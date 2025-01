Internationales Software-Haus Lantek stärkt asiatische Präsenz mit Niederlassung in Japan

Expansion vereint lokale Expertise mit langjähriger Erfahrung in der Transformation der Blechfertigung

Tokio, 23. Januar 2025 – Lantek, weltweit größtes Softwareunternehmen für die Blechbearbeitung, setzt mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Japan und Implementierung eines lokalen Teams einen weiteren Meilenstein in seinem strategischen Wachstumsplan. Mit der Integration des japanischen Unternehmens FA Service kann Lantek seine Lösungen noch besser auf den japanischen Markt und die Bedürfnisse der Werkzeugmaschinenhersteller zuschneiden und sein lokales Serviceangebot stärken.

Die Integration erschließt für FA Service neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Maschinenherstellern und positioniert das Unternehmen als wichtige Drehscheibe für die Aktivitäten von Lantek in der gesamten asiatischen Region. Denn die japanischen Kunden von FA Service bekommen Zugang zum globalen Netzwerk von Lantek mit mehr als 400 Softwareexperten: Mit ihrer 35-jährigen Erfahrung in der Förderung der digitalen Transformation in der Blechindustrie helfen sie Unternehmen in der Blechfertigung, ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in einem zunehmend dynamischen Markt zu steigern.

IT-Lösungen für die Anforderungen der Kunden in der Region

Das japanische Team besteht aus mehr als 25 Mitarbeitern mit umfassender Erfahrung in der CAD/CAM-Branche und einem tiefen Verständnis des japanischen Marktes der Blechfertigung. Mit ihrer Hilfe kann Lantek einen außergewöhnlichen technischen Support bieten und maßgeschneiderte Lösungen bereitstellen, die den spezifischen Anforderungen der Kunden in der Region entsprechen.

Nach der jüngsten Expansion ist Lantek nun in 16 Ländern tätig, mit mehr als 36.000 Kunden weltweit. Damit ist Lantek weiterhin führend in der Entwicklung von Innovationen für die gesamte Branche der Blechbearbeitung. Mit seinem herstellerübergreifenden Ansatz für Smart Factory-Lösungen können Hersteller ihre Produktivität maximieren – und das völlig unabhängig von den eingesetzten Maschinen oder Technologien.

Die Integration von FA Service eröffnet Werkzeugmaschinenherstellern in Asien bedeutende neue Möglichkeiten, da sie eine robuste globale Plattform erhalten, ihre Reichweite auf neue Märkte auszudehnen und gleichzeitig von der bewährten Infrastruktur und internationalen Präsenz von Lantek zu profitieren. Die Kunden können nun ein erweitertes Portfolio an Technologien nutzen, darunter Lösungen für das Schneiden und Biegen, Systeme zur Fertigungssteuerung (Manufacturing Execution Systems, MES), Geschäftsressourcenplanung (Enterprise Resource Planning, ERP) und fortschrittliche Tools für Analytik und intelligente Kostenkalkulation, die mit künstlicher Intelligenz (KI) erweitert wurden.

FA Service und Lantek bündeln damit ihre jeweiligen Stärken für nahtlose, kundenorientierte Dienstleistungen und stärken gleichzeitig ihr gemeinsames Engagement für die Förderung von Innovationen in der Blechfertigung.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 36.000 Kunden in über 100 Ländern und 22 eigenen Büros in 16 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

