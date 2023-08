Integriertes Engineering für die Anlagenplanung

CADISON International Conference wartet mit vielen Neuheiten, Einblicken und Expertendiskussionen rund um die Digitalisierung in der Branche auf

Bad Soden am Taunus, 24. August 2023

Die Vorfreude steigt: Die CADISON International Conference 2023 rückt näher und verspricht eine Fülle an Einblicken, Neuheiten und Diskussionen im Bereich der integrierten Anlagenplanung. Unter dem Motto „Integrated Engineering with the Single-Source-of-Truth“ präsentiert die Konferenz vom 28. – 29. September 2023 hochkarätige Sprecher, spannende Kundenpräsentationen und technische Sessions.

„Nach drei Jahren, in denen die CADISON International Conference virtuell stattfand, freuen wir uns darauf, unsere Kunden, Anwender und Partner endlich wieder persönlich zu begrüßen“, so Ajit Joshi, Managing Director von ITandFactory, dem Anbieter der Engineering-Lösung CADISON. „Die Welt hat sich auch für unsere Branche rasant weiterentwickelt. Die Digitalisierung und das Integrierte Engineering bieten vielfältige Möglichkeiten für den Anlagenbau – vor allem auch im Hinblick auf die aktuellen und künftigen Problemstellungen, die die Unternehmen lösen müssen. Dieses Potenzial voll auszuschöpfen, das ist die Vision, die hinter CADISON steht.“

Integrierte Prozesse für die Anlagenplanung

Das Integrierte Engineering mit Blick auf die Anlagenplanung beinhaltet die umfassende Koordination und Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen, um z.B. industrielle Anlagen wie für die Chemieindustrie als auch Fertigungseinrichtungen, Kraftwerke etc. zu planen und zu entwickeln. Das Ziel besteht darin, den gesamten Projektlebenszyklus, von der Konzeption bis zum Betrieb, zu optimieren. Dazu müssen Prozesse, Systeme und Disziplinen nahtlos integriert werden.

„CADISON trägt dazu bei, die Herausforderungen bei der integrierten Anlagenplanung zu bewältigen, indem es Ingenieure und Planer dabei unterstützt, effizienter, konsistenter und koordinierter zu arbeiten. Es ermöglicht die Verbindung von Prozessen, Daten und Fachwissen. Außerdem erhöht es die Transparenz und Kollaboration während der Projektabwicklung, was zu optimierten und durchdachten Anlagenentwürfen führt.“

Folgende Themen stehen im Fokus der Konferenz:

Keynote-Sprecher aus der Industrie

Dr. Wilhelm Otten, ein renommierter Verfahrenstechniker und Experte für Verfahrensentwicklung, wird eine Keynote halten. Basierend auf seiner umfangreichen Erfahrung bei Evonik sowie als internationaler Berater für Optimierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird er über das Informationsmanagement in der Prozessindustrie sprechen. Eine zentrale Frage seines Impulsvortrags ist, wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Modularisierung die Zukunft der Produktionstechnik prägen werden.

Ebenfalls als Keynote-Sprecher dabei ist Michael Wiedau, der Vorsitzende der DEXPI-Initiative. Er wird Einblicke in die Entwicklung und weitere Ausrichtung von DEXPI gewähren.

Vorschau: Highlights von CADISON R23

Die Konferenz bietet außerdem eine ausführliche interaktive Session, in der die Neuigkeiten von CADISON R23 präsentiert werden. Hier erfahren Teilnehmer, wie sie nahtlos im Team und mit Auftraggebern zusammenarbeiten können – sei es durch Redlining/PDF ohne CAD oder die simultane Zusammenarbeit am 3D-Modell per Web Review. Neuartige Methoden für die 3D-Visualisierung sowie ein Ausblick Virtual Reality mit CADISON stehen ebenfalls im Fokus.

Kundenpräsentationen und Erfahrungsaustausch

Internationale Kunden von ITandFactory werden Einblicke in ihr Tagesgeschäft geben und von ihrer Arbeit mit CADISON berichten. Diese praxisorientierten Use Cases zeigen, wie die Engineering-Lösung erfolgreich in realen Projekten eingesetzt wird.

BIM & IFC in der Praxis

Die Konferenz bietet die Gelegenheit zur Diskussion und zum Erfahrungsaustausch rund um Building Information Modeling (BIM) für den Anlagenbau und die Rolle von Industry Foundation Classes (IFC) in diesem Zusammenhang. Dabei gewinnen die Teilnehmer wichtige Einblicke in die Anwendung und Integration dieser Technologien.

Technische Sessions

Am zweiten Tag werden die Experten von ITandFactory in technischen, anwenderorientierten Präsentationen Praxisbeispiele aus der Anlagenplanung vorstellen. Diese Sessions ermöglichen es den Teilnehmern, ihr Wissen zu vertiefen und konkrete Einblicke in die Anwendung von CADISON zu erhalten.

Die CADISON International Konferenz findet am 28. und 29. September im H+ Hotel in Bad Soden statt. Alles rund um die Veranstaltung unter: https://cadison.com/de/ CADISON International Conference

Über ITandFactory und CADISON

Die ITandFactory GmbH – eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Neilsoft Private Limited – ist ein Solution-Provider für den Anlagenbau. Seit über 25 Jahren entwickelt und vertreibt das Unternehmen Engineering Software. Die integrierte Lösung CADISON unterstützt Kunden bei der Projektplanung und -entwicklung für Anlagen unterschiedlicher Branchen. Dazu gehören die Chemie-, Pharma-, Lebensmittel-, Getränke-, Öl- und Gasindustrie sowie Unternehmen im Bereich Wasser – und Abwasseraufbereitung.

