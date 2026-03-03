Int. Blasmusikfestival „Der böhmische Traum“ 2026

#sooovielliebe

Auch 2026 lädt die Trachtenkapelle Brand wieder zu einem besonderen Blasmusikevent ein – von 22. bis 24. Mai 2026 (Pfingstwochenende) geht der „Böhmische Traum“ im Glaskunstdorf Brand-Nagelberg über die Bühne.

Bei diesem internationalen Blasmusikfestival werden ZuschauerInnen zu Mitwirkenden – alle, die ein Instrument mitbringen, sind eingeladen, sich aktiv an den Großkonzerten zu beteiligen. Dies verleiht dem Festival einen ganz eigenen, einzigartigen Charakter.

Unter der Schirmherrschaft der Blasmusiklegende Ladislav Kubes jun. werden 8 Blasmusikformationen hörbar zum Ausdruck bringen, dass Blasmusik schon lange nicht mehr seinem Ruf, altmodisch zu sein, entspricht.

Live on Stage:

– Stadtkapelle Leibnitz (STMK)

– Altsteiner Blaskapelle (Ungarn)

– DJWB – Die Junge Waldviertler Böhmische (NÖ)

– Happaranka (Frankreich)

– Brassaranka (OÖ/NÖ/SBG)

– Bläserensemble der Stadtkapelle Litschau (NÖ)

– Bundesmusikkapelle Mariatal (T)

– S.o.B. – Kapell (Deutschland)

Ein 3-tägiger Festzeltbetrieb im „größten Wohnzimmer des Waldviertels“ wird aufgezogen.

Als Höhepunkte der Veranstaltung gibt es einen Vereins- und Firmenabend am Freitag, einen Festakt mit Großkonzert am Samstag, sowie ein Kinder- und Jugend-Großkonzert am Sonntag. Es werden einige hundert MusikerInnen aus mehreren mitteleuropäischen Nationen erwartet.

Die Musiktradition der „Südböhmischen Blasmusik in Brand-Nagelberg“ wurde 2021 in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Zu Pfingsten 2026 heißt es also: Auf nach Brand, denn wer jetzt noch nicht träumt, hat den „Böhmischen Traum“ schon fast versäumt!

P.S.: An allen 3 Tagen Eintritt: Freie Spende

In der Trachtenkapelle finden die musikalischen Talente mit ihrer Vorliebe für die gepflegte Blasmusik, insbesondere die „Südböhmische Blasmusik“, über alle gesellschaftlichen Grenzen und Generationen hinweg eine gemeinsame musikalische Heimat.

Die Nachwuchsmitglieder werden im Gemeindeverband der Musikschule Oberes Waldviertel ausgebildet und im JOB (Jugendorchester Brand) auf das Spiel im Orchester vorbereitet.

Die Höhepunkte im Jahreskreis sind das Internationale Blasmusikfestival „Der Böhmische Traum“, die Marschmusik- und die Konzertmusikbewertung, das Frühjahrskonzert und das Maispielen.

Weiters werden die Feste im Ort wie z.B. das Feuerwehrfest sowie zahlreiche kirchliche Veranstaltungen umrahmt. Das musikalische Spektrum reicht von den traditionellen Formen der Blasmusik wie Polka, Marsch und Walzer über moderne Blasmusik bis hin zu klassischen Werken.

Kontakt

Trachtenkapelle Brand

Jürgen Uitz

Brand 102

3873 Brand

+436645378730



http://www.derboehmischetraum.at

Bildquelle: Daniela Führer