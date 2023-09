INTERGEO 2023: Panasonic TOUGHBOOK und PWA Electronic stellen neue RTK-GNSS-Lösung für TOUGHBOOK G2 vor

Anlässlich der INTERGEO 2023, die vom 10. bis 12. Oktober in Berlin stattfindet, präsentieren Panasonic TOUGHBOOK und PWA Electronic gemeinsam das neue RTK-GNSS-Modul für das TOUGHBOOK G2. Es bietet Echtzeitkinematik (RTK) zur präzisen Bestimmung von Positionskoordinaten mithilfe des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS).

Wiesbaden, DE. 20. September 2023 – Das neue RTK-GNSS-Modul für das TOUGHBOOK G2 wurde von der PWA Electronic GmbH aus dem hessischen Seligenstadt entwickelt, einem langjährigen Partner von Panasonic TOUGHBOOK. Die Lösung erleichtert unter anderem die Grundstücksvermessung und die Kartografierung. Auch die Suche nach Grenzsteinen, Rohrleitungen oder Bäumen zu deren Wartung bzw. Pflege wird durch die Nutzung deutlich effizienter. Die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten reichen bis zu Markierungsarbeiten für Straßen und der Leitungsdokumentation im Glasfaserausbau.

Das Modul lässt sich reibungslos mechanisch und elektronisch direkt am TOUGHBOOK G2 Tablet integrieren. Die dafür nötige Kommunikationseinheit hat PWA selbst entwickelt, ebenso wie ein passgenaues Gehäuse inklusive millimetergenauer IP-Dichtung, um den IP-Schutz vor Wasser, Staub und anderen Fremdkörpern auch nach der Modifizierung sicherzustellen.

David Müller, Key Account Manager bei Panasonic Connect und Experte für den Vermessungsbereich, erklärt: „Mit PWA haben wir einen langjährigen, verlässlichen Entwicklungspartner an unserer Seite. Das Unternehmen besitzt enorme Expertise im Bereich Sonderlösungen wie Schnittstellenintegration, Wireless-Schnittstellen und Haltesysteme für robuste Mobilgeräte. Gemeinsam mit uns arbeitet PWA seit Jahren daran, Kunden die besten Komplettlösungen zur Verfügung zu stellen – die RTK-GNSS-Lösung beweist dies erneut.“

Als vollwertiges, sehr genaues Messsystem mit 184-Kanal-GNSS-Receiver ist das RTK-GNSS-Modul durch die kompakte Bauweise in jeder Situation sehr handlich. Es lässt sich mit einer Initialisierungszeit im Kaltstart von 25 bis 30 Sekunden schnell einsetzen und unterstützt die gängigen GNSS-Systeme GPS, GLONASS, Galileo und Beidou sowie das im Aufbau befindliche QZSS. Da das Modul über eine speziell entwickelte Kommunikationsplatine am Basisgerät befestigt wird, benötigt es keine Bluetooth-Verbindung oder ähnliches. Das gewährleistet in jeder Situation – ob im Unterholz oder auf freier Straße – eine stabile Verbindung zwischen der GNSS-Einheit und dem TOUGHBOOK. Zudem bietet die kleine, leichte Bauweise eine optimale Arbeitsergonomie.

Einfach, schnell und genau vermessen

Durch das neue RTK-GNSS-Modul profitieren Unternehmen von einer einfachen und schnellen Vermessung mit sehr hoher Genauigkeit im Submeterbereich – ohne dabei das Gewicht des TOUGHBOOK G2 signifikant zu erhöhen. Zudem stellt es eine kostengünstige Alternative zu anderen Vermessungssystemen dar. Die sehr lange Akkulaufzeit bei austauschbaren Akkus ermöglicht einen unterbrechungsfreien Einsatz. Zudem lässt sich die dreh- und knickbare Antenne optional durch eine externe Antenne zur Montage auf einem Lotstab ergänzen.

Unabhängig davon, welches Navigationssatellitensystem zur Verfügung steht, werden die aktuellen Koordinaten mit einer Initialisierungszeit zur Repositionierung von nur 2 Sekunden auf dem TOUGHBOOK angezeigt. So lassen sich einerseits die genauen Standorte von Objekten oder Landschaftsmerkmalen festhalten und andererseits Objekte mit bekannten Koordinaten schnell auffinden.

Sascha Pfannmüller, Managing Director bei PWA, ergänzt: „Das TOUGHBOOK G2 eignet sich besonders gut für Vermessungsaufgaben, weil es mit IP-65 starke Schutzeigenschaften aufweist und sehr robust ist. Es verfügt über einen blendfreien, mit Handschuhen bedienbaren kapazitiven Touchscreen mit 1.000 cd/m² und kann mit einem Digitizer-Stift für genaue Skizzen und Markierungen bedient werden. TOUGHBOOK Geräte bieten eine hervorragende Entwicklungsgrundlage, da sie sich an die Anforderungen von Vermessern anpassen und mit zusätzlichen Funktionen wie dem RTK-GNSS-Modul erweitern lassen.“

Das TOUGHBOOK G2 verfügt über Windows 11 als Betriebssystem und damit über die neuesten Sicherheitsfunktionen. So sind Organisationen aus dem Vermessungsbereich wie Landratsämter, Stadtwerke oder Forstbetriebe für die Zukunft gerüstet und erfüllen alle Compliance-Anforderungen. Da Windows 10 im Jahr 2025 den letzten Security Patch erhalten wird, sollten sich Kunden schon jetzt um neue und regelkonforme Lösungen kümmern.

Treffen Sie Panasonic und PWA Electronic auf der Intergeo in Berlin in Halle 25 Stand Nummer A25.19 und erfahren mehr über das RTK-GNSS Modul.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.pwa-electronic.de/ und https://eu.connect.panasonic.com/de/toughbook.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de.

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter: https://ftp.finkfuchs.de/_1JKdR0A8k0hNkR.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro).

Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

