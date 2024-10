Internationale Auszeichnungen für vier deutschsprachige Hotel-Websites

Hotel-Website-Entwicklungen der Dresdner Hotelmarketing-Agentur XPORT Communication GmbH wurden bei den „WebAwards 2024“ prämiert.

Drei Hotel-Websites der Hotelmarketing-Agentur XPORT wurden aktuell bei den internationalen „WebAwards 2024“ als „Outstanding Website“ ausgezeichnet. Dazu gehören in der Kategorie „Hotels & Lodging“ das Hamburger “ The George Hotel“ und das Luxushotel “ Bülow Palais“ in Dresden für seinen Website-Relaunch sowie die “ Bikini Hotels“ auf Mallorca für ihr Re-Design. Das “ Hotel Stäfeli“ in Zug, Österreich, erreichte den „Standard of Excellence“. Bewertet wurde nach den Kategorien Design, Innovation, Content, Technologie, Interaktivität, Copywriting und Nutzererfahrung. Von den vier Preisträgern wurden zwei mit der Baukastenlösung „hellohotel“ umgesetzt.

„Wir haben in den letzten Jahren mit viel Leidenschaft daran gearbeitet für unsere Kunden – je nach Budget und Komplexität – die passenden Produkte zu entwickeln. Umso mehr freut es uns, dass auch unsere „hellohotel“-Baukastenlösungen prämiert wurden“, erklärt Thomas Fritsche, Geschäftsführer der XPORT Communication GmbH.

Mit „hellohotel“ entwickelten die knapp 20 Mitarbeiter der Dresdner Agentur eine KI-gestützte und hotelspezifische Alternative zu den marktführenden Website-Baukastensystemen.

Über WebAwards 2024

Die „Web Marketing Association“ mit Sitz in den USA wurde 1997 gegründet und definiert jährlich die besten Websites weltweit. Die Jury setzt sich aus Experten rund um Internet-Marketing, Online-Werbung, PR und Webdesign zusammen. Bereits seit 28 Jahren werden die besten Websites aus 86 Branchen ausgezeichnet. Jeder eingereichte Beitrag wird nach sieben Kriterien beurteilt und erhält eine Punktzahl zwischen 0 und 70 Punkten. Die höchste Punktzahl einer bestimmten Kategorie gewinnt den Titel „Best of Industry“. Beiträge mit einer Punktzahl von 60 oder mehr Punkten erhalten den Outstanding-Website-Preis. Beiträge, die höher als ihr Branchendurchschnitt und unter 59,9 Punkten liegen, erhalten den Standard of Excellence.

Über XPORT Communication GmbH

Mit 19 festen Mitarbeitern aus Dresden und Deutschland ist XPORT führende Full-Service-Digital-Agentur im Bereich Hospitality. Unter der Geschäftsführung von Thomas Fritsche und Alexander Creutzburg geben sie ihre Expertise in SEO, SEA, Social Media und Metasearch für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 2001 weiter. Per Open-Source-System entwickelt die Agentur komplexe, individuelle Websites. Das hotelspezifische Baukastenprinzip von „hellohotel“ ermöglicht auch Hotels mit geringem Budget schnelle und wertvolle Lösungen zu finden.

