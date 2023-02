Insiders Technologies stellt das Next Level der Kundenkommunikation vor

Spezialisten für KI-gestützte Prozessautomatisierung im Kundenservice sind Teil der diesjährigen Call Center World 2023. Im Fokus des Messeauftritts stehen intelligente Lösungen für Response Management, Omni-Channel und Conversational AI.

Kaiserslautern, 16. Februar 2023 – Insiders Technologies ist als Branchenexperte für die KI-gestützte Prozessautomatisierung auf der Call Center World 2023 in Berlin vertreten. Unter dem Titel „Next Level Kundenkommunikation – Multi-Channel oder Omni-Channel? KI oder Mensch? Am Ende zählt das Kundenerlebnis“ stellt Insiders dort seine Produkte für moderne Kundenkommunikation vor. Das Spektrum reicht von Response Management über Smartphone Apps und Mobile Services bis hin zu Conversational AI mit Chatbots sowie Customer Service Management.

Im besonderen Fokus steht dabei smart FLOW, eine Omni-Channel-Lösung für das Response Management in der Kommunikation via E-Mail, SMS, Chat, WhatsApp oder Social-Media. smart FLOW ermöglicht die mühelose Kommunikation in Echtzeit über alle relevanten Kanäle hinweg. Die eingehende Korrespondenz wird je nach Inhalt automatisch beantwortet oder mit Berücksichtigung von Skills und Kapazitäten zielgerichtet an die involvierten Teams verteilt. Die Servicemitarbeitenden werden durch KI-generierte Antwortvorschläge und die kanalübergreifende Zusammenfassung des bisherigen Kommunikationsverlaufs in einer einheitlichen Arbeitsumgebung unterstützt. Die nahtlose Integration von Drittsystemen stellt dabei eine effiziente und fallabschließende Bearbeitung sicher.

smart BOT erlaubt darüber hinaus die intelligente Automatisierung aller Anfragen über Chat- oder Messenger-Kanäle im Self-Service. Ungewöhnliche Anfragen, die nicht automatisiert beantwortet werden können, werden umgehend an eine Servicekraft weitergeleitet. So werden alle Anliegen rund um die Uhr schnell und zuverlässig erledigt und das Service-Team wird von Routineaufgaben entlastet. Die Insiders Mobile Applications bringen den Kundenservice mit modularen Bausteinen für effiziente Dokumenterfassung, digitale Postfächer und komfortable Self-Services auf das mobile Endgerät des Kunden.

Hinter smart FLOW und smart BOT steht Ovation, die fortschrittliche KI von Insiders Technologies. Angetrieben von modernsten Verfahren der Cognitive Classification und Extraction ist Ovation der Motor für die intelligent automatisierte Kundenkommunikation. Von einfachen Papierdokumenten bis hin zu komplexen Kundennachrichten mit Bildern: Ovation versteht das genaue Anliegen des Kunden und erkennt alle relevanten Daten und Informationen – und das unabhängig von Umfang, Format und Struktur. Dank Conversational Intelligence kann Ovation Anfragen nicht nur verstehen, sondern auch individuell und unabhängig beantworten. Viele Geschäftsprozesse im Kundenservice lassen sich damit teilweise oder ganz automatisieren.

„Durch die KI-Unterstützung werden Mitarbeitende im Service von Routineaufgaben entlastet und optimal unterstützt. So erreichen unsere Kunden bislang unerreichte Effizienz. Gleichzeitig erleben Kunden dank der KI-basierten Automatisierung hohe Geschwindigkeit und Qualität im Service. Das nennen wir Next Level Kundenkommunikation“, erklärt Christian Bokelmann, Prokurist und Direct Sales Manager bei Insiders Technologies.

Die CCW 2023 ist eine internationale Kongressmesse für innovativen Kundendialog mit zahlreichen Vorträgen und einer Ausstellung. Sie findet in diesem Jahr vom 27. Februar bis 2. März in Berlin bereits zum 24. Mal statt.

Insiders ist im Kongressprogramm mit einem Expertenvortrag und zahlreichen Demos auf dem TeleTalk-Demoforum vertreten und bietet in der Ausstellung in Halle 3 am Stand E1 auch individuelle Gespräche für Interessenten an. Kunden und Interessenten von Insiders haben die Möglichkeit, die Messe kostenlos mit einem Gästeticket von Insiders Technologies zu besuchen. Eine entsprechende Registrierung ist unter folgendem Link möglich: https://insiders-technologies.com/de/event/insiders-auf-der-call-center-world-2023

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software für Prozessautomatisierung auf Basis von KI: https://www.insiders-technologies.com/

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur Cognitive Process Automation. Mehr als 4.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit.

Firmenkontakt

Insiders Technologies GmbH

Dr. Stephan Stuhlmann

Brüsseler Str. 1

67657 Kaiserslautern

+49 631 92081 1639

s.stuhlmann@insiders-technologies.de

https://www.insiders-technologies.com/

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220

bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com

http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.