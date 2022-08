Internationales Ayurveda Symposium

Location: Europäische Akademie für Ayurveda

Street: Forsthausstrasse 6

City: 63633 – Birstein (Germany)

Start: 16.09.2022 18:00 Uhr

End: 18.09.2022 17:00 Uhr

Entry: 320.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Birstein, 3. August 2022

Endlich ist es soweit! Nach zwei Jahren als Online-Event, findet das Internationale Ayurveda-Symposium dieses Jahr nun endlich wieder „live“ in Birstein statt. Allein deshalb ist es für alle Teilnehmer nochmal etwas ganz Besonderes. Dazu kommt aber auch noch die ausgesprochen hochkarätige Besetzung.

Eine exklusive Delegation aus Indien sowie Ayurveda-Experten und Vertreter der führenden Ayurveda Institutionen Europas referieren und diskutieren in Expertenrunden über die Wirkung, Potentiale und Anwendung des Ayurveda. Die Themen sind wie gewohnt topaktuell, vielfältig und werden durch erstklassige Praxisworkshops ergänzt.

Das Internationale Ayurveda Symposium ist eine in Europa absolut einzigartige Gelegenheit für Weiterbildung, Inspiration und Networking im Ayurveda.

Natürlich gibt es noch jede Menge weiterer Gründe, warum man das Symposium auf keinen Fall verpassen sollte: Das schöne Ambiente auf dem Campus, die kulinarischen Genüsse aus der Ayurveda-Gourmetküche und das persönliche Kennenlernen großer Persönlichkeiten des Ayurveda beim Vedischen Feuer am Samstag-Abend.

Wann: Das Symposium findet vom 16.-18. September statt.

Wo: Europäische Akademie für Ayurveda, Forsthausstraße 6, 63633 Birstein

Die Teilnahme ist online oder vor Ort möglich. Achtung! Die Teilnehmerzahl vor Ort ist begrenzt.

Alle Informationen und Anmeldung unter https://ayurveda-akademie.org

*Auszug der Referenten und Praxisworkshops*

– Mr Dr. Rajesh, Kotecha, Secretary to the Ministry of AYUSH, Government of India oder

– Mr Sh. Pramod Kumar Pathak, Special Secretary & Chief Vigilance Officer, Ministry of AYUSH, Government of India

– Ms Prof. Dr. Nesari, Tanuja, General Director, Secretary Rank, All India Institute of Ayurveda, Delhi

– Mr Dr. Manoj Nesari, Ayurvedic Physician, Adviser (Ay) Joint Secretary Rank, Ministry of AYUSH, Government of India

– Mr Prof. Dr. S.N. Gupta, Vice Chancellor, Maganbhai Adenwala Mahagujarat University, India

– Ms Prof. Dr. Mita Kotecha, Pro Vice Chancellor, Professor & Head of Department, National Institute of Ayurveda

– Ms Prof. Dr. Sujata Kadam, Professor & Head of Department, All India Institute of Ayurveda, Delhi

– Mr Dr. Rammanohar, Research Director at the Amrita Centre for Advanced Research in Ayurveda, Amrita Vishwa Vidyapeetham University, Kerala

– Mr Poonthottathil Mana Sankaranarayana, Raveendra Nath, Medical Director and Chief Physician, Poonthottam Ayurvedasram, Kerala

„Agni Karma in Theorie & Praxis“, Prof. Dr. Gupta und HP Petra Eich-Mylo

„Diagnosetechniken zur Ermittlung von Störungen der Dhatus und Upadhatus“, Hans H. Rhyner MD

„Abhyanga-Behandlung unter Einbeziehung von Yoga, Tantra und externen Shamana Therapien“, Dr. Ravi

Ayurveda in der Krebstherapie, Dr. Ram Manohar

Wirksame Diät, um das Mikrobiom zu managen, Assoc. Prof. Dr. Mahesh S. Desai

Vorbereitung von Empfängnis und Geburt mit ayurvedischen Behandlungen, Prof. Dr. Sujata Kadam

Spezialbehandlungen der psychologischen und spirituellen Ayurveda-Therapien mit Antonio Morandi

Seit 1993 folgt die Akademie ihrer Vision, Menschen mit der traditionellen Heilkunde aus Indien in Berührung zu bringen. Die Gründer Mark und Kerstin Rosenberg haben dafür in Birstein einen Ort geschaffen, an dem Teilnehmer*innen den Ayurveda in all seinen Facetten lernen und erleben können: Rund um ein historisches Forsthaus im Vogelsberg (Hessen) ist eine moderne Bildungseinrichtung entstanden, mit Standorten in Österreich und der Schweiz sowie einer digitalen eAcademy. Direkt an den Campus grenzt ein lebendiges Ayurveda-Kurzentrum an. Auf diese Weise gehen Lehre und angewandte Therapie Hand in Hand – einmalig in Europa.

Kontakt

Rosenberg Gesellschaft für ganzheitliche Gesundheit und Bildung gGmbH

Jana Lindeck

Forsthausstrasse 6

63633 Birstein

+49-(0)6054-9131-0

jana.lindeck@ayurveda-akademie.de

https://ayurveda-akademie.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.