International Institute of Information Technology – Hyderabad nutzt Choreo von WSO2 für gemeinnützige Projekte

Das IIIT Hyderabad nutzt die SaaS-Anwendungsentwicklungssuite Choreo, um einen „One-Stop-Shop“-Zugang zu digitalen Forschungsprojekten zu bieten, den gemeinnützige Organisationen nutzen können

Santa Clara, Kalifornien – 14. Februar 2023 – Das International Institute of Information Technology – Hyderabad ( IIIT Hyderabad) arbeitet mit führenden Technologieunternehmen zusammen, um neue Lösungen zu entwickeln, die gemeinnützigen Organisationen im Bildungs- und Gesundheitswesen und anderen Bereichen zugutekommen. Seit kurzem nutzt das IIIT Hyderabad Choreo, die Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungsentwicklungssuite von WSO2, um die Bereitstellung seiner digitalen Innovationen für diese gemeinnützigen Organisationen zu vereinfachen und zu optimieren.

Das Institut mit Sitz in Hyderabad, Indien, forscht im Bereich der Informationstechnologie, verpackt diese Forschungsprojekte in APIs und stellt sie dann der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. Zu den jüngsten Beispielen gehört der Einsatz von IVR-Anwendungen (Interactive Voice Response), die unterprivilegierten Studenten und Patienten helfen, Antworten auf ihre Fragen über ihr Handy oder Festnetztelefon zu erhalten. Neben der Entwicklung neuer Technologien innerhalb seiner Forschungszentren arbeitet das IIIT Hyderabad auch mit anderen Organisationen zusammen – von Start-ups bis hin zu führenden Unternehmen – um neue digitale Lösungen zu entwickeln.

Ursprünglich nutzte das IIIT Hyderabad den WSO2 API Manager, um Forschungsprojekte über standardisierte APIs verfügbar zu machen. Nach der allgemeinen Verfügbarkeit von Choreo im Jahr 2022 sah das Institut jedoch die Möglichkeit, die zusätzlichen Funktionen der Cloud-basierten Lösung zu nutzen.

In den ersten Monaten seit der Produktionsaufnahme haben mehr als 15 Nichtregierungsorganisationen (NGOs) über Choreo auf produktbezogene Forschungsprojekte des IIIT Hyderabad zugegriffen. Der in der Suite enthaltene Choreo Marketplace ermöglicht es diesen Nichtregierungsorganisationen, die APIs für ein bestimmtes Projekt leicht zu finden und von einem einzigen Ort aus darauf zuzugreifen, selbst wenn ein Projekt Technologien von mehreren Organisationen verwendet. Das Ergebnis ist eine nahtlose Erfahrung für die Nutzer. Letztendlich ist es das Ziel, allen der über 200 gemeinnützigen Organisationen, die mit dem IIIT Hyderabad zusammenarbeiten, Forschungsprojekte über Choreo zugänglich zu machen.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

