Interessante Immobilienprojekte in Dubai

Serenia Living

Serenia Living in Palm Jumeirah ist ein exklusives Bauprojekt am Wasser mit Luxuswohnungen mit 2 bis 6 Schlafzimmern, Sky Mansions und Penthouses von Palma Development. Dieses Weltklasse-Projekt definiert mit seinem Panoramablick, dem zeitgenössischen Design und einer Reihe erstklassiger Annehmlichkeiten das luxuriöse Leben am Strand neu. Das Projekt besteht aus vier Türmen der Luxusklasse, jeder mit einem einzigartigen Angebot, das auch die anspruchsvollsten Bewohner zufriedenstellt.

Die Lage ist außergewöhnlich: Auf dem ersten Grundstück des West Crescent von Palm Jumeirah gelegen, bietet es einen unvergleichlichen Blick auf die Palmeninsel, das azurblaue Meer und die ikonische Skyline von Dubai. In unmittelbarer Nähe zu Atlantis The Palm haben die Bewohner Zugang zu lebhaften Restaurants und Attraktionen, was diese Adresse zu einem Zentrum für Luxus und Komfort macht.

Die Außenanlagen der Türme sind ein optischer Genuss und spiegeln Dubais Weltklasse-Wohngefühl und Palma Development’s charakteristisches Design-Ethos wider. Die weithin sichtbaren Glasfassaden sorgen dafür, dass jedes Apartment einen Panoramablick auf das Wasser bietet, was den Status der Palme als ikonische Wohnadresse unterstreicht. Das zeitgenössische Design fügt sich nahtlos in die umgebende natürliche Schönheit ein und schafft eine harmonische Umgebung.

Beim Betreten des Gebäudes werden Sie von einem Interieur begrüßt, das für Opulenz steht. Jede Einheit und jeder Gemeinschaftsbereich besticht durch inspirierendes Design und anspruchsvolle Oberflächen. Die Innenräume wurden sorgfältig ausgewählt, um den Standard des luxuriösen Strandlebens zu erhöhen. Elegante und individuelle Details verkörpern den höchsten Stand der Innenarchitektur und verleihen der Anlage ein Gefühl von Spektakel und Wohlstand.

Dies ist nicht nur ein Ort, an dem man wohnt, sondern ein Lebensstil-Erlebnis. Hier durchdringt Luxus jeden Aspekt des Lebens, vom Aufwachen bei atemberaubenden Sonnenaufgängen bis hin zu den ruhigen Sonnenuntergängen über der Skyline von Dubai.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Kollektion von Residenzen, Sky Mansions und Penthouses.

– Auf der Palm Jumeirah West Crescent gelegen, bietet es ein Leben direkt am Strand mit atemberaubenden Aussichten.

– Genießen Sie den Panoramablick dank der gut sichtbaren Glasfassaden aller Residenzen.

– Die insgesamt 4 Sky Mansions verfügen über doppelt so hohe Decken, private Pools und Fitnessstudios.

– Die Architektur spiegelt Dubais Extravaganz und den Status von The Palm als Wohnadresse von Weltrang wider.

– Das Innendesign ist raffiniert und setzt neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen am Strand.

– Das Projekt mit vier Luxustürmen grenzt an Atlantis The Palm und bietet einen einfachen Zugang zu lebhaften Restaurants und Attraktionen.

– Das Projekt erstreckt sich über mehr als 1,3 Millionen Quadratmeter, von denen 70 % auf einen Park und einen 88 Meter breiten Swimmingpool entfallen.

Serenia Living verwöhnt seine Bewohner mit einem allumfassenden Lifestyle- und Wellness-Ökosystem. Von einem 10.000 Quadratmeter großen Wellness-Club bis hin zu einer Executive Lounge, Kinderspielplätzen im Innen- und Außenbereich, einem Kino und einem 88 Meter langen Infinity-Swimmingpool sind alle Annehmlichkeiten darauf ausgerichtet, Körper und Geist zu beleben.

