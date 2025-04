Insiders GenerAItor: Individuelle KI-Services ohne Programmierung

Kosteneffiziente No-Code-Generierung von KI-Services erschließt neue Anwendungsfelder, löst typische Probleme bei der Verfügbarkeit von KI-Know-how und IT-Kapazitäten und erlaubt eine viel höhere Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Anforderungen.

Kaiserslautern, 2.4.2025 – Insiders Technologies stellt mit dem GenerAItor eine neue Lösung vor, die die einfache Erstellung individueller KI-Services für die Klassifikation von Dokumenten und die automatisierte Extraktion von Daten und Sachverhalten aus Belegen jeder Art erlaubt – seien es E-Mails, Chatnachrichten, PDFs, Scans oder sonstige Dokumente.

Geschäftsvorfälle werden häufig von Eingangsbelegen ausgelöst, die bislang mühsam manuell verarbeitet werden mussten. Ihre automatisierte Verarbeitung mittels kostengünstig generierter KI-Services bietet daher ein enormes Potential für mehr Qualität, Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen. Die Spezialisten für Intelligent Automation von Insiders Technologies aus Kaiserslautern haben nun ein Tool entwickelt, mit dem derartige KI-Services ohne Programmierkenntnisse und spezielle KI-Skills erstellt werden können. Da die u.a. eingesetzten Large Language Models (LLM) kein Training benötigen, sind die neugenerierten Services sofort nutzbar. Der GenerAItor wählt dabei nach dem Best-of-Breed-Ansatz die jeweils besten zu den individuellen Datenschutzauflagen passenden KI-Technologien aus. So hält moderne KI niederschwellig Einzug in die Breite von Geschäftsprozessen.

Datenextraktion mit wenigen Klicks definiert

Die Erstellung eines KI-Services beginnt jeweils mit dem Upload eines individuellen Beispieldokuments. Unabhängig von der Struktur erkennt die KI bereits potenziell interessante Felder und schlägt sie zur Extraktion vor. Die Nutzer können neue Felder einfach per Click hinzufügen und in natürlicher Sprache ihre Erwartungen an das Extraktionsergebnis mitteilen. Im Versicherungskontext ließe sich beispielsweise formulieren: „ordne die Schadenmeldung einem der Bereiche Marderbiss, Steinschlag, Vandalismus oder Unfall zu“. Die Verständnisleistung moderner Sprachmodelle ist mittlerweile so hoch, dass sie auch Abstraktionen von Sachverhalten leisten können. So kann im Beispiel ein Schadensereignis als Steinschlag identifiziert werden, auch wenn die konkreten Begriffe „Frontscheibe“ und „Stein“ nicht in der Beschreibung vorkommen. Zudem lassen sich einfach Angaben zur gewünschten Formatierung der Ergebnisse machen. Innerhalb von Minuten kann so ein leistungsfähiger Service definiert, getestet und produktionsfähig deployed werden. Bereits fertig erstellte KI-Services im Insiders Marketplace runden das Angebot von Insiders Technologies ab.

Enormer Schub in der praktischen Anwendung von Intelligent Automation

Der GenerAItor läutet ein neues Kapitel in der intelligenten Automatisierung von Prozessen ein, weil er zwei wesentliche Begrenzungen aufhebt: Da er mit seinem No-Code-Ansatz Fachabteilungen in die Lage versetzt, auch ohne intensive Unterstützung der IT oder von KI-Spezialisten ihre Anforderungen an Klassifikation und Datenextraktion in fertige KI-Services umzusetzen, vervielfältigen sich die Kapazitäten für derartige Vorhaben in den Unternehmen. Zudem ermöglicht die kostengünstige Generierung von KI-Services auch eine wirtschaftliche Umsetzung von Anwendungsfällen mit niedrigen Fallzahlen. Zur Unterstützung dieses Ansatzes ist die Nutzung des GenerAItor kostenfrei möglich – lediglich die produktiv genutzten Services werden transaktionsbasiert abgerechnet. So können Kunden im Pay-as-you-grow-Modell ohne Anfangsinvestition einfach in die Nutzung starten.

Produkt wird begeistert aufgenommen

Im Rahmen seines kundenzentrierten Innovationsprozesses hat Insiders Technologies mit ausgewählten Kunden und Partnern bereits umfassend Praxiserfahrung mit dem neuen GenerAItor gesammelt. Einige Partner nutzen die Lösung bereits produktiv zur Aufwertung ihrer Branchenlösungen mit den Möglichkeiten von LLM.

Kunden, die den GenerAItor bereits einsetzen, berichten von einer vielfach höheren Geschwindigkeit bei der Umsetzung von Anforderungen seit dem Einstieg in das Self-Service-Modell zur Generierung von KI-Services durch die Fachbereiche. „Das Potential der Insiders KI OvAItion, insbesondere durch die Möglichkeit, LLM einzubinden, ist riesig. Wir haben aktuell eine To-Do-Liste von rund 50 Anwendungsfällen, die wir mit KI automatisieren und optimieren wollen. Die Insiders Cloud und der No-Code-GenerAItor machen uns die Umsetzung dabei besonders leicht“, erläutert beispielsweise Timo Kohler, Product Owner Input Management bei der Baloise Versicherungsgruppe.

Weitere Informationen zur No-Code-Generierung von KI-Services für intelligente Prozessautomatisierung:

https://insiders-technologies.com/de/generaitor

Ein kurzes Video zeigt, wie einfach die Erstellung eines individuellen KI-Service mit dem GenerAItor ist:

https://youtu.be/BCTlFKLHrwc

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software zur intelligenten Automatisierung von Geschäftsprozessen (Intelligent Automation, IA). Mehr als 5.000 Kunden aus allen Branchen vertrauen bei der Optimierung ihrer dokumentzentrierten Geschäftsprozesse auf die innovativen Lösungen des Produkthauses aus Kaiserslautern. Als erfolgreichstes Spin-Off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat es sich Insiders zur Aufgabe gemacht, modernste KI in echten Kundennutzen zu überführen. Dank neuester Deep Learning-Technologien verstehen die Software-Lösungen heterogene Inhalte, extrahieren geschäftsrelevante Informationen, automatisieren Transaktionen und verkürzen Reaktionszeiten. Dabei sind der technologische Pioniergeist und die Agilität ein Garant für kontinuierliche Innovationen und Produkte am Puls der Zeit. https://www.insiders-technologies.com/

