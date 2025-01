Internationale Optikmesse „Light Vision 2024“ in Shenzhen

Vom 27. bis 29. Dezember fand im Shenzhen Convention and Exhibition Center (Futian) auf einer Gesamtfläche von 15.000 Quadratmetern die Shenzhen International Expo für die Augenindustrie statt. Sie zog über 150 bekannte Marken und mehr als 20.000 Fachbesucher aus der ganzen Welt an. Das Thema dieser Messe lautet „Light Vision“ und bietet eine professionelle, markenbezogene und internationale Plattform für Geschäftskontakte und den Austausch von Brancheninformationen.

Die Ausstellung umfasst acht große Ausstellungsbereiche, darunter den Ausstellungsbereich für Brillenmarken, den Ausstellungsbereich für die Unterstützung der Industriekette, den Ausstellungsbereich für intelligente (Brillen) und den Ausstellungsbereich für innovative Technologien sowie den Ausstellungsbereich für Designer. In diesen Messebereichen werden umfassend neue Produkte, neue Technologien und neue Trends in der globalen Brillenindustrie vorgestellt. Gleichzeitig bietet Shenzhen als eines der globalen Zentren der Brillenindustrie die Vorteile einer vollständigen Industriekette, die Fertigung, Markenbildung, Design, Vertrieb, Intelligenz usw. integriert und die auf dieser Messe ebenfalls in verschiedenen Aspekten präsentiert wurden.

Zu dieser Messe wurden auch CHAMELO, FLIPO, Xiaomi, ARTS und andere bekannte Unternehmen aus der globalen Brillenindustrie und Smart-Hersteller sowie Design-Meister und international renommierte Wissenschaftler eingeladen, um die Chancen der Globalisierung, des Markenaufbaus und der ökologischen Gestaltung sowie andere Aspekte der Erfahrungen und Erkenntnisse der Brillenindustrie zu diskutieren, die neuesten Technologien auszutauschen und zukünftige Trends im Brillendesign zu erörtern, um Innovationen in der Branche zu fördern.

Der Ausstellungsbereich für intelligente Brillen ist einer der Höhepunkte dieser Messe. In diesem Ausstellungsbereich werden die Produktforschung und -entwicklung sowie die Designfähigkeiten im Bereich der intelligenten Brillen weltweit hervorgehoben und den Käufern die Möglichkeit geboten, intelligente Brillen auszuprobieren. Besucher können hier intelligente Brillenlösungen und -technologien wie KI/AR/VR sowie verwandte „schwarze Technologien“ kennenlernen.

Während der Messe führten die Organisatoren auch eine Vielzahl von Aktivitäten durch, wie z. B. die Einführung neuer Produkte, Matchmaking-Meetings für Angebot und Nachfrage und Eye-Consumption-Wochen. Unter anderem wurden beim Shenzhen International Eyewear (Wearable) Design Contest 2024, der zur gleichen Zeit stattfand, mehr als 2.400 Werke von Top-Designern aus China, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und anderen Ländern der Welt eingereicht. Dies ist eine zukunftsorientierte Erkundung des zukünftigen Entwicklungstrends von intelligenten tragbaren Geräten. Die internationale Optikmesse Light Vision 2024 in Shenzhen hat der globalen Brillenindustrie neue Vitalität verliehen und auch die zukünftige Entwicklungsrichtung und die technologischen Grenzen für die Branche aufgezeigt.

