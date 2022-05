internet-klinik.de: Neues Facharzt-Portal für moderne Therapien gibt spezialisierten Ärzten die Möglichkeit, sich kostenlos zu registrieren

Patientenfreundliche Arztsuche – Telefon- und Videosprechstunde möglich – Persönliche Terminvereinbarung durch Ansprechpartner – Kostenfreie Registrierung auf dem Portal für Fachärzte – Zahlreiche Fachbereiche vertreten

Bad Homburg, 23. Mai 2022 – Moderne Therapieverfahren können Patienten eine schonende Behandlung und eine schnelle Heilung ermöglichen. Viele Eingriffe werden heute beispielsweise dank der Möglichkeit minimal-invasiver Eingriffe ambulant und unter lokaler Betäubung durchgeführt, um so einem stationären Aufenthalt zu vermeiden. Auf den Einsatz einer Vollnarkose kann in den meisten Fällen verzichtet werden. Umso wichtiger ist es, Patienten die Facharztsuche zu erleichtern und moderne Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen.

Über das Portal der internet-klinik.de können Patienten bequem und zielgerichtet spezialisierte Ärzte, die moderne Therapieverfahren anbieten, finden und mit diesen einen Termin vereinbaren. Auch eine Telefon- oder Videosprechstunde ist möglich. Die Suche lässt sich dabei mit wenigen Klicks auf ortsnahe Ärzte sowie auf bestimmte Fachrichtungen eingrenzen. Für eine schnelle und einfache Suche kann ein Ansprechpartner der Internet-Klinik kontaktiert werden. Dieser sucht gerne einen passenden Facharzt heraus.

Das Portal für moderne Therapieverfahren bietet zahlreiche registrierte Fachärzte: Neben Spezialisten in den Bereichen Venenheilkunde (Phlebologie), Enddarmkunde, (Proktologie), Dermatologie, Chirurgie finden sich auch Ärzte der Urologie, Gynäkologie, der ästhetischen Medizin und nicht zuletzt der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde.

Um die Auswahl stetig zu erweitern, bietet das Portal interessierten Fachärzten die Möglichkeit, sich kostenfrei auf dem Portal der internet-klinik.de zu registrieren. Sollte der Arzt eine Videosprechstunde anbieten, wird auch diese vermerkt. Für zusätzliche Leistungen empfiehlt sich eine besondere Vereinbarung, der eine ausführliche Praxispräsentation und eine online Terminvergabe beinhaltet.

Die Arztsuche für Patienten sowie die Registrierung auf dem Portal ist für beide Seiten gebührenfrei.

Die Internet-Klinik bietet auch als App Informationen und eine Arztsuche. Interessierte können sich diese im Apple Store und Google Play Store downloaden.

Über internet-klinik.de:

Das kostenlose Online-Portal www.internet-klinik.de wurde aufgebaut, um Patienten das schnellere Auffinden von Fachärzten verschiedener Behandlungsbereiche zu erleichtern. Der Start erfolgt im April 2020. Ärzte profitieren davon, dass die Patienten zielgerichteter zu ihnen finden. Auf internet-klinik.de können Patienten über den Button Arztsuche bzw. die telefonische Hotline einen Termin bei einem Facharzt in ihrer Nähe online suchen und einen Wunschtermin angeben. internet-klinik.de ermittelt über ihre Datenbank eine passende Praxis, kann auf Wunsch einen individuellen Termin für den Patienten vereinbaren und übernimmt die Terminabstimmung mit der Praxis und dem Patienten. Für die Vermittlung eines Termins über www.internet-klinik.de fallen sowohl für die Patienten als auch die kooperierenden Ärzte keine Gebühren an. Eine Möglichkeit zur Erst-Beratung des Patienten via Internet wird in Absprache mit den jeweiligen Ärzten auf der Internetplattform implementiert. internet-klinik.de ist über diese Unterstützung hinaus für alle Ärzte, Fachbereiche und modernen Therapieansätze offen.

