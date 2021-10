International Open Search Symposium – #ossym2021

Start: 11.10.2021 13:00 Uhr

Vom 11. – 13. Oktober 2021 beleuchten Forscher:innen, Politiker und Praktiker:innen Aktuelles zur offenen Internetsuche. Die internationale Open-Search-Konferenz #ossym2021 präsentiert viele spannende Inputs aus Wissenschaft und Praxis. Der letzte Tag ist speziell ethischen Fragen in der Internetsuche gewidmet.

Die Online-Konferenz der open search foundation ist zu Gast im CERN in Genf, wo Tim Berners-Lee 1989 das Internet entwickelte.

Keynotes halten folgende Referent:innen:

Carla Hustedt – Leiterin des Bereichs “Digitalisierte Gesellschaft” der Stiftung Mercator

Astrid Mager – Wissenschafts- und Technikforscherin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Dozentin am Institut für Wissenschafts- und Technologiestudien der Universität Wien

Viktor Mayer-Schönberger – Professor am Oxford Internet Institute, Mitglied des Digitalrats der Bundesregierung und Bestsellerautor

Werner Stengg – Digitalexperte im Kabinett von EU-Kommissarin und Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager;

Tim Smith – Head of Collaboration, Devices and Applications Group at CERN

Über neue Alternativen der Internetsuche zu Google & Co. berichten die Gründer von Xayn und Neeva.

Hier ist das ausführliche Programm und der Link zur Anmeldung.

Das #ossym2021 findet online statt, Konferenzsprache ist Englisch, die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Open Search Foundation e.V. (OSF) ist eine europäische Bewegung für mehr Transparenz und Vielfalt im Internet. Im Schulterschluss mit Forschungseinrichtungen, Rechenzentren und weiteren Partnern setzt sich das OSF-Team für eine Websuche ein, die allen zugute kommt. Gemeinsames Ziel ist ein offener Suchindex, der Ethik und europäische Werte von Anfang an mitdenkt.

