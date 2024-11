Leitfaden der d & d Brandschutzsysteme GmbH klärt auf

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH hat kürzlich das Whitepaper „Integration von Flammen- und Gassicherheitssystemen in Prozessleitsysteme“ veröffentlicht. Speziell in industriellen Anlagen können bestimmte Prozessbedingungen ein erhebliches Risiko für Mitarbeitende, den Betrieb und die Umwelt darstellen. Umso wichtiger ist es, dass Feuer, Rauch und Gaslecks frühzeitig mittels eines Flammen- und Gassicherheitssystems erkannt werden. Dieses sollte mit dem Prozessleitsystem Hand in Hand gehen, um im Ernstfall sofortige Maßnahmen einzuleiten und so potentielle Gefahren zu identifizieren, einzudämmen und zu kontrollieren. Die Spezifikation und Integration dieser Systeme stellen eine komplexe Herausforderung dar, denn neben Anforderungen von Regulierungs- und Gesetzgebungsbehörden sind auch internationale Normen und globale Vorschriften zu beachten. Eine gewissenhafte Planung und Umsetzung der Vorschriften sind unerlässlich, um Unfälle zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen. Exakt an dieser Stelle kommen die zertifizierten und bewährten Lösungen von Det-Tronics zum Einsatz, die Gefahren schnell und präzise erkennen. Als Distributionspartner von Det-Tronics weiß die d & d Brandschutzsysteme GmbH von der Bedeutung eines Gesamtsicherheitssystems und klärt in dem Whitepaper auf, welche Aufgaben genau ein Flammen- und Gassicherheitssystem übernimmt, wie es aufgebaut ist, welche Technologien zur Rauch- und Gaserkennung sowie zur Flammendetektion zum Einsatz kommen und worauf es bei der Implementierung ankommt. Bei Interesse kann das Whitepaper kostenfrei unter info@dd-brandschutzsysteme.de angefordert werden.

Die d & d Brandschutzsysteme GmbH mit Sitz in Oberhausen ist auf die Beratung, Analyse, Konzeption und Errichtung von Brandschutzsystemen spezialisiert. Neben stationären Feuerlöschanlagen und Speziallöschanlagen zählen auch die Implementierung von Brandmeldeanlagen und die Durchführung eines Door-Fan-Testes zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Im Rahmen ihres umfangreichen Portfolios bietet die d & d Brandschutzsysteme neben maßgeschneiderten Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche in den Bereichen Industrie, IT und Gebäude auch die Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung der Anlagen an. Die technische Fachkompetenz der Experten zeigt sich nicht nur in den Zertifizierungen der VdS-Schadenverhütung GmbH und ISO, sondern auch in Errichteranerkennungen für Brandmeldeanlagen. Das Unternehmen und seine Mitarbeitenden blicken auf jahrelange Erfahrung im Bereich des innovativen Brandschutzes zurück und wissen somit das Maß an höchstmöglicher Sicherheit umzusetzen.

