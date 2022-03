Integrierte LED-Beleuchtung bei Displays: Wasi Displays setzt Ware gekonnt in Szene

Die Ware im besten Licht erscheinen lassen: Das können POS-Displays mit integrierter LED-Beleuchtung sehr geschickt. Wasi Displays rückt so Markenprodukte ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit individuellen Displays am Point of Sale Markenauftritte zu gestalten und Produkte in Szene zu setzen. Ein besonderer Blickfang sind Displays mit LED-Beleuchtung. Sie sorgen für eine strahlende Warenpräsentation, die auffällt. „Wo im Laden die Verkaufsdisplays einer Marke platziert werden, das können die Markenverantwortlichen meistens nicht entscheiden“, sagt Johannes Wasikowski, Juniorchef und Head of Design und Produktentwicklung bei Wasi-Displays. „Ob hell, dunkel, vorne oder eher im hinteren Teil der Verkaufsfläche: die Warenpräsentation richtet sich nach dem Sortiment und der Sortierung des Ladens.“ Trotzdem haben Markenverantwortliche viele Möglichkeiten im Vorfeld dafür zu sorgen, dass Ihre Ware auffällt. „Eine Möglichkeit ist, die Displays mit LED-Beleuchtung auszustatten.“

Cleveres individuelles Stecksystem von Wasi Displays:

„Wer möchte, dass die eigene Ware und Marke einen guten Eindruck hinterlässt und den Kunden auffällt, für den kann eine LED-Beleuchtung im Display eine spannende Möglichkeit sein“, sagt er. Sein Unternehmen stattet individuelle POS-Displays seit vielen Jahren mit LED-Beleuchtung aus, wenn dies die Markenartikelhersteller wünschen. Hierfür hat das Unternehmen ein modulares Stecksystem entwickelt, welches es ermöglicht, die LEDs einfach und ohne Kabelsalat in Betrieb zu nehmen. „Durch unser bewährtes Stecksystem muss am Point of Sale nichts montiert werden“, erzählt Wasikowski.

Die Waren zum Leuchten bringen: Mit integrierter LED-Beleuchtung von Wasi Displays.

Angewendet werden LED-Beleuchtungen zum Beispiel, um große Fachtiefen auszuleuchten und die Waren zum Leuchten zu bringen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. „Wir können oberhalb und unterhalb des Displays LED-Beleuchtung anbringen, um die Ware gut auszuleuchten“, sagt Wasikowski. Durch das Ausleuchten behalten alle Waren, wie beispielsweise Porzellan oder Spielzeug, eine angenehme Farbe. Egal ob sie vorne oder hinten im Aussteller platziert sind und unabhängig von der Beleuchtung am Point of Sale.

Wiedererkennung der Marke stärken:

Auch hinter Werbebotschaften und Bildern lassen sich LED-Beleuchtungen montieren, um die Botschaft besonders gut zur Geltung zu bringen. Zudem gebe es Marken, die gerne ihre Displays in den Farben ihres jeweiligen Logos ausleuchten lassen, berichtet Johannes Wasikowski. Auf diese Weise werde die Wiedererkennung der Marke gestärkt. Ebenso wie die Farbe der LEDs variieren kann, gibt es auch die Möglichkeit eine unterschiedliche Helligkeitsstufen einzustellen. „Je nach Kundenwunsch verwenden wir mehr oder weniger LEDs und platzieren sie so, dass der gewünschte Effekt eintritt“, sagt Wasikowski.

Wie die LED-Beleuchtung geschickt platziert werden kann und welche Farben den Markenauftritt gut unterstreichen, dazu berät das Team von Wasi-Displays gern: www.wasi-displays.de. Weitere Blogbeiträge und aktuelle Meldungen gibt es online: www.blog-wasi-displays.de.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

