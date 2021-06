internet-klinik.de das neue Therapieportal: Moderne Laserbehandlung von Krampfadern bei einem Arzt in Ihrer Nähe

Bequem Ärzte im Bereich Venenheilkunde online finden – moderne Behandlungsmethoden oft schonender als herkömmliche Varianten

Bad Homburg, 23. Juni 2021 – Auch wenn der Sommerurlaub dieses Jahr nicht am Strand, sondern auf dem Balkon verbracht wird, möchte man auf eines nicht verzichten: schöne Beine. Da stören Krampfadern und Besenreißer besonders. Der erste Schritt für die Betroffenen ist meist der Termin beim Hausarzt des Vertrauens. Dieser stellt in der Regel eine Überweisung zum Facharzt aus, aber wie geht es jetzt weiter und welcher ortsnahe Facharzt bietet mir die modernsten und schonendsten Behandlungsmethoden?

Das Portal für moderne Therapien internet-klinik.de bietet Patienten kostenfrei die Möglichkeit, nach verschiedenen Fachärzten und Behandlungsbereichen zu suchen. Bei der mobilen Arztsuche werden nicht nur die Fachgebiete des jeweiligen Mediziners angezeigt, sondern auch eine umfangreiche Auswahl seines Behandlungsspektrums. Für alle, die nicht selbst recherchieren möchten, wird die Arztsuche via Telefon, E-Mail oder Video-Chat angeboten.

Als Schnittstelle zwischen modernen Therapieverfahren, Ärzten und Patienten ist es internet-klinik.de wichtig, über aktuelle medizinische Erkenntnisse und Fortschritte zu informieren. Viele neue Behandlungsmethoden bieten dem Patienten entscheidende Vorteile, da sie oftmals deutlich schmerzärmer als die konventionellen Methoden sind und auch der Genesungszeitraum in der Regel verkürzt ist. Dadurch kann der Patient wieder schneller in seinen geregelten Alltag einsteigen. Anstatt sich bei herkömmlichen Therapieverfahren stationär behandeln zu lassen, ermöglicht beispielsweise die minimal-invasive Chirurgie unter Anwendung eines Lasers bei Krankheitsbilden wie Krampfadern eine ambulante Behandlung ohne Vollnarkose.

Über internet-klinik.de:

Das kostenlose Online-Portal www.internet-klinik.de wurde aufgebaut, um Patienten das schnellere Auffinden von Fachärzten verschiedener Behandlungsbereiche zu erleichtern. Der Start erfolgt im April 2020. Ärzte profitieren davon, dass die Patienten zielgerichteter zu ihnen finden. Auf internet-klinik.de können Patienten über den Button Arztsuche bzw. die telefonische Hotline einen Termin bei einem Facharzt in ihrer Nähe online suchen und einen Wunschtermin angeben. internet-klinik.de ermittelt über ihre Datenbank eine passende Praxis, kann auf Wunsch einen individuellen Termin für den Patienten vereinbaren und übernimmt die Terminabstimmung mit der Praxis und dem Patienten. Für die Vermittlung eines Termins über www.internet-klinik.de fallen sowohl für die Patienten als auch die kooperierenden Ärzte keine Gebühren an. Eine Möglichkeit zur Erst-Beratung des Patienten via Internet wird in Absprache mit den jeweiligen Ärzten auf der Internetplattform implementiert. internet-klinik.de ist über diese Unterstützung hinaus für alle Ärzte, Fachbereiche und modernen Therapieansätze offen.

