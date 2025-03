Internationaler Speaker Slam: Heike Ranig überzeugte

Cuxhavener Coach mit Konzept zu nachhaltiger Burnoutprävention

Niedernhausen, [13.03.2025] – Heike Ranig, eine erfahrene Coachin und Beraterin aus Cuxhaven, nahm kürzlich am Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen teil und präsentierte vor 230 Teilnehmern ihre innovative Herangehensweise zur nachhaltigen Burnoutprävention. Ihr Vortrag fand großen Anklang. Er konzentrierte sich auf Achtsamkeitspraktiken und Meditationen.

Der Speaker Slam, bekannt für seine hochkarätigen Redner und inspirierenden Themen, bot Heike Ranig die perfekte Bühne, um ihre Expertise zu teilen. Als Expertin für Burnoutprävention und mit ihrer Erfahrung als Depressionsbegleiterin bei der Stiftungsfamilie bei der DB, brachte sie einen einzigartigen Blickwinkel auf das Thema ein.

Ihre Kernbotschaft war, dass jeder Mensch die inneren Ressourcen besitzt, um eine gesunde und nachhaltige Lebensbalance zu erreichen. „Jeder hat alle Ressourcen in sich, um nachhaltig mit Achtsamkeit zu leben“, erklärte sie. Sie argumentierte, dass durch gezielte Achtsamkeitspraktiken und Meditationen ein tieferes Verständnis für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen entwickelt werden kann, was langfristig zu mehr Wohlbefinden und Gelassenheit führt.

Die Veranstaltung in Niedernhausen, die eine Reihe von Rednern aus verschiedenen Ländern zusammenbrachte, bot eine ideale Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen. Heike Ranigs Beitrag trug maßgeblich dazu bei, das Bewusstsein für die Bedeutung von Burnoutprävention und mentaler Gesundheit zu schärfen. Ihre praktischen Ratschläge und ihre ermutigende Botschaft inspirierten das Publikum, aktiv an ihrer eigenen Lebensbalance zu arbeiten.

Heike Ranig, die seit fünf Jahren an der Nordsee lebt und arbeitet, integriert die Ruhe und Kraft der Natur in ihre Arbeit. Ihre Teilnahme am Speaker Slam in Niedernhausen war ein weiterer Schritt, um ihre Botschaft einer nachhaltigen und achtsamen Lebensweise einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

