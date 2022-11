Intensivkurs: Revision des Datenschutzgesetzes und die Auswirkungen auf Unternehmen

Location: Holiday Inn Zürich-Messe

Street: Wallisellenstrasse 48

City: 8050 – Zürich (Germany)

Start: 12.12.2022 09:00 Uhr

End: 12.12.2022 17:00 Uhr

Entry: 1695.00 Euro (non 19% VAT)

Sie erfahren unter anderem

+ Was sich mit der Revision des Datenschutzgesetzes für Schweizer Unternehmen ändert

+ Was bei der Erstellung der Verarbeitungsverzeichnisse und bei Datenschutz-Folgenabschätzungen zu beachten ist

+ Worüber in Datenschutzerklärungen informiert werden muss

+ Welche Anforderungen an die technischen und organisatorischen Massnahmen gestellt werden

Fachliche Leitung

Mag. iur. Maria Winkler ist Geschäftsführerin der IT & Law Consulting GmbH mit Sitz in Zürich. Frau Winkler unterstützt mit ihrem Team Unternehmen in den Bereichen Datenschutz, IT-Vertragsrecht und Records Management. Frau Winkler ist Datenschutzbeauftragte mehrerer Unternehmen, Auditorin für Datenschutzzertifizierungen und doziert in ihren Fachgebieten an verschiedenen Fachhochschulen.

Wer sollte teilnehmen?

Dieser Intensivkurs richtet sich an Verantwortliche für Datenschutz und Compliance sowie an Führungskräfte und leitende Mitarbeiter aus den Bereichen:

+ IT und IT-Sicherheit

+ Interne Revision

+ Recht und Personal

+ Risiko und Fraud Management

Eine Teilnahme lohnt sich insbesondere auch für Projektverantwortliche für die Themen Elektronische Rechnung, Elektronische Archivierung, Business Intelligence, Big Data, Cloud Computing und IT-Outsourcing sowie für Anbieter entsprechender Software und (Cloud-) Dienste.

Teilnahmegebühr

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person CHF 1″695 zzgl. MwSt. Die Gebühr schließt Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegung und Erfrischungsgetränke ein.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vereon.ch/rdg

Die Vereon AG veranstaltet hochkarätige Tagungen, Konferenzen und Workshops zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ausgewiesene Experten aus Forschung, Wissenschaft, Praxis und Politik präsentieren regelmässig pragmatische Lösungsansätze und wegweisende Trends. Führungs- und Fachkräfte aller Branchen schätzen diese Informationsplattformen zum Wissensausbau, Erfahrungsaustausch und zur Gewinnung wertvoller neuer Kontakte.

Firmenkontakt

Vereon AG

Johannes von Mulert

Hauptstrasse 54

8280 Kreuzlingen

0041 71 677 8700

info@vereon.ch

http://www.vereon.ch

