Am 18.Mai 2025 fand wieder der alljährliche internationale Museumstag statt. Ein Tag, der uns daran erinnert, wie wertvoll unser kulturelles Erbe ist. Museen auf der ganzen Welt öffneten kostenlos ihre Türen und luden Groß und Klein dazu ein, Geschichte nicht nur zu sehen, sondern zu erleben.

Museen präsentierten sich als lebendige Orte der Bildung, Begegnung und Verantwortung – denn sie bewahren mehr als nur Dinge. Sie bewahren Denkweisen, Visionen, Lebensentwürfe. Führungen, Mitmachaktionen und Feste erinnerten daran: Museen sind nicht verstaubte Hallen, sondern Schatzkammern der Weisheit.

Auch für den Bauingenieur Cornelius Tarnai ist dieser Tag mehr als ein kultureller Feiertag. Er ist eine Einladung, die Weisheiten der Vergangenheit neu zu entdecken.

Als Bauingenieur hat sich Cornelius Tarnai auf die Rettung historischer Gebäude spezialisiert und erlebt hautnah auf seinen Baustellen in alten Gebäuden die Weisheiten der alten Meister, die in jedem Detail stecken. Als Vortragsredner begeistert Tarnai deshalb auch mit seinem gleichnamigen Vortrag über Vision und Mut „Die Weisheiten der alten Meister“, in dem er uns nahe bringt, wie die Prinzipien vergangener Zeiten uns helfen können eine stabile Zukunft zu bauen.

Tarnai versteht sich dabei als „Reiseführer zwischen den Zeiten“ und erklärt uns in seiner lebendigen Art und Weise, was uns die alten Meister außer perfekt gemauerten Bögen und kunstvoll geschnitzten Portalen hinterlassen wollten und wie wir das in unsere Welt transportieren können. In seinen Vorträgen geht es dabei nicht nur um alte Baumeister, sondern um jegliche Meister aus Philosophie und Gesellschaft.

So dürfen wir an dieser Stelle ganz philosophisch auch Gustav Mahler zitieren: „Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben des Feuers.“

Auch wir können uns daher fragen, wie wir das Feuer weitergeben können. Museen und historische Bauwerke hüten das Feuer der Geschichte – und es liegt an uns allen, es weiter zu tragen, in unserem Denken und Tun und in dem Bewahren der Weisheit, denn Weisheit ist eine nachhaltige Ressource.

Cornelius Tarnai gibt das Feuer sowohl als Bauingenieur für die Rettung historischer Gebäude, als auch in seinen brennenden Vorträgen auf der Bühne weiter. Er betrachtet dabei die ganze Welt und ihre historischen Bauwerke als Museum. Und nicht zuletzt, motiviert er uns, unsere eigenen Visionen zu leben und selbst zum Meister unseres Lebens zu werden, um eines Tages durch unser eigenes schönes Lebensmuseum gehen zu können.

Der internationale Museumstag läd uns jedes Jahr aufs Neue dazu ein, unsere Geschichte bewusst mitzudenken.

Besonders spürbar wird das an Orten, die selbst wie lebendige Museen wirken. Zum Beispiel in Städten mit Charakter, mit Geschichte und Substanz. Eine solche Stadt ist die Denkmalstadt Fürth, mit der sich Cornelius Tarnai besonders verbunden fühlt. Als Denkmalstadt mit außergewöhnlich vielen erhaltenen historischen Gebäuden ist Fürth nicht nur ein idealer Ort für den Museumstag, sondern auch ein Ort, an dem das kulturelle Erbe Tag für Tag weiterlebt. Deshalb wird Tarnai demnächst dort auch ein weiteres Büro eröffnen, Mitten im historischen Kontext, von dem er sich so inspiriert fühlt.

