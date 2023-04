Interessante Off-Plan Projekte in Dubai

SLS Residences The Palm und Deyaar Mar Casa

SLS Residences The Palm

ist ein Ultra-Luxus-Projekt mit direktem Zugang zum Strand und endlosen Annehmlichkeiten an einem der begehrtesten Orte in Dubai – auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah. Zur Auswahl stehen Apartments, Duplexe und Penthäuser mit durchdachten Grundrissen und beeindruckender Innenausstattung.

SLS Residences The Palm Dubai ist ein neues Premium-Projekt, das am West Crescent der berühmten Palm Jumeirah in unmittelbarer Nähe von The Palm, dem Th8 Resort und Jumeirah Zabeel Saray entstehen wird. Urheber des Projekts ist Roya Lifestyle Development, ein Premium-Entwickler mit Hauptsitz im Emirat Dubai, der von Fachleuten mit über 30 Jahren Erfahrung gegründet wurde. Lizenzgeber und Betreiber des Projekts ist Ennismore, ein weltweit anerkanntes Lifestyle-Hotelunternehmen, das für seine 14 Marken, darunter SLS, und über 100 Hotels bekannt ist. SLS Residences The Palm Dubai wird ausschließlich Residenzen umfassen – keine Hotelzimmer.

Die Gesamtzahl der Markenresidenzen wird 113 betragen, darunter Apartments mit 2 bis 3 Schlafzimmern, Duplex-Wohnungen mit 3 bis 4 Schlafzimmern und geräumige Penthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern und einer durchschnittlichen Wohnfläche von sehr großzügigen 1.670 m² bis zu satten 14.200 m². Diese wunderschöne Anlage bietet einen atemberaubenden Blick auf Palm Jumeirah, den Arabischen Golf, Bluewaters Island, das Burj Al Arab, die berühmte Skyline von Downtown Dubai und Dubai Marina.

SLS Residences The Palm Dubai von Roya Lifestyle Development & Ennismore wird im Jahr 2026 fertiggestellt sein. Das Projekt wird zweifellos von all jenen geschätzt werden, die Komfort und Luxus schätzen und in einer der begehrtesten Gegenden Dubais ein Resort-ähnliches Leben genießen möchten.

Die Bewohner von SLS Residences werden die wichtigsten Gebiete des Emirats leicht erreichen können. Die Fahrzeit nach Dubai Marina beträgt weniger als 20 Minuten, während Downtown Dubai und Business Bay innerhalb von 25 Minuten zu erreichen sind. Der ubai International Airport ist innerhalb einer halben Stunde mit dem Auto zu erreichen, und der Al Maktoum International Airport ist in 45 Minuten zu erreichen.

Der Kauf einer Einheit in SLS Residences The Palm Dubai ist eine ideale Investition in Ihre Zukunft. Palm Jumeirah ist bei Touristen und Einheimischen ein begehrtes Ziel, und wenn Sie hier wohnen, haben Sie Zugang zu einer Vielzahl von Unterhaltungs- und Freizeiteinrichtungen sowie eine gute Anbindung an andere Gebiete des Emirats.

Ohne Hotelzimmer wird sich SLS Residences The Palm Dubai ausschließlich auf seine Bewohner konzentrieren und einen Resort-ähnlichen Lebensstil bieten und eines der einzigartigsten Projekte in Dubai werden, das an die SLS Hotels der Accor-Gruppe erinnert. Nach der Fertigstellung des Projekts werden die Eigentümer auch ein Goldenes Visum für 10 Jahre beantragen können.

Deyaar Mar Casa

Ist ein Hochhaus in Dubai Maritime City, das eine breite Palette von Immobilien anbietet, darunter Luxusapartments, Maisonettewohnungen und Penthäuser mit Blick auf die Skyline von Dubai. Das Projekt ist eine perfekte Option, um einen Lebensstil am Wasser mit Zugang zu luxuriösen Annehmlichkeiten für Entspannung, sportliche Aktivitäten und Arbeitsräume zu erleben.

Mar Casa by Deyaar ist ein neues Projekt, das in Dubai Maritime City entstehen wird. Das 52-stöckige Wohngebäude mit einem ikonischen architektonischen Stil wird die Schönheit des Arabischen Golfs mit einem Gefühl der Ruhe für seine Bewohner verbinden. Den zukünftigen Bewohnern von Mar Casa stehen 580 Einheiten mit ausgewogenen Wohnflächen zur Verfügung, darunter Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern, Duplex-Apartments mit 2 bis 3 Schlafzimmern, königliche Einheiten mit 2 bis 3 Schlafzimmern und Penthäuser mit 3 bis 4 Schlafzimmern und Wohnflächen von 771 bis 5.830 Quadratmetern. Von den Balkonen aus werden die Bewohner von Mar Casa einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf und die Skyline von Dubai genießen können. Die Wohnungen werden mit einer Fülle von natürlichem Licht ausgestattet sein.

Den Bewohnern von Mar Casa werden endlose luxuriöse Annehmlichkeiten geboten, darunter ein Infinity-Sandpool, ein Infinity-Sky-Pool, ein geräumiges Fitnessstudio mit Yogaraum, ein Mehrzweck-Sportplatz, ein Spa & Health Club, Sauna und Dampfbäder, eine Coworking-Zone, eine Saftbar, ein Mehrzweckrasen und vieles mehr.

Dubai Maritime City wird im Einklang mit der visionären Führung seiner Hoheit Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum entwickelt. Diese von Menschenhand geschaffene Halbinsel wird ein idealer Ort zum Leben, Einkaufen und Unterhalten sein und in unmittelbarer Nähe zu Hotels, Bildungseinrichtungen und medizinischen Kliniken sowie zu Parks und berühmten Sehenswürdigkeiten liegen. Die Fahrtzeit von Mar Casa nach Downtown Dubai oder Business Bay wird etwa 20 Minuten betragen, ebenso wie der Bereich Jumeirah. Der Flughafen Dubai (DXB) ist innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Das Unterhaltungs- und Freizeitzentrum BurJuman Mall mit Magic Planet und VOX Cinemas ist in 15 Autominuten zu erreichen. Die Dubai Mall mit 1.200 Einzelhandelsgeschäften, 200 Cafés und Restaurants sowie die Dubai Ice Rink, das Dubai Aquarium und der Unterwasserzoo und andere Unterhaltungsmöglichkeiten sind mit dem Auto in 20 Minuten zu erreichen.

Wenn Sie Eigentümer einer Luxusresidenz in Mar Casa by Deyaar werden, haben Sie die Möglichkeit, einen Lebensstil am Wasser zu erleben und Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten zu haben, die sich direkt auf dem Gelände der Anlage befinden und in unmittelbarer Nähe zu berühmten Orten in Dubai liegen. Außerdem können Sie ein 2-jähriges Investorenvisum oder ein 10-jähriges Goldenes Visum beantragen, je nach dem Preis der gewählten Immobilie. Außerdem können Sie eine Immobilie immer vermieten. So liegt die durchschnittliche Rendite in Dubai Maritime City bei 5,4 % für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung.