Wichtigste Einrichtungen:

– Spa mit Dampf- und Saunaräumen

– Spezieller Behandlungsraum

– Hochmoderner Fitnessraum

– Privates Trainingsstudio

– Privates Kino

– Golf-Simulations-Lounge

– Soft-Play-Bereich für Kinder

– Spielzimmer für Erwachsene und Jugendliche

Serenia Living genießt eine erstklassige Lage an der Spitze des West Crescent auf Palm Jumeirah. Die Bewohner genießen einen Panoramablick auf die Palmeninsel, das Meer und die schillernde Skyline von Dubai. Die Nähe zu Atlantis The Palm, lebhaften Restaurants und Attraktionen trägt zum Reiz dieser außergewöhnlichen Adresse bei. Hier sind Sie von lebhaften Restaurants und Attraktionen umgeben, was bedeutet, dass jeder leicht in die pulsierende Kultur und die Unterhaltungsmöglichkeiten der Stadt eintauchen kann, was es zu einem idealen Standort für diejenigen macht, die Ruhe und Komfort suchen.

Nahe gelegene Orte:

– 10 Minuten – Sheikh Zayed Road

– 10 Minuten – Dubai Marina

– 15 Minuten – Ain Dubai

– 10 Minuten – Mall of the Emirates

– 20 Minuten – Burj Khalifa

– 25 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Serenia Living von Palma Development ist ein Teil der Masterplan-Siedlung auf Palm Jumeirah, die Zugang zu komfortablem Lebensstil und Annehmlichkeiten bietet. Das Projekt erstreckt sich über 1,3 Millionen Quadratmeter und verfügt über 225 exklusive Wohnungen. Darunter befinden sich Wohnungen mit zwei, drei und vier Schlafzimmern, 22 Penthäuser mit vollem und halbem Stockwerk, 20 Design Residences der Marke The Reserve und 4 einzigartige Sky Mansions. Das Projekt widmet 70 % seiner Fläche einem weitläufigen Park und einem 88 Meter breiten Swimmingpool.

Serenia Living bietet eine Reihe von Optionen, darunter Wohnungen mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern, geräumige Penthäuser mit 3 bis 6 Schlafzimmern und Sky Mansions mit unvergleichlicher Aussicht, privaten Pools und Fitnessstudios. Das Design ist raffiniert und kuratiert und setzt neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen.

Samana IVY Gardens

Samana IVY Gardens im Dubai Land Residence Complex (DLRC) ist eine neue, von der Natur inspirierte Wohnanlage mit Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Pool. Erleben Sie den exquisiten und außergewöhnlichen Lebensstil in dieser 14-stöckigen plus Podiumsebene Fassade in der am meisten aufgewerteten Gemeinde der Stadt. Der beste Lebensstil inmitten dieses wunderbaren Ortes ermöglicht den Bewohnern ein reines und elegantes Leben.

Die Wohnanlage verbindet die einzigartige Ruhe und Schönheit der Natur mit ihren feinen Details auf der Spitze sowie exklusiven Dienstleistungen und komfortablem Lebensstil, Annehmlichkeiten und Freizeit auf höchstem Niveau. Diese wunderbare Gelegenheit ermöglicht es Ihnen, ein paar wirklich gute Tage mit allen zu erleben. Einfach das Beste aus dem Leben für alle zu machen, um Spaß, Unterhaltung, Sport und Freizeit zu genießen.

Die Gemeinde ist mit den modernsten Einrichtungen und Dienstleistungen ausgestattet. Außerdem können Sie von hier aus leicht zu den Handelszentren, dem internationalen Flughafen von Dubai und vielen anderen Orten pendeln. Der Dubai Land Residence Complex ist eine beliebte Wohngegend, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen städtischem Leben und natürlicher Umgebung bietet. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Geschäfts- und Handelszentren Dubais und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Geschäftsleute und Familien.

