist einer der größten Photovoltaikhersteller der Welt und treibt seit über 60 Jahren den Einsatz von Photovoltaiktechnologien voran. Sharp bietet Solarmodule für die umweltbewusste Energiegewinnung. Bis heute hat Sharp weltweit mehr als 50 Millionen PV-Module ausgeliefert. Sharps Portfolio an Hochleistungs-PV-Modulen ist für private, gewerbliche und Freiflächenanlagen konzipiert. In Zusammenarbeit mit Hochtechnologie-Partnern unter anderem aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt sowie E-Mobilität beweist Sharp mit neuen Solaranwendungen kontinuierlich Innovationskraft. Sharp ist weltweit als EPC im Projektgeschäft tätig und arbeitet mit Partnern an der Entwicklung von PV-Projekten. Sharp sucht und erwirbt in jeder Entwicklungsphase Projektrechte und bietet seinen Partnern direkten Zugang zu Produktionskapazitäten und Finanzierungsmöglichkeiten.

