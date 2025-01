Intelligente Lichtsteuerung: Casambi Stromschienenstrahler für die Kunst

Die Zukunft der Beleuchtung ist smart, effizient und flexibel.

Schönau am Königssee 30.01.2025

Die Zukunft der Beleuchtung ist effizient und flexibel.

Mit Casambi Stromschienenstrahlern setzt LED Explorer aus Schönau am Königssee auf eine zukunftsweisende Lösung für moderne Lichtkonzepte.

Dank der drahtlosen Casambi-Technologie lassen sich die Strahler mühelos per Smartphone oder IPad steuern und bieten eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Anwendungen.

Casambi Galeriebeleuchtung: Intelligente Lichtsteuerung für Kunst und Ausstellungen

In Museen und Galerien ist die richtige Beleuchtung essenziell, um Kunstwerke optimal zur Geltung zu bringen und gleichzeitig ihre empfindlichen Materialien zu schützen.

Die Casambi-Technologie bietet eine innovative Lösung, die Flexibilität, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit vereint. Mit Casambi lassen sich Lichtstimmungen individuell anpassen. Helligkeit, Farbtemperatur und Lichtszenen werden per Smartphone oder Pad gesteuert. Dies ermöglicht eine optimale Präsentation jeder einzelnen Exponate und eine schnelle Anpassung an wechselnde Ausstellungen. Licht schädigt Kunstwerke, wenn es nicht richtig dosiert wird.

Casambi Stromschienenstrahler gewährleisten eine präzise Steuerung der Lichtintensität, um Überbelichtung zu vermeiden und empfindliche Materialien vor UV- und IR-Strahlung zu schützen.

Die kabellose Bluetooth-Mesh-Technologie von Casambi macht aufwendige Verkabelungen überflüssig. Dadurch lässt sich die Beleuchtung schnell installieren und flexibel erweitern – ideal für Museen und Galerien mit wechselnden Anforderungen.

Maximale Flexibilität und Energieeffizienz Casambi Stromschienenstrahler steuern eine nahtlose Integration in bestehende Lichtsysteme. Ob in Verkaufsräumen, Museen, Büros oder privaten Wohnräumen – die intelligenten Strahler passen sich flexibel den jeweiligen Anforderungen an. Durch die intuitive App-Steuerung wird Helligkeit, Farbtemperatur und Lichtszenen individuell angepasst und gespeichert. Zudem sorgt die Bluetooth-Mesh-Technologie für eine stabile und sichere Kommunikation ohne zusätzliche Steuerleitungen.

Einfache Installation und intuitive Bedienung: Die kabellose Vernetzung der Casambi Stromschienenstrahler macht aufwendige Steuerungsinstallationen überflüssig. Die Nutzer profitieren von einer schnellen Inbetriebnahme, da keine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Die benutzerfreundliche Casambi-App ermöglicht eine unkomplizierte Einrichtung und Steuerung der Leuchten – in großen Räumen oder komplexen Beleuchtungssystemen.

Nachhaltigkeit und Kosteneinsparung: Neben maximaler Bedienfreundlichkeit bieten die Casambi Stromschienenstrahler eine erhebliche Einsparpotenziale. Durch die präzise Steuerung und bedarfsgerechte Nutzung wird der Energieverbrauch signifikant.

Unternehmen und Galerien profitieren von einer verbesserten Lichtqualität und von einer Reduktion der Betriebskosten und einem Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Museen und Verkaufsflächen mittels hochwertiger Stromschienenstrahler spezialisiert.

Kontakt

LED Explorer GmbH

Karl Heinz Thias

Jennerbahnstraße 34

83471 Schönau am Königssee

08652-9790676



https://www.led-explorer.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.