Eines der wichtigsten Merkmale der Anlage sind die hochmodernen Annehmlichkeiten, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht werden. Von einem voll ausgestatteten Fitnessstudio und einem Swimmingpool bis hin zu angelegten Gärten und einem Kinderspielplatz hat das Projekt alles zu bieten, was man für einen aktiven und gesunden Lebensstil braucht. Das Gebäude verfügt außerdem über einen atemberaubenden Infinity-Pool auf dem Dach, von dem aus man einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt hat und der sich perfekt für Unternehmungen im Freien oder zum Entspannen mit Familie und Freunden eignet.

Wichtigste Highlights:

– Erstklassige und kultige Studios bis hin zu Wohnungen mit 3 Schlafzimmern

– In der Nähe vieler berühmter Ziele und Wahrzeichen

– Luxuriöse Apartments mit privatem Pool verfügbar

– Begrenzte Anzahl von 348 Einheiten innerhalb der Anlage

– 14-stöckige Fassade mit Dienstleistungen im Erdgeschoss und auf der Podiumsebene

– Freizeit-Pooldeck, Infinity-Pool auf dem Dach und begrünte Parkflächen

IVY Gardens ist voll von exklusiven Lifestyle-Einrichtungen und Dienstleistungen, die Ihre Vorstellungskraft übersteigen. Genießen Sie einen Höhepunkt des Lebens voller Luxus mit Harmonie und Segen der Natur. Die richtige Umgebung mit intelligenten Dienstleistungen und Annehmlichkeiten, um das Gleichgewicht zwischen Modernität und natürlichen Elementen wiederherzustellen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Privater Swimmingpool

– Parken mit Parkservice

– Concierge-Dienste

– Freizeit-Pool-Deck

– Schwimmbad & Whirlpool

– Kino im Freien

– Kinderspielplatz

– Fitnessraum im Freien

– Fitnessraum innen

– Barbecue-Bereich

– Dampfbad und Sauna

IVY Gardens by Samana ist ein Premium-Projekt mit exzellenten Annehmlichkeiten im Dubai Land Residence Complex (DLRC), Dubai. Ein profunder Raum für alles, was Sie zu Ihrer Bequemlichkeit haben, um den Luxus des Lebens mit allen Arten von Komfort zu genießen. Genießen Sie Ihren Lebensstandard mit allen Arten von Annehmlichkeiten vor der Haustür. Die Bewohner leben nur wenige Minuten von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Geschäftsvierteln und Einkaufszentren entfernt.

Standort Konnektivität:

– 15 Minuten – Falconcity of Wonders, Dubai

– 15 Minuten – Zayed Universität

– 10 Minuten – Lulu Hypermarkt, Silicon Oasis

– 15 Minuten – IMG Worlds of Adventure

– 25 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

IVY Gardens ist eine Masterplan-Entwicklung von Samana Developers, die hochwertige Wohnhäuser voller exklusiver Vorteile und intelligenter Funktionen bietet. Erleben Sie die Weltklasse-Annehmlichkeiten mit dem feinsten Luxus. Eleganter Lebensstil, der Ihre kühnsten Erwartungen übertrifft und Ihnen den Komfort und die Bequemlichkeit des Lebens für alle bietet.

Erleben Sie das bestmögliche Leben mit allen Arten von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. Das Projekt bietet eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und Bequemlichkeit, mit Annehmlichkeiten von Weltklasse, umweltfreundlichen Merkmalen und einer hervorragenden Lage. Wenn Sie auf der Suche nach einem modernen Lebensraum sind, der Ihre Bedürfnisse erfüllt und Ihre Erwartungen übertrifft, dann ist dieses Projekt definitiv eine Überlegung wert.

IVY Gardens bietet exzellente Grundrisse seiner fantastischen Studios, 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Swimmingpool an. Elegantes Wohnen mit Hunderten von Einrichtungen und Dienstleistungen macht Ihr Leben tiefgründiger und charmanter. Diese High-End-Design-Wohnungen bieten einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung und die Nachbarschaft.

