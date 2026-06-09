Internationales Forum erinnert in Deutschland an indischen Sozialreformer

Sree Narayana Guru Forum for Universal Brotherhood in Deutschland gegründet

Über die Gründung des „Sree Narayana Guru Forum for Universal Brotherhood“ im Yoga Vidya Ashram in Bad Meinberg in Nordrhein-Westfalen wurde in zahlreichen Medien in Indien sowie in weiteren Ländern Südasiens und der Golfregion berichtet. Mit der neuen Initiative erhält das Erbe eines der bedeutendsten Sozialreformer Indiens erstmals eine dauerhafte Plattform in Deutschland.

Die neue Initiative möchte die Ideen des indischen Sozialreformers und spirituellen Lehrers Sree Narayana Guru (1856–1928) in Europa bekannter machen und den Dialog über gesellschaftlichen Zusammenhalt, Gleichberechtigung und interkulturelle Verständigung fördern.

Die Gründung fand im Beisein von rund 250 Gästen aus verschiedenen Ländern statt. Vertreter hinduistischer Organisationen aus Deutschland, Großbritannien und weiteren europäischen Staaten nahmen an der Veranstaltung teil. Über das Ereignis wurde zudem in Medien verschiedener Länder berichtet.

Im Mittelpunkt des Forums stehen die Lehren und das gesellschaftliche Wirken von Sree Narayana Guru, der zu den bedeutendsten Reformpersönlichkeiten Indiens zählt. Er setzte sich für Bildung, soziale Teilhabe und die Überwindung von Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Kaste ein. In Südindien gründete er Schulen, Tempel und soziale Einrichtungen, die Menschen unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Hintergrund offenstanden.

Sein bekanntester Leitsatz lautet: „Eine Kaste, eine Religion, ein Gott für den Menschen.“ Bis heute wird er als Ausdruck eines Verständnisses von Gleichwertigkeit, Menschenwürde und gesellschaftlichem Zusammenhalt interpretiert. Sree Narayana Guru beeinflusste zahlreiche soziale und religiöse Reformbewegungen in Indien. Auch Mahatma Gandhi suchte den Austausch mit ihm und würdigte sein Engagement für soziale Gerechtigkeit.

Die Feierlichkeiten begannen mit einer traditionellen Prozession auf dem Gelände des Yoga Vidya Ashrams. Im Rahmen einer öffentlichen Versammlung wurde das Forum anschließend offiziell eröffnet. Baiju Palakkal, Chairman von Sevanam UK, entzündete symbolisch eine traditionelle Lampe als Zeichen für Wissen, Dialog und Neubeginn.

Dr. Varun Radhakrishnan betonte in seiner Ansprache die Aktualität der Botschaften Sree Narayana Gurus: „Seine Lehren über Einheit, gegenseitigen Respekt und Brüderlichkeit können auch heute einen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft leisten.“

Eine Segensansprache hielt Sukadev Volker Bretz, Gründer von Yoga Vidya. Das Logo der neuen Organisation wurde von Cibi Kumar, Mitglied des Trustee Board des Sivagiri Ashram UK, vorgestellt. Die Hauptansprache hielt Sajeesh Damodaran, Vice Chairman von Sevanam UK.

Die Initiatoren sehen das Forum als Plattform für Bildungsarbeit, kulturellen Austausch und internationale Begegnung. Geplant sind künftig Veranstaltungen und Projekte in Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Über Yoga Vidya

Yoga Vidya e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit vier Yoga-Seminarhäusern in Deutschland. Das Seminarzentrum in Horn-Bad Meinberg zählt zu den größten Yoga- und Ayurveda-Zentren Europas. Der Verein bietet Seminare, Aus- und Weiterbildungen sowie Programme zu Yoga, Meditation, Ayurveda und ganzheitlicher Gesundheitsförderung an. Jährlich besuchen zahlreiche Gäste aus Deutschland und dem Ausland die Einrichtungen von Yoga Vidya.

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Mediation und Ayurveda mit Seminarhäusern in Bad Meinberg (Teutoburger Wald), im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu und 70 Yogastudios. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt a. M. gegründet. Interessent:innen haben die Auswahl aus jährlich über 1.000 Seminaren, Kursen, Retreats sowie Aus- und Fortbildungen. Zahlreiche Online-Angebote machen den Zugang von Zuhause aus möglich. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 123.000 Übernachtungsgästen im Jahr.

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