Inspirationen aus der Themenwelt „Herbstzauber“ von erwinmueller.de

Der goldene Herbst hält Einzug im Zuhause

Die sonnigen, bunten Farben des Herbstes sind eine Wohltat für die Seele. Mit der neuen Themenwelt “ Herbstzauber“ von erwinmueller.de hält der goldene Herbst auch Einzug in das Zuhause. Heimtextilien in erdigen Tönen sowie in Rot, Grün und Orange verströmen eine heimelige Atmosphäre. Vervollständigt wird der neue Look mit herbstlicher Dekoration.

Wohndecken und Kissen in herbstlicher Farbharmonie

Mit Wohndecken und Kissen in herbstlichen Tönen wird das Wohnzimmer in der kühleren Jahreszeit wieder zum heimeligen Rückzugsort. Weiche Materialien wie Fleece, Baumwollmischungen oder Velours laden zum Entspannen ein. Die runden Velourskissen „Manchester“ sind vielseitig einsetzbar und setzen bunte Farbtupfer. Sie sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Stilvoll und charmant wirken Kissen mit Tiermotiven in hochwertigem Digitaldruck. Die Kissenhüllen „Vogel + Hirsch“ sind auf der Vorderseite bedruckt und auf der Rückseite weiß. Weicher, schmeichelnder Stoff aus Nicky-Velours.

Ein unentbehrliches Accessoire sind Wohndecken. Erwin Müller führt eine große Auswahl in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, einfarbig, in Doubleface-Optik oder jacquardgewebt.

Wärmende Bettwäsche

Bunt gemusterte Bettwäsche mit geometrischen, runden oder gestreiften Motiven bringt Farbe und Lebensfreude ins Schlafzimmer. Herbstliche Farbkombinationen mit Rot, Orange, Braun und sanftem Gelb sind eine Wohltat für das Auge und die Seele. Im Herbst darf es auch schon ein wärmeres Gewebe wie Flanell oder Feinbiber sein.

Das Auge isst mit

Ein herbstlich gedeckter Tisch erfreut das Auge und macht richtig Lust auf gemeinsames Essen und geselliges Beisammensein. Tischwäsche und Kissen mit Naturmotiven wie bunten Blättern in Kombination mit einfarbigen Tischläufern verströmen stimmungsvolles Ambiente.

So bleiben Schmutz und Kälte draußen

Mit praktischen Fußmatten in verschiedensten Größen und Designs bleiben Schmutz und Feuchtigkeit vor der Tür. Die Matten sind nicht nur praktisch, sie zaubern auch Herbstambiente in den Eingangsbereich. Einladend und ruhig wirkt die Fußmatte „Neuwied“ mit dem Kreise-Design sowohl im geschützten Außenbereich als Fußmatte vor der Tür wie auch als Zimmerteppich im Vorraum.

Damit der Herbstwind nicht durch Türen und Fenster pfeift, sind Zugluftstopper aus Schurwolle ideal. Einfach vor Fenster und Türe legen und die Kälte bleibt draußen.

Akzente setzen mit Dekoration

Dekoration darf bei der Themengestaltung des Zuhauses nicht fehlen. Mit lustigen Figuren, Kerzenhaltern, Windlichtern, floraler Deko mit Kunstpflanzen und stilvollen Vasen lassen sich aufmerksamkeitsstarke Akzente setzen.

Noch mehr Inspirationen für die herbstliche Gestaltung des Zuhauses sind in der Themenwelt „Herbstzauber“ auf erwinmueller.de zu finden.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

