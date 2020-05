Interaktive Karte der Covid-19 Restriktionen weltweit

Let us open up for business!

Safeture AB, ein in Lund, Schweden ansässiges Unternehmen einer Mitarbeiter- und Reisesicherheitsplattform stellt eine kostenlose interaktive Karte der weltweit angeordneten Reisebeschränkungen öffentlich ins Internet.

“Safeture hat Zugang zu einer großen Anzahl an Quellen zum Thema Covid-19, dass es für uns Sinn macht, diese aufzubereiten und sie der Welt kostenlos zur Verfügung zu stellen”, sagt Magnus Hultman, CEO von Safeture.

Mit der Bereitstellung bietet Safeture Reiseanbietern, Behörden, Unternehmen oder NGO’s die Möglichkeit, diese Karte kostenlos in ihre Internetseiten einzubinden.

Interaktive Karte der Covid-19 Reiserestriktionen

Ein Team von Analysten weltweit arbeitet rund um die Uhr, um Travel Managern, HR Teams oder Individualreisenden eine einfach zu bedienende Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Diese Informationen beinhalten den Status des Flugbetriebes, Quarantänebestimmungen bei der Einreise, Verhaltensmaßnahmen vor Ort und zusätzliche länderspezifische Covid-19 Beschränkungen.

Jedes Land oder Region hat ihre eigene Herangehensweise an Beschränkungen. Es ist schwierig, den Überblick über die einzelnen Regelwerke zu behalten.

Langsam lockert die Welt diese Restriktionen, und die kostenlose Plattform von Safeture vereint alle verfügbaren Covid-19 Informationen in einer interaktiven Karte.

“Freizeit- und Geschäftsreisen sind ein wichtiger Bestandteil des internationalen Wirtschaftskreislaufs und es ist wichtig diesen beim Neustart bestmöglich zu unterstützen”, ergänzt Gilbert Leb, zuständig für die DACH Region bei Safeture.

Die Menge des innerhalb von 24 Stunden immer wieder auf den letzten Stand gebrachten Inhaltes entspricht

dem ersten Band der Trilogie von Tolkien’s Herr der Ringe.

Je mehr Menschen Zugang zu diesen Informationen erhalten, desto schneller erholt sich die Wirtschaft.

Safeture entwickelt eine Mitarbeiter- und Reisesicherheitsplattform für Unternehmen, Behörden und NGO’s. Zu den Kunden zählen Siemens, ERGO, CHUBB, sowie Banken und Behörden.

Safeture AB ist an der Nasdaq First North Growth in Stockholm gelistet.

