Internationale Strategieberatung Emerton eröffnet neues Büro in München und erweitert Managementteam

Paris, 2. November 2020.

Die High-End Strategieberatungsfirma Emerton gab heute die Eröffnung eines neuen Büros im Herzen von München, Deutschland, bekannt. Mit diesem Schritt erweitert Emerton seine internationale Reichweite um ein viertes Büro, wobei das Unternehmen bereits in Paris, New York und Tokio vertreten ist. “Mit der Eröffnung des zweiten Büros in Europa unternimmt Emerton einen weiteren Schritt zur Erhöhung der Kundennähe und des Engagements in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern, Österreich und der Schweiz”, so Sebastien Plessis, Managing Partner von Emerton. “Von nun an profitieren unsere multinationalen und lokalen Kunden in der D-A-CH-Region direkt von Emertons lokaler Präsenz und globaler Reichweite in Verbindung mit profunder Branchenkenntnis und exzellenter Beratung”, fügte Pascal Simon, Managing Partner von Emerton, hinzu.

Das neue Büro wird von Steffen Krause geleitet, der als Managing Partner zu Emerton gekommen ist. Steffen Krause bringt 15 Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung in den Bereichen Strategie und Unternehmenstransformation in einer Vielzahl von Branchen mit, darunter Pharma, Technologie und Versorgungsunternehmen. Als ehemaliger Partner bei goetzpartners Management Consultants und Co-Leiter der Bereiche Strategie und Gesundheitswesen sagte Steffen Krause: “Ich freue mich darauf, mit unseren bestehenden und neuen Kunden an ihren wichtigsten strategischen Themen zu arbeiten – mit dem Fokus auf die gemeinsame Schaffung nachhaltiger Werte.”

Darüber hinaus trägt ein weiterer Neuzugang zur Ergänzung des Führungsteams von Emerton bei: Pete Kilian ist dem New Yorker Büro als Partner beigetreten und bringt über 18 Jahre Erfahrung in der Strategieberatung mit. Aufgrund seiner früheren Tätigkeiten bei The Cambridge Group und Vivaldi Partners bringt Pete Killian wertvolle Fachkenntnisse in den Bereichen Einzelhandel, Konsumgüter und Gesundheitspflege in das Emerton-Team ein. Diese Ergänzung des Senior Management Teams wird eine Schlüsselrolle für das Leistungsspektrum von Emerton in den USA spielen. Zu seiner neuen Rolle sagte Pete: “Ich freue mich sehr, dem Emerton-Team beizutreten und unseren Kunden dabei zu helfen, profitables Wachstum zu erzielen”.

“Pete verstärkt Emertons Expertise und Kundenstamm im Bereich Konsumgüter / Einzelhandel; insbesondere seine Erfolgsbilanz bei der Beratung von Fortune 500 Konsumgüterunternehmen bei ihren Wachstumsstrategien in den USA und international ist sehr beeindruckend; er wird wesentlich dazu beitragen, unsere Entwicklung in den USA zu beschleunigen”, sagte Dan Dannenberg, Managing Partner von Emerton in Nordamerika.

Sowohl die Erweiterung des Büronetzes als auch die jüngsten Management-Ergänzungen sind wichtige Meilensteine auf dem Wachstumspfad von Emerton.

Emerton ist eine globale Strategieberatungsfirma mit Sitz in Paris, München, New York und Tokio. Wir unterstützen globale Konzerne und wachstumsstarke Unternehmen bei ihren bedeutenden Themenstellungen mit den Schwerpunkten Industrie, Gesundheitswesen und Technologie. Wir bieten unseren Kunden Schnelligkeit und weiterführende Expertise bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Strategien. Emerton ist der bevorzugte Partner von mehr als fünfzig internationalen Konzernen und arbeitet darüber hinaus auch mit Private-Equity-Fonds zusammen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.emerton.co

Zusammen mit Emerton Data, unserer Spezialeinheit für fortgeschrittene Datenanalyse, bietet Emerton erstklassige KI-getriebene Unterstützungsleistungen an.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.emerton-data.com

Firmenkontakt

Emerton

Kim Cunningham

Avenue Hoche 16

75008 Paris

+ 33 1 53 75 38 75

contact@emerton.fr

http://www.emerton.co

